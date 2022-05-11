«Спартак» форсировал «Енисей»

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Во втором полуфинале Кубка России, как и в состоявшемся накануне первом, в котором «Динамо» разгромило «Аланию», представитель ФНЛ, следующего за премьер-лигой по рангу дивизиона, не смог устоять против столичного гранда. «Спартак», хоть и растранжирил кучу моментов, на своем поле обыграл «Енисей» со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Спартак» и «Енисей»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матч между командами «Спартак» и «Енисей»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Этот матч некоторое время должен был внушать оптимизм тем, кто ждет от кубка не правильных, таких, которых хватает и в чемпионате, а неординарных, доказывающих, что в футболе возможно всякое, результатов. «Енисей» на горячем спартаковском стадионе минут пять дрожал, приспосабливаясь к обстановке, а потом, приспособившись, вдруг показался командой, способной сегодняшнему, то есть далеко не безупречному «Спартаку», создать не меньше проблем, чем жестоко побитыми красноярцами в предыдущих раундах «Локомотиву» и «Рубину». Вот он подал один угловой, второй, третий… Третий, кстати, после неприятного для вратаря Александра Максименко удара со стандарта.

Но нет, впечатление, что «Енисей» в этот вечер именно абсолютная ровня «Спартаку», все же оказалось слегка фальшивым.

В середине первого тайма спартаковцы наконец прошили его оборону, однако голкипер Михаил Опарин смог устоять против Зелимхана Бакаева, а добивавший мяч Шамар Николсон промазал. «Енисей» спасся, впрочем, для того, как выяснилось, чтобы буквально в следующей атаке спартаковцы его снова ужалили, только теперь уже куда больнее. К голу привела красноярская потеря в центре поля, откуда в уже пристрелянную зону перед штрафной отравил передачу Кристофер Мартинс. Передача добралась до зацепившегося за линию офсайда Промеса. За ним во весь опор несся Валерий Кичин, пытавшийся остановить форварда, но скоростные возможности участников поединка были слишком разными. Промес фору не растранжирил и, не сближаясь с Опариным, отправил мяч в сетку.

Поведя, «Спартак» продолжил показывать, где у его соперника тонко. Он создавал момент за моментом опробованным способом: это когда хлипкая защита разрезается вертикальным или диагональным пасом, а на него выскакивает кто-то из чересчур резвых для красноярцев игроков атакующей группы. Другое дело, что с реализацией у «Спартака» никак не срасталось. Бакаев запутался, выбирая верное решение перед воротами, Николсон от души пальнул прямо в Опарина… Глядя на все это, спартаковский тренер Паоло Ваноли, и так-то заведенный до предела, нервничал еще больше: эмоции хлестали из него фонтаном. Добытый запас он, похоже, надежным не считал. Тем более что, указывая обороне «Енисея» на ее непригодность для элитного уровня, «Спартак» сам не очень-то заботился о плотности тылов. Добираясь до них, красноярцы чувствовали себя настолько вольготно, что даже позволили себе исполнить пару сложных финтов вроде прославленной когда-то Зинедином Зиданом «рулетки».

Перерыв ничего в игре не изменил. «Спартак» еще немножко потранжирил верные шансы, за что наверняка по полной расплатился бы в каком-нибудь важном матче премьер-лиги. Но это был матч пусть со смелой, пусть высоко взобравшейся, но, как ни крути, представляющей второй дивизион командой. И никакой расплаты за транжирство не случилось.

В конце концов, количество этих шансов в качество перешло усилиями Бакаева. Он получил мяч на углу штрафной, улучшил позицию и отправил его в дальний угол.

«Енисей» мог оживить интригу, подав очередной угловой. На сей раз дело дошло до удара головой Кичина, после которого мяч из угла в районе «ленточки» своими широкими ладонями выгреб Максименко. Вопрос насчет того, за «ленточкой» или над ней выгреб, выглядел вполне актуальным, а разобралась с ним только VAR. И ее точка зрения была в пользу «Спартака», который забил в концовке еще гол благодаря удару Александра Соболева и украсил в целом невзрачный сезон выходом в кубковый финал. Биться с «Динамо» за трофей он будет 29 мая в «Лужниках».

Алексей Доспехов