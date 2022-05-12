Распискам «Норникеля» сохранили программу

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ГМК «Норильский никель» первой из российских эмитентов получила разрешение сохранить программу депозитарных расписок за рубежом. Такие заявки подали еще как минимум десять эмитентов. Эксперты отмечают, что это убережет от потерь инвесторов, не имеющих локальных счетов. Для подсанкционных компаний сохранять программу нет смысла, но для остальных остается возможность возобновления торгов, в том числе на новых площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис «Норильского никеля» в Мурманске

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Офис «Норильского никеля» в Мурманске

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

ГМК «Норильский никель» объявила о получении от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешения на сохранение программы ADR. Оно действовует до 28 апреля 2023 года. Эмитент отмечает, что решение «дает время на оценку имеющихся возможностей, а также проработку необходимых решений, направленных на сохранение инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе». На дополнительные вопросы компания не ответила.

Помимо «Норникеля», по оценке “Ъ”, заявки на сохранение программы расписок подали не менее десяти компаний, на прекращение — 13 организаций. Опрошенные “Ъ” крупные промышленные компании лишь подтвердили, что подали заявки и теперь ждут решения правкомиссии.

Закон, запрещающий размещение депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 16 апреля. Обращение депозитарных расписок запрещается через десять дней после его опубликования. При этом эмитенты могут сохранить программы депозитарных расписок в случае разрешения правительственной комиссии.

В Минфине не ответили “Ъ”, по каким основаниям такое разрешение выдается.

Источник, близкий к министерству, пояснил, что для принятия такого решения у Минфина «есть конкретные критерии», но отказался их уточнять.

Среди крупных компаний, подавших заявки на сохранение программы, были НЛМК, НОВАТЭК, «Фосагро», АФК «Система» и другие, на прекращение — «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ и другие.

По оценке Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), под действие закона подпадают 27 российских эмитентов (см. “Ъ” от 6 апреля). У этих компаний расписками представлено в среднем около 15% уставного капитала, общая стоимость которых на 23 февраля составляла около 5 трлн руб. По словам исполнительного директора АПИ Александра Шевчука, ассоциация предложила свое обоснование компаниям для ходатайства, на предложение откликнулись три эмитента.

Для организаций, попавших в SDN-лист (в частности, Сбербанк и ВТБ.— “Ъ”), сохранение программы ADR/GDR невозможно, поскольку международные депозитарии не смогут продолжить с ними работу, отмечает господин Шевчук. Однако остальным эмитентам это позволит уберечь от потерь инвесторов, не имеющих локальных счетов, а всем инвесторам избежать лишних расходов на конвертацию, пояснил он. При этом инвесторы, которые хотят перейти в локальные акции, могут это сделать добровольно, а те, кто предпочитает остаться в расписках, сохранят права на дивиденды и голосование, участие в выкупах, а также смогут продавать бумаги вне биржи (в конце февраля—начале марта зарубежные биржи приостановили торги ценными бумагами российских эмитентов, см. “Ъ” от 5 марта).

Источник “Ъ” в крупной компании, попросившей о сохранении программы расписок, пояснил, что она стремится избежать исков от зарубежных инвесторов.

Еще один собеседник “Ъ” подчеркнул, что сохранение листинга таким способом — это попытка выяснить, что можно сделать с этими бумагами: «выкупать, переводить в Гонконг или просто ждать». Господин Шевчук также считает, что необходимо попробовать рассмотреть иные зарубежные площадки либо инвесторам и компаниям обращаться на торговые площадки о необходимости возобновления торгов в отсутствие санкций.

Впрочем, отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке, сам факт выдачи первого разрешения — положительный сигнал для рынка, означающий, что Россия не держит курс на полный отказ от расписок. Рано или поздно инфраструктура начнет работать, убежден он, и это решение позволит инвесторам без локальных счетов не потерять свои инвестиции.

Ксения Куликова, Полина Трифонова