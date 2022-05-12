«Локомотив» дожал легенду

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Второй год подряд золото женского чемпионата России по волейболу досталось калининградскому «Локомотиву». В пятом, решающем матче финальной серии он на тай-брейке обыграл главный сюрприз сезона — екатеринбургскую «Уралочку», которой руководит волейбольная легенда Николай Карполь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Локомотив» (Калининград) и «Уралочка»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Матч между командами «Локомотив» (Калининград) и «Уралочка»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Этот финал выиграл «Локомотив», но особый флёр ему придало участие в серии «Уралочки». Ну, или легенды, с которой она ассоциируется в первую очередь. Речь о Николае Карполе, тренере, который, возглавляя женскую сборную СССР, выиграл с ней два олимпийских золота — 1980 и 1988 годов — и кучу других наград. Базовым для нее клубом была как раз «Уралочка». Ее тоже тренировал Карполь, и бороться с его командой долго не мог никто ни в стране, ни в Европе. «Уралочка» брала титул за титулом. Внутренних — в чемпионатах СССР и России — у нее в общей сложности набралось два с половиной десятка.

Но в новом веке расклад изменился. В российском женском волейболе появились иные гранды с ресурсами мощнее екатеринбургских, а «Уралочка» великого Карполя, победив в российском первенстве в 2005 году, ушла в тень. Был один прыжок до серебра шесть лет назад, но в остальные сезоны выше третьего места ей подниматься не давалось. И оно стало выглядеть потолком — хотя бы потому, что возможности «Уралочки» не позволяли комплектоваться так же шикарно, как некоторым конкурентам. Приходилось рассчитывать на выстроенную Карполем и по-прежнему классно работающую систему подготовки и доводки молодых волейболисток, большинство из которых, дозрев до высокого уровня, все равно доставались тем, кто побогаче.

Но вот в этом сезоне случился неожиданный взлет. «Уралочка» с позиции в хвосте топ-пятерки регулярного первенства скакнула в финал чемпионата, пройдя в полуфинале могучее «Динамо-Ак Барс», а решающую серию с «Локомотивом», сегодняшним отечественным флагманом, растянула на максимальную дистанцию, затащив в пятый матч.

А у тех, кто следит за российским волейболом, снова появилась причина рассуждать о феномене Николая Карполя. Удивительно, но в свои 84 года он все еще руководит «Уралочкой». Правда, формально в ранге старшего, а не главного тренера (главным является его внук Михаил), но — очень активно, по-настоящему, как фигура ключевая, а не как свадебный генерал, которого держат при команде благодаря имени и прошлым заслугам.

О том, что это так, любой, кто видел «золотой» калининградский матч, мог судить по тому, что происходило во время тайм-аутов. Они превращались в соло Николая Карполя — такое же эффектное, каким оно было в те далекие времена, когда он занимал должность наставника сборной СССР. Голос, эмоции с возрастом у него никуда не пропали.

Впрочем, в стартовом сете установки не слишком помогали. «Уралочка» не справилась в нем не столько с поразительно эффективной нападающей «Локомотива» Татьяной Ежак и калининградским блоком, сколько, кажется, с собственными нервами. Едва ли не половину очков хозяйки площадки заработали благодаря ошибкам соперниц. А те пришли в себя, только когда у «Локомотива» уже накопилась стопка сетболов. В следующей партии дела у «Уралочки» вроде бы пошли получше. Но «Локомотив» вовремя предъявил один из своих многочисленных козырей — подачу Ирины Воронковой, которая в хорошем тонусе может угробить ей кого угодно.

Это было похоже на почти состоявшийся разгром. Но в третьей партии внезапно на площадку вернулась советская «Уралочка» с ее дисциплиной, резкими забеганиями, «крестами» и другими хитрыми трюками.

Теперь в тайм-аутах кричать во весь голос приходилось уже тренеру «Локомотива» Андрею Воронкову. Он догнал убежавшую вперед «Уралочку», но на «балансе», находясь в маленьком шаге от победы, шансы разбазарил, проиграв партию после двух подряд эйсов от Ксении Смирновой — 26:28. А в четвертой разогнавшейся «Уралочке», чтобы дожать «Локомотив», не понадобился и «баланс».

В общем, роскошный «золотой» матч вырулил к тай-брейку. Он, однако, таким же роскошным, как эта встреча в целом, не вышел. «Локомотив» быстро создал запас и его удержал, не дав главной отечественной волейбольной легенде пополнить послужной список самым неожиданным титулом. Титул остался в Калининграде.

Алексей Доспехов