Отельеры расселяются в лесу

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Отельный бизнес пытается добиться послаблений при строительстве гостиничной инфраструктуры на землях лесного фонда. Он просит Минприроды разрешить строить такие объекты на землях, полученных в аренду до 1 января этого года. Однако эксперты опасаются, что послабления могут привести к застройке земель апарт-отелями, где площади продаются на открытом рынке. А экологи предупреждают о возможном снижении доступности лесных зон для жителей городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо «Опоры России» главе Минприроды Александру Козлову, где говорится, что установленный с 1 марта этого года порядок строительства на землях лесного фонда инфраструктуры для отдыха и туризма нарушает принципы здоровой конкуренции. Сейчас предпринимателей, получивших такие участки в аренду или долгосрочное пользование до 1 января этого года, фактически понуждают к перезаключению договоров по результатам новых торгов, говорится в тексте. «Опора» просит министра инициировать поправки в Лесной кодекс, которые позволили бы бизнесменам строить объекты на лесных участках, полученных ими до 1 января. В Минприроды на запрос “Ъ” не ответили.

Вступившие в силу поправки в Лесной кодекс разрешают строительство санаториев, капитальных объектов спорта на площади, не превышающей 20% от лесного участка, полученного для рекреационной деятельности. Также стало возможно строительство некапитальных объектов для оказания услуг в сфере туризма, спорта и отдыха. Но поправки распространяются только на лесные участки, полученные в аренду или бессрочное пользование после 1 января этого года.

Руководитель компании «Природный кодекс» Марина Ненарокова объясняет, что предприниматели, ранее получившие участки, фактически должны расторгнуть договоры в одностороннем порядке, выплатить все предусмотренные неустойки. Затем они должны обратиться в ответственные органы с просьбой о повторном выставлении участка на торги и снова участвовать в них.

В комплексе «Термы.Лes» пояснили “Ъ”, что на лесном участке, полученном несколько лет назад, компания уже построила сауны, открытый бассейн и технические сооружения. Их статус некапитальных строений не дает возможности подключиться к газоснабжению. Там добавили, что расторжение договора для его перезаключения предполагает демонтаж объектов стоимостью 20 млн руб. и рекультивацию участка. Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке рассказывает, что сейчас рассматривает покупку компании—правообладателя участка лесного фонда площадью 8 га. «На нем уже возведена гостиница, которая формально числится некапитальным строением, но фактически может быть отнесена к капитальным за счет наличия канализации»,— говорит он. Решение вопроса о статусе заключенных ранее договоров аренды лесных участков, по словам источника “Ъ”, имеет значение при заключении соглашения.

Юрист Amulex.ru Андрей Еремин сомневается, что власти пойдут на либерализацию капитального строительства на лесных участках, полученных до 1 января этого года. Сейчас у предпринимателей, по мнению господина Еремина, появился стимул выходить из существующих договоров, заключая новые на других условиях. «Изменение правил игры в отношении всех договоров лишит власти возможности устанавливать реальную рыночную стоимость лесных участков на аукционах»,— говорит он. Однако управляющий партнер ГК «Мета» Максим Лещев поясняет, что земли лесного фонда сейчас сдаются в аренду за символическую стоимость.

Более того, господин Лещев опасается, что либерализация правил капитального строительства на подобных землях может привести к росту интереса к ним инвесторов для строительства апарт-отелей, предполагающих продажу недвижимости. Это, в свою очередь, создает угрозы для лесов в целом. Руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко добавляет, что текущий законопроект может привести к снижению доступности лесных зон вокруг городов для населения: территории, отнесенные к отелям, будут огорожены. Эксперт также говорит об опасности общего увеличения числа доступных способов отчуждения и застройки лесов.

Александра Мерцалова