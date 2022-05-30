Сегодня день рождения основателя телекомпании РЕН ТВ, академика Российской академии кинематографических искусств «Ника» Ирены Лесневской
Ирена Лесневская
Фото: PhotoXpress.ru
Ее поздравляет почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин:
— Дорогая Ирена Стефановна! Какая честь поздравить с юбилеем редкостную женщину. Какая красота, какая энергия, какой ум, завидный для всех мыслящих людей. Какое чутье, какое умение претворять идеи в дела. Что и говорить, нам с вами очень повезло со временем жизни. Сплошные оттепели. Желаю дождаться следующей. Она придет, на что мы надеемся и в чем я все-таки уверен.