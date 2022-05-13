Олафу Шольцу выставят оценку

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В воскресенье в германской земле Северный Рейн—Вестфалия состоятся выборы в ландтаг. Голосование в самой многонаселенной земле ФРГ покажет отношение немцев к политике канцлера Олафа Шольца и его правительства — в том числе на украинском направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Federico Gambarini / picture alliance / Getty Images Фото: Federico Gambarini / picture alliance / Getty Images

«Самая многонаселенная земля ФРГ, протестанты, католики, мусульмане, футбольные фанаты. Земледельцы, трудяги, инженеры. Мигранты отовсюду. Германия в миниатюре» — так в недавней газетной колонке описывает родной край Петер Хут, бывший главный редактор Welt am Sonntag. Миниатюрным регион можно назвать лишь образно. Северный Рейн—Вестфалия — один из ведущих промышленных регионов ФРГ, по территории и численности населения превосходящий многие европейские страны. Здесь проживают порядка 18 млн жителей, из них около 13 млн — а это почти четверть всех избирателей ФРГ — имеют право проголосовать на предстоящих в воскресенье выборах в земельный парламент (ландтаг).

Это голосование обещает стать серьезным электоральным тестом не только для местных политиков. Как и на федеральных выборах, в воскресенье избирателям предложат отдать один голос за кого-то из местных депутатов, а второй — за одну из партий. И, как и на прошлогодних выборах в Бундестаг, за несколько дней до голосования по-прежнему нельзя сказать наверняка, кто победит — правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) или Христианско-демократический союз (ХДС), с уходом Ангелы Меркель перешедший в оппозицию.

Промышленная земля Северный Рейн—Вестфалия — традиционная вотчина социал-демократов. Сейчас в местном ландтаге они находятся в оппозиции, но активно критикуют политику нынешних властей по социально-экономическим вопросам. Если СДПГ удастся вновь прийти к власти в Дюссельдорфе (столица земли), то результаты этого своеобразного и весьма представительного соцопроса укрепят позиции партии и в Берлине и покажут, что политику канцлера Олафа Шольца, в том числе на украинском направлении, немцы спустя полгода пребывания правительства у власти оценивают положительно. «Если же СДПГ проиграет, это будет удар по канцлеру Олафу Шольцу»,— уверено одно из ведущих консервативных изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Однако у ХДС есть все шансы сохранить власть в регионе. Результаты опросов разнятся, но один из последних, опубликованный в четверг изданием Bild, обещает ХДС 32% голосов против 28% у СДПГ. 8 мая партия уже одержала убедительную победу на выборах в региональный парламент небольшой германской земли Шлезвиг—Гольштейн. В Дюссельдорфе, надеются консерваторы, победить будет еще легче. Тем более что нынешний председатель всей партии Фридрих Мерц — выходец из Северного Рейна—Вестфалии, как и Армин Лашет, экс-кандидат в канцлеры от ХДС. А за претендующим на переизбрание действующим премьером земли Хендриком Вюстом серьезных проколов не замечено.

И если ХДС удастся выиграть выборы и сформировать местное правительство, то немцам это напомнит о поворотном моменте в германской политике конца 1990-х годов. Тогда, как и сейчас, у власти находились социал-демократы (во главе с канцлером Герхардом Шредером) и «Зеленые» (в том числе глава МИДа Йошка Фишер), а ХДС с уходом Гельмута Коля оказался в глубоком кризисе. Пока в 1999 году не выиграл выборы в другой крупной федеральной земле, Гессене. Именно успех на выборах 1999 года, напоминает издание Tagesspiegel, способствовал возрождению ХДС и заложил основу для возвращения христианских демократов к власти и многолетнего правления Ангелы Меркель.

Галина Дудина