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Коммерсантъ FM
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Ожидания падения ВВП преодолели десятипроцентный барьер

Мониторинг макроэкономики

В апреле композитный индекс PMI S&P global (опережающий показатель динамики ВВП, средневзвешенное значение индексов в сферах обработки и услуг) восстановился до уровня в 44,4 пункта после 37,7 пункта в марте 2022 года. Впрочем, он остался заметно ниже порога в 50 пунктов, превышение которого указывает на рост деловой активности. Основная причина сохранения низкого значения индекса — снижение спроса и новых экспортных заказов в обоих секторах. Схожую динамику фиксирует и измеряемый Центром развития ВШЭ индекс выпуска товаров и услуг — за первый квартал (март 2022-го к декабрю 2021-го, с учетом сезонности) показатель просел на 2,9% за счет обработки, сельского хозяйства и грузоперевозок.

На этом фоне апрельский консенсус-прогноз аналитиков FocusEconomics в отношении экономики России снова заметно ухудшен — на фоне стабильных минимальных и снизившихся максимальных оценок (см. график). Если в марте спад ВВП в 2022 году ожидался на уровне 8,4%, то теперь — 10,2%, в 2023 году — минус 0,8% и 1,1% соответственно. Напомним, мартовский консенсус-прогноз ЦБ предполагал спад ВВП в 2022 году в 8–10%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что Минэкономики предварительно ориентируется на падение экономики в 2022 году на 8,8% в базовом и на 12,4% — в консервативном сценарии.

Прогноз FocusEconomics предполагает снижение частного спроса в 2022 году на 13,9%, реальных зарплат — на 11,7% (при инфляции в 22,3%), капитальных инвестиций — на 20%, промпроизводства — на 10,1%, импорта — на 32,5%, экспорта — на 15%. В апреле заметно ухудшены и ожидания в отношении дефицита бюджета — до 1,8% ВВП, и безработицы — до 7,3%.

Пока возвращение показателей к росту в 2023 году предполагает лишь прогноз Минэкономики. Согласно консенсусу FocusEconomics, экономика РФ достигнет дна кризиса лишь в 2024-м и вернется к росту на уровне 0,7%. «Если Россия продолжит экспортировать нефть и газ в Европу, мы ожидаем, что ее экономика сократится примерно на 12% в этом году — с отскоком в 2023-м, близким к стагнации. Если ЕС прекратит импорт нефти и газа из России, ее экономика сократится примерно на 20% в этом году и не сможет восстановиться в 2023-м»,— приводит FocusEconomics комментарии аналитиков UniCredit.

Алексей Шаповалов

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