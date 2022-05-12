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0,12 процента составила недельная инфляция в РФ в период с 30 апреля по 6 мая, сообщил вчера Росстат. Это ниже показателя предыдущих двух недель — 0,21% и 0,25% соответственно. С начала года цены к 6 мая выросли на 11,78%. Среднесуточный рост цен за апрель, по данным Росстата, составил 0,052%, в первые шесть дней мая — вдвое меньше, 0,024%. Минэкономики в обзоре «О текущей ценовой ситуации» оценило темпы роста потребительских цен в годовом выражении по состоянию на 6 мая в 17,77% (против 17,73% неделей ранее). Минэкономики отмечает, что сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать, в частности, замедление роста цен на продовольственные товары (0,18%).