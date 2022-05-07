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Коммерсантъ FM
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Граждане экономят до бесколечности

Спрос на ювелирную продукцию сокращается

Граждане, стремящиеся экономить в кризис, вызванный военной операцией РФ на Украине, в первую очередь урезали затраты на покупку ювелирных изделий. С марта трафик специализированных магазинов заметно сократился, а оборот ритейлеров, продающих недорогие украшения, упал на 30%. Ювелирные изделия подорожали в среднем на 36%, в том числе из-за проблем с логистикой.

Ювелирным сетям приходится подстраиваться под изменения структуры спроса

Ювелирным сетям приходится подстраиваться под изменения структуры спроса

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Ювелирным сетям приходится подстраиваться под изменения структуры спроса

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

С 1 марта по 17 апреля и с 18 апреля по 1 мая посещаемость ювелирных магазинов снизилась на 16% и 21% год к году соответственно, подсчитали для “Ъ” в Focus Technologies. В магазинах «585*Золотой» в некоторых регионах, по словам директора франчайзинговой сети компании Алексея Феликсова, падение трафика в указанные периоды достигало 30%. При этом заметного спада числа посетителей в Москве и Петербурге не наблюдалось, говорит он. По словам управляющего партнера сети Sokolov Артема Соколова, в марте—апреле трафик в магазинах под этим брендом сократился в среднем на 9% год к году.

Как следует из данных Focus Technologies, в марте оборот ювелирной розницы сократился на 3%, в апреле — на 5%. Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин говорит о более серьезном падении: так, в эконом-сегменте оборот с начала кризиса сократился на 30%.

При этом, уточняет он, спрос на премиальные изделия продолжает расти, но в общей структуре отрасли этот сегмент занимает менее 10%. «Бюджетный сегмент всегда более подвержен кризисным ситуациям,— поясняет господин Уткин.— Потребители, вынужденные экономить, переходят на серебряные изделия».

Алексей Феликсов отмечает, что покупатели их сети интересуются сезонной продукцией — обручальными кольцами. Эту тенденцию заметили и в сети Sokolov. «Можно предположить, что это связано с приближением сезона свадеб и стремлением потребителей, опасающихся дальнейшего роста цен, купить кольца заранее»,— отмечает Артем Соколов. Он также говорит о росте интереса к золотым цепочкам, который может быть обусловлен желанием сохранить сбережения.

С начала военной операции РФ на территории Украины вырос и средний чек в ювелирной рознице: на 39% с 1 марта по 17 апреля и на 28% с 18 апреля по 1 мая, приводят цифры в Focus Technologies. В компании объясняют это ростом цен на самые популярные изделия. С февраля цены в рознице выросли на 36% год к году, указывает со ссылкой на Росстат господин Соколов. Рост обусловлен увеличением биржевой стоимости золота и валютными колебаниями, объясняет он.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев также отмечает, что значительная часть драгоценных камней в России импортируется. Господин Уткин уточняет, что в России производят только алмазы крупной огранки, которые не пользуются спросом на внутреннем рынке.

Внутри страны предпочитают покупать небольшие камни из Индии, продолжает он, иногда они завозятся в страну через Армению.

В «585*Золотом» используют российское сырье и оборудование, позволяющее сохранять цены для покупателей, рассказывают там. «Камни, как и прежде, поставляются из Китая и Индии, а золото закупаем у российских банков, а также принимаем лом в трейд-ин в своих магазинах»,— рассказывает господин Соколов. Также Sokolov планирует заняться собственным производством карабинов для цепочек, которые до кризиса поставляли итальянские партнеры.

Вместе с укреплением рубля снизится и стоимость золота, прогнозирует Эдуард Уткин. Однако в это же время на 20–30% подорожала логистика импортных комплектующих и расходных материалов для оборудования, оценивает Артем Соколов.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова

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