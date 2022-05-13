«Сочи» попробовало второе

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В стартовом матче 29-го тура чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью 0:0 с «Нижним Новгородом». У клуба с берегов Черного моря, который ведет борьбу с «Динамо» за серебряные медали, стало 53 очка, и пока он отодвинул москвичей со второго места на третье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучший бомбардир «Сочи» Матео Кассьерра (в бело-голубой форме) так и не смог пробить оборону «Нижнего Новгорода»

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Лучший бомбардир «Сочи» Матео Кассьерра (в бело-голубой форме) так и не смог пробить оборону «Нижнего Новгорода»

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

И для «Сочи», и для «Нижнего Новгорода» противостояние в 29-м туре имело важнейшее турнирное значение, только ставки у них были разные. Если нижегородцы, располагавшиеся на 11-й строчке, боролись за то, чтобы избежать стыковых матчей за выживание в премьер-лиге, то у черноморцев на кону стоят серебряные медали, которые, если бы не санкции UEFA, сулили бы еще путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Впрочем, для столь молодого клуба, как «Сочи», с его всего четырехлетней историей, второе место — уже само по себе грандиозный успех.

Понятно, что все решится в последнем туре, когда состоится своеобразный серебряный финал «Динамо»—«Сочи», но команда Владимира Федотова, конечно, была не прочь подойти к нему с форой. Тем более что в отличие от нее динамовцам в 29-м туре достался более опасный соперник — «Локомотив». Хотя, исходя из статистики личных взаимоотношений, «Нижний» отнюдь не являлся для сочинцев так называемым клиентом. В первом круге, на старте чемпионата, они уступили ему 0:1, да и когда пересекались в Футбольной национальной лиге, потеряли в двух встречах пять очков из шести, причем прежде ни разу нижегородцам не забивали.

В связи с этим весьма кстати вернулся в строй лучший бомбардир «Сочи» Матео Кассьерра, пропустивший по состоянию здоровья предыдущий матч с ЦСКА.

Хозяева арены «Фишт», безусловно, нуждались в его пробивной мощи, ведь «Нижний Новгород», как и ожидалось, в основном использовал оборонительную тактическую модель. И колумбийский нападающий наверняка бы лучше распорядился моментом, возникшим после подачи Артема Макарчука в штрафную площадь, а так на его месте оказался Артур Юсупов и неточно пробил головой. Вскоре Кассьерра наглядно продемонстрировал умение сыграть головой, но гостей выручил голкипер Никита Гойло, да еще его неожиданно подстраховал сочинец Жуанзинью, который, не желая того, заблокировал удар уже по пустым воротам своего одноклубника Макарчука.

Черноморцы и дальше практически не переставая наседали на чужую штрафную, где особенно активно вели себя те же Кассьерра и Жуанзинью. Однако реализация у подопечных Федотова по-прежнему хромала, к тому же и нижегородцы уже почти не давали им беспрепятственно бить. Гол вроде бы вытекал из логики событий. Защитник «Сочи» Родриго под конец первого тайма опять каким-то чудом не загнал мяч в сетку, звонко засадив его в перекладину после розыгрыша углового. Тем не менее до перерыва счет не изменился. При этом разок опасно огрызнулись и гости, когда Ричлорд Эннин нанес удар головой и потревожил практически безработного вратаря Дениса Адамова.

Между тем канадский форвард в самом начале второй половины получил повторную желтую карточку, повлекшую за собой удаление с поля.

И у «Сочи» был без малого целый тайм на то, чтобы дожать «Нижний» в большинстве. Вот только время шло, а хозяева как-то не спешили реализовывать свое преимущество, и Кассьерра постепенно совсем сник. Давление же, которое они периодически оказывали, гости выдерживали и без особой паники отбивались, а порой и кое-что придумывали впереди. Капитан нижегородцев Кирилл Гоцук и вовсе потряс перекладину, замыкая навес с углового.

В концовке «Сочи» все же прижал противника к воротам, и здесь настал звездный час Гойло. Неизвестный широкому кругу болельщиков вратарь совершил три ярких сейва, и два из них в одной атаке, когда ему били в упор Тимофей Маргасов и следом Кирилл Заика. Воспитанник «Зенита», проводивший лишь третий матч в премьер-лиге, вселил в команду дополнительную уверенность, и «Нижний» встал просто стеной, вновь не позволив черноморцам забить. Такая нулевая ничья, наверное, вряд ли удовлетворила «Сочи», но на один балл он «Динамо» пока опережает, а москвичи сделают свой ход в субботу.

Александр Ильин