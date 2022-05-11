UEFA отработал пуще прежнего

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отчитался о рекордных доходах. В сезоне-2020/21, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, они превысили €5,7 млрд. Это на миллиард с лишним евро больше прежнего достижения 2016 года. Однако если оценивать отчет UEFA с корректировкой на накопленную за последние годы инфляцию в еврозоне, то достижение будет выглядеть уже не столь впечатляюще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент UEFA Александер Чеферин

Фото: Marc Atkins / Getty Images Президент UEFA Александер Чеферин

Фото: Marc Atkins / Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций в среду на конгрессе UEFA, проходящем в Вене, обнародовал финансовый отчет за сезон-2020/21. В нем отмечается, что UEFA получил за означенный период рекордный доход. Согласно отчету, речь идет о €5,724 млрд. Так много UEFA не зарабатывал никогда в своей истории. Предыдущее достижение было отмечено в 2016 году. Тогда доходы UEFA составили €4,58 млрд. Между означенными датами доходы союза не превышали €3,86 млрд, что, однако, не говорит об утрате UEFA в этот период коммерческой привлекательности. Дело в том, что в 2016 и 2021 годах прошли чемпионаты Европы, принесшие UEFA дополнительные деньги. В отрезке между ними союз мог рассчитывать только на средства от проводимых им еврокубков.

Ориентируясь на данные UEFA, можно заключить, что за пять лет структура сумела увеличить свои доходы на €1,144 млрд.

Отличный показатель. Особенно учитывая, что с начала 2020 года мир сталкивался с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Для UEFA это, в частности, значило, что чемпионат Европы был перенесен с 2020 на 2021 год, а сами матчи редко могли похвастать заполненными трибунами (турнир проходил в 11 странах, и UEFA был вынужден учитывать эпидемиологические требования в каждой из них). Впрочем, если сделать поправку на инфляцию в еврозоне с 2016 года, то окажется, что результаты UEFA не такие впечатляющие. Согласно подсчетам портала inflationtool.com, €4,58 млрд, полученные UEFA в 2016 году, соответствуют нынешним €5,3 млрд. То есть реальный рост доходов UEFA заметно ниже объявленного. Однако в любом случае рост имеется, и это хорошо для футбольной индустрии.

Что касается основ благосостояния, то тут у UEFA все стабильно. Как и раньше, его базу составляют клубные турниры. Главный из них — Лига чемпионов. За отчетный период еврокубки принесли UEFA почти 76% от всех доходов. Турниры с участием национальных команд — немногим более 22%. При этом более 78% доходов было обеспечено за счет реализации медийных прав — €4,472 млрд. Еще €992 млн принесли коммерческие права. Билеты и прием гостей дали €243 млн.

Стоит отметить, что UEFA передает большую часть заработанных средств членам союза и участникам соревнований:

участники чемпионата Европы получили всего €577 млн,

участники Лиги чемпионов — €1,943 млрд,

команды Лиги Европы — €550 млн.

Всего с учетом поощрения участников других турниров UEFA потратил на призовые €3,4 млрд.

Больше всех из клубов от UEFA получил победитель Лиги чемпионов «Челси» — почти €120 млн. Финалист турнира «Манчестер Сити» заработал всего на €1 млн меньше. Полуфиналисты — «Реал» и ПСЖ — получили по €100 млн. Самая скромная выплата была осуществлена в адрес «Ференцвароша» — €18,45 млн. Для сравнения: «Зенит» получил более €34 млн, «Локомотив» — почти €26,5 млн, «Краснодар» — €26,1 млн.

Александр Петров