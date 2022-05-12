Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Театр импульсивных действий

Ольга Федянина о культурной политике

Ни один спектакль не может конкурировать с лентой новостей — это тяжелая ситуация, на которую, впрочем, даже и жаловаться как-то странно, потому что жалобы тех, кто сыт, обут, одет и в безопасности, в нынешние времена едва ли выглядят уместно. Но хорошо бы просто своевременно отдать себе отчет в том, что под гул большой истории продолжаются конфликты интересов, сведение счетов, бюрократический разнобой. И главное — долгосрочные стратегические планы уступают место сиюминутным, импульсивным решениям.

Ольга Федянина

Ольга Федянина

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Ольга Федянина

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Иногда совсем мирные, безобидные и, главное, кажется, совсем локальные события позволяют взглянуть на гораздо более общую ситуацию с неожиданной стороны. Именно такое локальное событие состоялось между майскими праздниками в Москве. Московский театр имени Владимира Маяковского объявил, что пост худрука отныне займет режиссер Егор Перегудов. Есть все основания надеяться, что назначение это окажется удачным: 38-летний Перегудов, ученик Сергея Женовача, уже около десяти лет стабильно работает в разных московских театрах, в отличие от многих молодых (не нужно удивляться, 38 в театре — это по-прежнему молодость) режиссеров, он профессионально владеет «большой формой», ставит многофигурные, постановочно сложные спектакли. Пример тому — его недавние премьеры на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова «Месяц в деревне» и «Сирано де Бержерак». Да, Перегудов никогда раньше не работал в Театре имени Маяковского, но это в сегодняшней нашей реальности не то чтобы серьезное препятствие. Перегудова, как сообщает пресс-релиз театра, позвали по просьбе и при полном согласии труппы. Короче говоря, совет да любовь, ждем премьер.

Все так. Есть одна подробность. Всего за два сезона до этого Егора Перегудова на должность главного режиссера театра пригласил к себе Алексей Бородин, много лет успешно возглавляющий Российский академический молодежный театр. Мудрый Бородин, сам оставшийся на должности художественного руководителя, очевидно, не просто нашел себе преемника, но и сделал это достаточно загодя, чтобы успеть поработать с ним в параллель, передать бразды и традиции, а не только кресло. Это был образец именно того стратегического подхода, на отсутствие которого уже сколько лет жалуются и сами люди театра, и руководящие им чиновники. Жалуются, потому что стандартная ситуация выглядит иначе. Худруки или главрежи десятилетиями руководят своими театрами так, что речь о преемниках как бы даже не заходит. Когда худрук уходит на пенсию, или, не дай бог, в мир иной, и сам театр, и надзирающие за ним инстанции обнаруживают на месте руководства зияющую дыру и с разным успехом пытаются ее заполнить — в авральном режиме и с неизбежными ошибками. Все знают, что так не надо. И вот Алексей Бородин сделал как надо — предусмотрительно и загодя. Не помогло. И это очень плохой сигнал для всех остальных. Можно планировать, составлять длительные программы, выстраивать художественную политику и преемственность. А потом просто вмешаются чьи-то тактические соображения.

Кстати, а почему они, собственно, вмешались? Почему понадобилось срочно превращать перспективного главрежа одного солидного театра в художественного руководителя другого?

Десять лет Маяковку успешно возглавлял Миндаугас Карбаускис, ученик Петра Фоменко, лауреат всевозможных театральных премий, последовательно и осмотрительно ведший свою весьма непростую и требовательную труппу по пути классического репертуарного театра, которым у нас так любят клясться.

Карбаускис оставил свой пост в первые же дни военной спецоперации. Оставил по собственному желанию — можно спекулировать, насколько оно, желание, было действительно его собственным, но дело даже не в этом. Карбаускис — литовец, и то, что в городе, в котором он жил и работал немалую часть своей жизни, он теперь в любой момент может превратиться в «чужого» и «нежелательного», к сожалению, печальная реальность. И действительно, как по команде, после увольнения Карбаускиса какая-то немногочисленная, но бдительная общественность попыталась развязать абсурдную кампанию против его спектакля «Семейный альбом» по Томасу Бернхарду.

В тот же день, когда было объявлено о назначении Егора Перегудова на место Карбаускиса, было сделано еще одно объявление: об окончательном уходе Римаса Туминаса из Театра имени Евгения Вахтангова, которым он руководил с 2007 года. Не секрет, что у 70-летнего Туминаса серьезные проблемы со здоровьем, о его постепенном отходе от руководства театром было заявлено еще раньше, но вот именно сейчас об увольнении объявили публично — несложно догадаться почему. Накануне режиссер стал объектом пранкерской провокации, и это позволило вечерним телевизионным шоу громогласно призывать его к ответу за «русофобию» и бог знает за что еще. Бессмысленно даже упоминать о том, что частные телефонные разговоры, записанные без ведома одного из участников, в принципе не могут быть предметом публикации и обсуждения — поезд приватности, к сожалению, уже давно ушел. Но, может быть, стоит вспомнить, что Римас Туминас — автор необычайно популярных и востребованных сценических интерпретаций русской классики, которые много лет прекрасно живут в репертуаре Вахтанговского театра, пользуясь заслуженным зрительским успехом. И что именно его спектакли остаются несущей опорой всего вахтанговского репертуара. И вот буквально только что вся театральная Москва рыдала на его «Войне и мире».

На этом нервном фоне уже почти впору забыть, что несколько дней назад Большой театр убирал из майской афиши «Нуреева» Кирилла Серебренникова и «Дона Паскуале» Тимофея Кулябина — аншлаговые спектакли, чьи авторы, видимо, тоже оказываются в нынешней ситуации «нежелательными». И что по неизвестным причинам недавно уволен буквально только что назначенный новый худрук Театра Романа Виктюка режиссер Денис Азаров, успевший поставить здесь два очень перспективных спектакля и быстро нашедший общий язык с труппой. А до этого, еще в апреле,— Дмитрий Волкострелов, в прошлом сезоне ставший главным режиссером главной московской экспериментальной площадки, Центра имени Вс. Мейерхольда.

Все эти примеры объединяет одно: за считаные минуты принимаются решения, которые нарушают, а иногда и безнадежно разрушают продуманные, хорошо выстроенные, успешные отношения — отношения режиссеров с труппой, театра с режиссерами.

На месте отношений возникает прореха, которую приходится заполнять. Заполнять срочно, аврально — и редко удачно. Тактика побеждает стратегию.

За прошедшее с начала военной спецоперации время мы не раз слышали, как официальные представители РФ сетовали на так называемую культуру отмены в западном мире, которая проявлялась и продолжает проявляться в требованиях отстранить, уволить, заменить. Мол, нельзя убрать из мировой культуры Валерия Гергиева, Модеста Мусоргского, «Капитанскую дочку», Илью Репина. При этом внутри страны многие публичные опинион-мейкеры и непубличные бюрократы готовы отменить, вычеркнуть и уволить все и всех — ради громкого заявления в ток-шоу или с политической трибуны, ради того, чтобы побыстрее заткнуть кадровую дыру, предотвратить появление нежелательного кому-то имени на афише. Многим кажется правильным и выгодным действовать по принципу «у нас незаменимых нет» и «без них обойдемся». Но традиция в культуре живет и держится как раз тем, что незаменимые есть — и их, кстати, немало. Хорошо бы об этом помнить посреди любых исторических катаклизмов.

Ольга Федянина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...