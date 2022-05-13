Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Олафу Шольцу выставят оценку

В воскресенье пройдут выборы в земле Северный Рейн—Вестфалия

В воскресенье в германской земле Северный Рейн—Вестфалия состоятся выборы в ландтаг. Голосование в самой многонаселенной земле ФРГ покажет отношение немцев к политике канцлера Олафа Шольца и его правительства — в том числе на украинском направлении.

Фото: Federico Gambarini / picture alliance / Getty Images

Фото: Federico Gambarini / picture alliance / Getty Images

«Самая многонаселенная земля ФРГ, протестанты, католики, мусульмане, футбольные фанаты. Земледельцы, трудяги, инженеры. Мигранты отовсюду. Германия в миниатюре» — так в недавней газетной колонке описывает родной край Петер Хут, бывший главный редактор Welt am Sonntag. Миниатюрным регион можно назвать лишь образно. Северный Рейн—Вестфалия — один из ведущих промышленных регионов ФРГ, по территории и численности населения превосходящий многие европейские страны. Здесь проживают порядка 18 млн жителей, из них около 13 млн — а это почти четверть всех избирателей ФРГ — имеют право проголосовать на предстоящих в воскресенье выборах в земельный парламент (ландтаг).

Это голосование обещает стать серьезным электоральным тестом не только для местных политиков. Как и на федеральных выборах, в воскресенье избирателям предложат отдать один голос за кого-то из местных депутатов, а второй — за одну из партий. И, как и на прошлогодних выборах в Бундестаг, за несколько дней до голосования по-прежнему нельзя сказать наверняка, кто победит — правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) или Христианско-демократический союз (ХДС), с уходом Ангелы Меркель перешедший в оппозицию.

Промышленная земля Северный Рейн—Вестфалия — традиционная вотчина социал-демократов. Сейчас в местном ландтаге они находятся в оппозиции, но активно критикуют политику нынешних властей по социально-экономическим вопросам. Если СДПГ удастся вновь прийти к власти в Дюссельдорфе (столица земли), то результаты этого своеобразного и весьма представительного соцопроса укрепят позиции партии и в Берлине и покажут, что политику канцлера Олафа Шольца, в том числе на украинском направлении, немцы спустя полгода пребывания правительства у власти оценивают положительно. «Если же СДПГ проиграет, это будет удар по канцлеру Олафу Шольцу»,— уверено одно из ведущих консервативных изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Однако у ХДС есть все шансы сохранить власть в регионе. Результаты опросов разнятся, но один из последних, опубликованный в четверг изданием Bild, обещает ХДС 32% голосов против 28% у СДПГ. 8 мая партия уже одержала убедительную победу на выборах в региональный парламент небольшой германской земли Шлезвиг—Гольштейн. В Дюссельдорфе, надеются консерваторы, победить будет еще легче. Тем более что нынешний председатель всей партии Фридрих Мерц — выходец из Северного Рейна—Вестфалии, как и Армин Лашет, экс-кандидат в канцлеры от ХДС. А за претендующим на переизбрание действующим премьером земли Хендриком Вюстом серьезных проколов не замечено.

И если ХДС удастся выиграть выборы и сформировать местное правительство, то немцам это напомнит о поворотном моменте в германской политике конца 1990-х годов. Тогда, как и сейчас, у власти находились социал-демократы (во главе с канцлером Герхардом Шредером) и «Зеленые» (в том числе глава МИДа Йошка Фишер), а ХДС с уходом Гельмута Коля оказался в глубоком кризисе. Пока в 1999 году не выиграл выборы в другой крупной федеральной земле, Гессене. Именно успех на выборах 1999 года, напоминает издание Tagesspiegel, способствовал возрождению ХДС и заложил основу для возвращения христианских демократов к власти и многолетнего правления Ангелы Меркель.

Галина Дудина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...