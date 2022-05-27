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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет научному руководителю НИУ ВШЭ Ярославу Кузьминову

Ярослав Кузьминов

Ярослав Кузьминов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ярослав Кузьминов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор РАНХиГС Владимир Мау:

— Дорогой Ярослав Иванович! От всего сердца поздравляю тебя с Днем рождения!

Ты вошел в историю современной России как известный экономист и профессионал высочайшего класса, создатель одного из ведущих университетов нашей страны — Высшей школы экономики. Профессиональное сообщество высоко ценит тебя за широту взглядов, системное мышление, творческий и комплексный подход к решению любых проблем. Всегда восхищался твоим умением наметить стратегическую цель и реализовать ее.

Сегодня перед тобой стоят новые сложные и интересные задачи по организации работы Экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Твой огромный опыт особенно важен сейчас, когда перед нашей страной стоят новые масштабные задачи.

Желаю тебе здоровья, благополучия, вдохновения и успехов во всех начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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