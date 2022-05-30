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Дни рождения

Сегодня день рождения основателя телекомпании РЕН ТВ, академика Российской академии кинематографических искусств «Ника» Ирены Лесневской

Ирена Лесневская

Ирена Лесневская

Фото: PhotoXpress.ru

Ирена Лесневская

Фото: PhotoXpress.ru

Ее поздравляет почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин:

— Дорогая Ирена Стефановна! Какая честь поздравить с юбилеем редкостную женщину. Какая красота, какая энергия, какой ум, завидный для всех мыслящих людей. Какое чутье, какое умение претворять идеи в дела. Что и говорить, нам с вами очень повезло со временем жизни. Сплошные оттепели. Желаю дождаться следующей. Она придет, на что мы надеемся и в чем я все-таки уверен.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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