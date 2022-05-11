Любишь кататься, люби и тормозить

Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ добиваются, чтобы все ввозимые в РФ электросамокаты, моноколеса и гироскутеры имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения. Правила сертификации «электрических средств индивидуальной мобильности» установят в новом ГОСТе, с которым ознакомился “Ъ”. Участники рынка указывают, что упомянутые ограничения уже используют операторы кикшеринга, теперь их распространят на остальных пользователей. Впрочем, эксперты указывают на ряд недостатков документа.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
О разработке стандарта с требованиями к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ — электросамокаты, моноколеса и гироскутеры) “Ъ” рассказали в Минпромторге. Документ проходит согласования. Головной разработчик — ФГУП НАМИ, в процессе участвует также дептранс Москвы. В ведомстве “Ъ” заявили, что все ввозимые в РФ и производимые в стране ЭСИМ будут сертифицироваться на соответствие новому стандарту (сейчас они проверяются лишь на «электромагнитную совместимость»).
Основное требование ГОСТа, с текстом которого ознакомился “Ъ”,— «зашитое» с завода ограничение скорости 25 км/ч. Эта функция уже есть в кикшеринговых СИМ, теперь она будет обязательна для устройств из магазинов. Спутниковая система принудительно ограничит скорость в заданных районах (например, в парках). Функция «пешеходный режим» (судя по всему, будет включаться автоматически) с ограничением скорости 6 км/ч предполагает, что электросамокат будет подавать «отличительный и видимый световой сигнал» для водителя и окружающих. Если у СИМ есть задний ход, он также должен быть ограничен 6 км/ч. Двигатель должен включаться только после «двух независимых и разнородных действий преднамеренного характера». Речь о том, чтобы пользователь помимо нажатия ручки «газа» активировал еще какую-то кнопку. В случае если водитель по ошибке нажал тормоз и акселератор одновременно, СИМ предписано тормозить. А при неисправности в системе питания электросамокаты должны замедляться до полной остановки, моноколесо должно издавать при этом еще и звуковой сигнал. Противоскользящая поверхность на электросамокатах должна иметь площадь не менее 150 кв. см, диаметр шин — не менее 125 мм, ширину — не менее 25 мм. Все СИМ должны быть оборудованы световозвращателями. Если СИМ способно разогнаться до 25 км/ч, обязательны передние фары и задние фонари (для медленных СИМ это опция). Сформулированы требования и к маркировке: она должна содержать название производителя, класс, максимальную скорость, год производства, мощность, максимально допустимую массу. В инструкции обязательны правила пользования, в том числе обязанность ездока надевать обувь, рекомендации использовать защитную экипировку, избегать прыжков с бордюров или ступенек и т. д.
Юридический статус электросамокатов и моноколес, напомним, обсуждается уже более трех лет. Минтранс и ГИБДД подготовили проект поправок к ПДД, выделяющие их в категорию «средств индивидуальной мобильности». Документ с 2021 года находится без движения в правительстве. Пока ГИБДД исходит из того, что пользователи СИМ мощностью до 250 Вт — это пешеходы, электросамокат мощностью 0,25–4 КВт приравнивается к мопеду, более 4 КВт — к мотоциклу. В регионах ДПС требует права и наказывает водителей самокатов за нарушения ПДД (в частности за пьяную езду).
«С каждым годом электрических СИМ в городе становится больше,— комментируют стандарт в дептрансе Москвы.— Электросамокаты в сервисах кикшеринга уже соответствуют правилам безопасного передвижения — операторы регулируют скорость и устанавливают "медленные зоны"». Стандарт, уверены в ведомстве, сделает поездки еще безопаснее для водителей и окружающих. В пресс-службе «Яндекс.Go» (оператор кикшеринга) “Ъ” заявили, что знают о подготовке ГОСТа. «Надеемся, что в финальном документе будут учтены только лучшие практики с акцентом на безопасность,— говорят в компании.— Важно, чтобы под единые правила попадали в том числе такие качества СИМ, как прочность всех компонентов, включая проводку и систему электропитания, безопасность аккумуляторов, установлены критерии прочности при различных сценариях ударов». В сервисе Whoosh “Ъ” заявили, что «вопрос стандартизации выглядит актуальным»: «Мы видим рост популярности электросамокатов, также на улицах появляется все больше частных самокатов, которые в отличие от шеринговых не имеют каких-либо обязательных ограничений как при ввозе в страну, так и на этапе эксплуатации». В Whoosh отметили, что ГОСТ нуждается в «дополнительной проработке и большей детализации».
Испытательная лаборатория в России оценить СИМ на соответствие стандарту едва ли сможет, полагает гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко: нужны приборы, которых в стране нет либо их стоимость составляет несколько миллионов рублей. Представитель сообщества Electro.club, руководитель «Центра индивидуальной мобильности» Михаил Денисов говорит, что ГОСТ предъявляет к СИМ требования более серьезные, чем к авто и мотоциклам, в том числе по защите от влаги, контролю температуры с помощью различных датчиков. Он обратил внимание, что обязательное ограничение скорости и тяги мотора в «медленных зонах» фактически гарантирует падение с моноколеса. «Безопасность СИМ, безусловно, важна, но требования должны быть совместимы с реальностью по эксплуатации,— подчеркивает господин Денисов.— Проект требует совместной доработки с пользователями СИМ».
Глава Союза пешеходов России Владимир Соколов уверен, что сперва нужно закрепить в ПДД статус СИМ, определить место их пользователей в дорожном движении, а затем утверждать ГОСТ.
Сбор замечаний к проекту стандарта продолжится до конца июня. Дискуссии, отметим, идут на фоне серьезного прироста аварийности. В конце прошлой недели Научный центр безопасности дорожного движения МВД опубликовал годовую статистику ДТП с СИМ: всего в 2021 году произошло 672 аварии (+67,5% к 2020 году) с 20 погибшими и 704 ранеными. В 10% ДТП участвовали самокаты кикшеринговых сервисов. В 51% аварий участвовали СИМ мощностью 0,25–4 КВт, в 11% — мощнее 4 КВт. В 5% аварий пользователи СИМ оказались пьяными. «Отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным»,— резюмируют авторы отчета.