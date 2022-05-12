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Коммерсантъ FM
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Распискам «Норникеля» сохранили программу

Разрешения на обращение бумаг за рубежом ждет еще десяток эмитентов

ГМК «Норильский никель» первой из российских эмитентов получила разрешение сохранить программу депозитарных расписок за рубежом. Такие заявки подали еще как минимум десять эмитентов. Эксперты отмечают, что это убережет от потерь инвесторов, не имеющих локальных счетов. Для подсанкционных компаний сохранять программу нет смысла, но для остальных остается возможность возобновления торгов, в том числе на новых площадках.

Офис «Норильского никеля» в Мурманске

Офис «Норильского никеля» в Мурманске

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Офис «Норильского никеля» в Мурманске

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

ГМК «Норильский никель» объявила о получении от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешения на сохранение программы ADR. Оно действовует до 28 апреля 2023 года. Эмитент отмечает, что решение «дает время на оценку имеющихся возможностей, а также проработку необходимых решений, направленных на сохранение инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе». На дополнительные вопросы компания не ответила.

Помимо «Норникеля», по оценке “Ъ”, заявки на сохранение программы расписок подали не менее десяти компаний, на прекращение — 13 организаций. Опрошенные “Ъ” крупные промышленные компании лишь подтвердили, что подали заявки и теперь ждут решения правкомиссии.

Закон, запрещающий размещение депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 16 апреля. Обращение депозитарных расписок запрещается через десять дней после его опубликования. При этом эмитенты могут сохранить программы депозитарных расписок в случае разрешения правительственной комиссии.

В Минфине не ответили “Ъ”, по каким основаниям такое разрешение выдается.

Источник, близкий к министерству, пояснил, что для принятия такого решения у Минфина «есть конкретные критерии», но отказался их уточнять.

Среди крупных компаний, подавших заявки на сохранение программы, были НЛМК, НОВАТЭК, «Фосагро», АФК «Система» и другие, на прекращение — «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ и другие.

По оценке Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), под действие закона подпадают 27 российских эмитентов (см. “Ъ” от 6 апреля). У этих компаний расписками представлено в среднем около 15% уставного капитала, общая стоимость которых на 23 февраля составляла около 5 трлн руб. По словам исполнительного директора АПИ Александра Шевчука, ассоциация предложила свое обоснование компаниям для ходатайства, на предложение откликнулись три эмитента.

Как международные инвесторы избавлялись от российских акций

Для организаций, попавших в SDN-лист (в частности, Сбербанк и ВТБ.— “Ъ”), сохранение программы ADR/GDR невозможно, поскольку международные депозитарии не смогут продолжить с ними работу, отмечает господин Шевчук. Однако остальным эмитентам это позволит уберечь от потерь инвесторов, не имеющих локальных счетов, а всем инвесторам избежать лишних расходов на конвертацию, пояснил он. При этом инвесторы, которые хотят перейти в локальные акции, могут это сделать добровольно, а те, кто предпочитает остаться в расписках, сохранят права на дивиденды и голосование, участие в выкупах, а также смогут продавать бумаги вне биржи (в конце февраля—начале марта зарубежные биржи приостановили торги ценными бумагами российских эмитентов, см. “Ъ” от 5 марта).

Источник “Ъ” в крупной компании, попросившей о сохранении программы расписок, пояснил, что она стремится избежать исков от зарубежных инвесторов.

Еще один собеседник “Ъ” подчеркнул, что сохранение листинга таким способом — это попытка выяснить, что можно сделать с этими бумагами: «выкупать, переводить в Гонконг или просто ждать». Господин Шевчук также считает, что необходимо попробовать рассмотреть иные зарубежные площадки либо инвесторам и компаниям обращаться на торговые площадки о необходимости возобновления торгов в отсутствие санкций.

Впрочем, отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке, сам факт выдачи первого разрешения — положительный сигнал для рынка, означающий, что Россия не держит курс на полный отказ от расписок. Рано или поздно инфраструктура начнет работать, убежден он, и это решение позволит инвесторам без локальных счетов не потерять свои инвестиции.

Ксения Куликова, Полина Трифонова

Программы депозитарных расписок российских эмитентов

Эмитент Доля депозитарных расписок (%)* Банк-депозитарий
ЛУКОЙЛ 30,170 Citibank
МТС 29,560 JPMorgan Chase Bank
«Магнит» 27,780 JPMorgan Chase Bank
«Татнефть» 26,068 Citibank
Сбербанк до 25 JPMorgan Chase Bank
«Лента» 22,000 Deutsche Bank Trust
ГМК «Норильский никель» 21,450 Bank of New York Mellon
Группа ЛСР 21,120 Deutsche Bank Trust
«Фосагро» 20,550 Citibank
НОВАТЭК 18,418 Bank of New York Mellon
«Газпром» 16,526 Bank of New York Mellon
Группа «Черкизово» 15,610 Bank of New York Mellon
«Эн+ Груп» 13,553 Citibank
«Мечел» 11,880 Deutsche Bank Trust Company Americas
НЛМК 6,650 Deutsche Bank Trust Company Americas
АФК «Система» 6,611 Citibank
«Северсталь» 6,540 Deutsche Bank Trust Company Americas
«Сургутнефтегаз» пр. 5,550 Bank of New York Mellon
«Роснефть» 4,800 JPMorgan Chase Bank
ВТБ 4,708 Bank of New York Mellon
«Сургутнефтегаз» 3,360 Bank of New York Mellon
ММК 2,160 Bank of New York Mellon
«Ростелеком»** 1,300 Citibank
«РусГидро»** 1,300 Bank of New York Mellon
«Газпром нефть» 1,165 Bank of New York Mellon
«Мосэнерго» 0,972 Bank of New York Mellon
«Аэрофлот» 0,700 Deutsche Bank Trust Company Americas
«Полюс» 0,170 Bank of New York Mellon
«Акрон» 0,157 Deutsche Bank Trust Company Americas
«Энел Россия» 0,060 Bank of New York Mellon
ФСК ЕЭС 0,045 Bank of New York Mellon
«Россети» пр. 0,033 Bank of New York Mellon
«Интер РАО» 0,014 Bank of New York Mellon
«Россети» 0,012 Bank of New York Mellon

*По итогам первого полугодия 2021 года.

**По итогам первого квартала 2021 года.

Эмитенты ранжированы по доле расписок в общем объеме акций.

Пр. — привилегированные акции.

По данным квартальных отчетов эмитентов по ценным бумагам.

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