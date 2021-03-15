Следствие пришло в медиахолдинг

Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве по фактам хищения активов у соучредителей крупного медиахолдинга «Контент Юнион С.А.», еще несколько лет назад управляющего целым пакетом телеканалов — «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино», «Авто 24» и др. Потерпевшие оценивают причиненный им ущерб более чем в 3,5 млрд руб., причем как в живых деньгах и акциях, так и в виде утраченных прав на уникальное здание технического медиакомплекса в Сокольниках. Соучредители холдинга, считающие себя жертвами рейдерской схемы, направили также обращение к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой помочь разобраться в ситуации.

По данным информированных источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве было возбуждено в декабре прошлого года. По делу в качестве подозреваемых проходят топ-менеджер «Контент Юниона» 58-летний Анатолий Зяблицкий и 39-летний Александр Лавров, занимавший в компании должность гендиректора. Как рассказывал ранее “Ъ”, эта холдинговая группа управляла примерно 15 популярными телеканалами, а конфликт между ее владельцами и топ-менеджментом произошел несколько лет назад. Как говорится в материалах дела, в 2016 году «Контент Юнион» получил в ВТБ кредит на 672 млн руб. Деньги предназначались для покупки АО «Телекомпания "Стрим"» у АФК «Система». Именно в этот момент, по версии следствия, Анатолий Зяблицкий, исполняя обязанности председателя совета директоров холдинга, вместе с гендиректором Александром Лавровым убедил основного совладельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров, что в качестве залога необходимо предоставить пакет акций последнего, почти 44%, а также 4% еще одного акционера, Анатолия Сосновского. Кроме того, по договору с банком залогом стали числившееся за входящим в «Контент Юнион» АО «Сервинком» здание площадью 8,5 тыс. кв. м и земельный участок под ним в 1-м Рижском переулке. Затем, как установили следователи СКР, Анатолий Зяблицкий передал часть акций «Контент Юниона» зарегистрированной на Кипре фирме Martellata Ltd. По версии следствия, эта фирма аффилирована с Анатолием Зяблицким, хотя, согласно кипрскому реестру, основным ее владельцем является бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев. При этом, отмечают потерпевшие, никакого отношения к телекоммуникациям она не имеет, занимаясь изготовлением и реализацией спецодежды. В окружении признанных потерпевшими бизнесменов не исключают, что господин Головнев мог быть введен в заблуждение относительно законности сделки.

В дальнейшем, как считают следователи, действуя через только что купленное АО «ТК "Стрим"», господа Зяблицкий и Лавров погасили кредит перед ВТБ, выведя «Контент Юнион» и «Сервинком» из объема обеспечения по нему. В итоге господа Лукьянцев и Сосновский лишились прав на здание и земельный участок, а также собственных средств, вложенных в холдинг. Между тем сами компании вскоре были признаны банкротами. Интересно, что здание новые хозяева при истребовании в собственность оценили якобы по заниженной цене — всего в 497 млн руб. при кадастровой стоимости 1,273 млрд руб.

Поскольку следственные действия только разворачиваются, общий ущерб в СКР пока не конкретизируют — до завершения экспертиз — и пользуются стандартной в таких случаях оценкой акций и недвижимости в сумму «более 1 млн руб.», которая позволяет квалифицировать предполагаемое преступление именно как особо крупное мошенничество. При этом в окружении господина Лукьянцева утверждают, что реальная рыночная стоимость здания и земли в 1-м Рижском переулке составляет более 3 млрд руб., поскольку речь идет об уникальном техническом медиакомплексе-телепорте, который используется многими операторами сотовой связи, основными телекоммутационными центрами Москвы, телецентром «Останкино» и т. п.

Кроме того, предприниматель и его партнеры считают, что потеряли $7,8 млн вложенных личных средств, что составляет по тогдашнему курсу около 470 млн руб. Потерпевшие решили обратиться за помощью и к бизнес-омбудсмену Борису Титову, в аппарат которого они на днях направили обращение. «Просим вас рассмотреть данное обращение и принять предусмотренные федеральным законом "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" от 7 мая 2013 года №78-ФЗ меры реагирования»,— говорится в документе.

Стоит отметить, что предприниматели обратились в правоохранительные органы после довольно долгой тяжбы в арбитражных судах, о которой “Ъ” рассказывал ранее. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, расследование имеет хорошую перспективу, более того, в ближайшее время в уголовном деле может появиться и еще одна статья — о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), которое, как и мошенничество, относится к категории тяжких преступлений и предусматривает до десяти лет лишения свободы. В данном случае речь идет о том, что акции «Контент Юниона» Анатолий Зяблицкий якобы передавал кипрскому офшору без обязательного согласия совета директоров.

Адвокат Николая Лукьянцева, управляющий партнер МГКА «Русский домъ права» Максим Божко, заявил “Ъ”, что возбуждение уголовного дела — «закономерный результат, подтверждающий позицию» его доверителя. Он уверен, что следствие даст объективную правовую оценку деятельности оппонентов, а бизнес-омбудсмен Борис Титов поможет пострадавшим предпринимателям добиться справедливости в этой сложной ситуации.

В представительстве господина Головнева на вопросы “Ъ” отвечать не стали. Сам Анатолий Зяблицкий также отказался от комментариев.

Сергей Сергеев