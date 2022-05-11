Любишь кататься, люби и тормозить

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Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ добиваются, чтобы все ввозимые в РФ электросамокаты, моноколеса и гироскутеры имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения. Правила сертификации «электрических средств индивидуальной мобильности» установят в новом ГОСТе, с которым ознакомился “Ъ”. Участники рынка указывают, что упомянутые ограничения уже используют операторы кикшеринга, теперь их распространят на остальных пользователей. Впрочем, эксперты указывают на ряд недостатков документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О разработке стандарта с требованиями к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ — электросамокаты, моноколеса и гироскутеры) “Ъ” рассказали в Минпромторге. Документ проходит согласования. Головной разработчик — ФГУП НАМИ, в процессе участвует также дептранс Москвы. В ведомстве “Ъ” заявили, что все ввозимые в РФ и производимые в стране ЭСИМ будут сертифицироваться на соответствие новому стандарту (сейчас они проверяются лишь на «электромагнитную совместимость»).

Основное требование ГОСТа, с текстом которого ознакомился “Ъ”,— «зашитое» с завода ограничение скорости 25 км/ч. Эта функция уже есть в кикшеринговых СИМ, теперь она будет обязательна для устройств из магазинов. Спутниковая система принудительно ограничит скорость в заданных районах (например, в парках). Функция «пешеходный режим» (судя по всему, будет включаться автоматически) с ограничением скорости 6 км/ч предполагает, что электросамокат будет подавать «отличительный и видимый световой сигнал» для водителя и окружающих. Если у СИМ есть задний ход, он также должен быть ограничен 6 км/ч. Двигатель должен включаться только после «двух независимых и разнородных действий преднамеренного характера». Речь о том, чтобы пользователь помимо нажатия ручки «газа» активировал еще какую-то кнопку. В случае если водитель по ошибке нажал тормоз и акселератор одновременно, СИМ предписано тормозить. А при неисправности в системе питания электросамокаты должны замедляться до полной остановки, моноколесо должно издавать при этом еще и звуковой сигнал. Противоскользящая поверхность на электросамокатах должна иметь площадь не менее 150 кв. см, диаметр шин — не менее 125 мм, ширину — не менее 25 мм. Все СИМ должны быть оборудованы световозвращателями. Если СИМ способно разогнаться до 25 км/ч, обязательны передние фары и задние фонари (для медленных СИМ это опция). Сформулированы требования и к маркировке: она должна содержать название производителя, класс, максимальную скорость, год производства, мощность, максимально допустимую массу. В инструкции обязательны правила пользования, в том числе обязанность ездока надевать обувь, рекомендации использовать защитную экипировку, избегать прыжков с бордюров или ступенек и т. д.

Юридический статус электросамокатов и моноколес, напомним, обсуждается уже более трех лет. Минтранс и ГИБДД подготовили проект поправок к ПДД, выделяющие их в категорию «средств индивидуальной мобильности». Документ с 2021 года находится без движения в правительстве. Пока ГИБДД исходит из того, что пользователи СИМ мощностью до 250 Вт — это пешеходы, электросамокат мощностью 0,25–4 КВт приравнивается к мопеду, более 4 КВт — к мотоциклу. В регионах ДПС требует права и наказывает водителей самокатов за нарушения ПДД (в частности за пьяную езду).

«С каждым годом электрических СИМ в городе становится больше,— комментируют стандарт в дептрансе Москвы.— Электросамокаты в сервисах кикшеринга уже соответствуют правилам безопасного передвижения — операторы регулируют скорость и устанавливают "медленные зоны"». Стандарт, уверены в ведомстве, сделает поездки еще безопаснее для водителей и окружающих. В пресс-службе «Яндекс.Go» (оператор кикшеринга) “Ъ” заявили, что знают о подготовке ГОСТа. «Надеемся, что в финальном документе будут учтены только лучшие практики с акцентом на безопасность,— говорят в компании.— Важно, чтобы под единые правила попадали в том числе такие качества СИМ, как прочность всех компонентов, включая проводку и систему электропитания, безопасность аккумуляторов, установлены критерии прочности при различных сценариях ударов». В сервисе Whoosh “Ъ” заявили, что «вопрос стандартизации выглядит актуальным»: «Мы видим рост популярности электросамокатов, также на улицах появляется все больше частных самокатов, которые в отличие от шеринговых не имеют каких-либо обязательных ограничений как при ввозе в страну, так и на этапе эксплуатации». В Whoosh отметили, что ГОСТ нуждается в «дополнительной проработке и большей детализации».

Испытательная лаборатория в России оценить СИМ на соответствие стандарту едва ли сможет, полагает гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко: нужны приборы, которых в стране нет либо их стоимость составляет несколько миллионов рублей. Представитель сообщества Electro.club, руководитель «Центра индивидуальной мобильности» Михаил Денисов говорит, что ГОСТ предъявляет к СИМ требования более серьезные, чем к авто и мотоциклам, в том числе по защите от влаги, контролю температуры с помощью различных датчиков. Он обратил внимание, что обязательное ограничение скорости и тяги мотора в «медленных зонах» фактически гарантирует падение с моноколеса. «Безопасность СИМ, безусловно, важна, но требования должны быть совместимы с реальностью по эксплуатации,— подчеркивает господин Денисов.— Проект требует совместной доработки с пользователями СИМ».

Глава Союза пешеходов России Владимир Соколов уверен, что сперва нужно закрепить в ПДД статус СИМ, определить место их пользователей в дорожном движении, а затем утверждать ГОСТ.

Сбор замечаний к проекту стандарта продолжится до конца июня. Дискуссии, отметим, идут на фоне серьезного прироста аварийности. В конце прошлой недели Научный центр безопасности дорожного движения МВД опубликовал годовую статистику ДТП с СИМ: всего в 2021 году произошло 672 аварии (+67,5% к 2020 году) с 20 погибшими и 704 ранеными. В 10% ДТП участвовали самокаты кикшеринговых сервисов. В 51% аварий участвовали СИМ мощностью 0,25–4 КВт, в 11% — мощнее 4 КВт. В 5% аварий пользователи СИМ оказались пьяными. «Отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным»,— резюмируют авторы отчета.

Иван Буранов