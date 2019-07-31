«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК. Сумма сделки не раскрывается.

«Приобретение группы компаний ПТК соответствует стратегии "Роснефти", направленной на развитие розничного бизнеса и расширение присутствия компании в ключевых регионах страны»,— говорится в сообщении «Роснефти».

Суммарно ПТК управляет 142 АЗС в Петербурге, Ленобласти, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и Карелии. В сеть входят 141 заправочная станция, 125 бензовозов и 2 современные нефтебазы («Ручьи» и «Чудово»). Получив ПТК, «Роснефть» становится крупнейшей сетью АЗС в городе с долей 27%.

Подробнее о сделке читайте в публикации “Ъ” «Топливо с большой историей».