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Сегодня исполняется 71 год генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову

Его поздравляет ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина Виктор Мартынов:

— Уважаемый Владимир Леонидович! От всего коллектива Губкинского университета и от меня лично примите искренние поздравления с днем рождения и слова благодарности за плодотворное сотрудничество, подтверждающее Ваш огромный опыт и годами заслуженную репутацию профессионала своего дела.

ПАО «Сургутнефтегаз» позволяет реализовывать и постоянно совершенствовать важнейшие для нашего университета направления деятельности, устремленные в первую очередь на профессиональное обучение, подготовку и развитие потенциала студентов.

Желаю Вам счастья, здоровья, любви близких людей. Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а профессиональная деятельность отмечена признанием и уважением.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»