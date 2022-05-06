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Пока не утихает конфликт телеведущего Владимира Соловьева с частью жителей Екатеринбурга (о его причинах см., в частности, материал «Подъем Урал-патриотизма» в “Ъ” от 5 мая). В Telegram-канале «УралLIVE», который ведут поклонники господина Соловьева, появилось сообщение с просьбой присылать информацию «об антироссийской деятельности на Урале». Первым «непатриотом» объявлен ресторатор Евгений Кексин. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова расценивает это предложение как стимулирование доносительства, которое усиливает раскол в обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий Владимир Соловьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Телеведущий Владимир Соловьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сообщение с просьбой присылать информацию «об антироссийской деятельности на Урале» появилось в Telegram-канале «УралLIVE» накануне. Его разместили под публикацией, анонсирующей заседание суда в отношении бывшего депутата заксобрания Свердловской области Нафика Фамиева, которому инкриминируют «дискредитацию вооруженных сил России» (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ). Аналогичные призывы опубликованы под сообщениями о визите в Екатеринбург шеф-корреспондента британского Sky News Магни Диане и журналистки Suddeutsche Zeitung Зильке Бигальке.

Одним из первых, о ком подписчики Telegram-канала сообщили команде господина Соловьева, стал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин. Ранее он на своей странице в Instagram (владеющая соцсетью компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, а сама соцсеть заблокирована) предложил плюнуть в коктейль клиенту с символикой Z на футболке. Господин Соловьев обвинил господина Кексина в русофобии. Позднее ресторатор в своем Telegram-канале объяснил, что его слова были шуткой: «Я просто разозлился на того человека, который мог испортить всем вечеринку». «Я выбрал некрасивый способ это выразить. О чем прошу прощения у всех, кто не так понял мой посыл»,— пояснил господин Кексин. Уральская команда Владимира Соловьева выдала пост ресторатора за извинения лично перед телеведущим, но поставила под сомнение искренность Евгения Кексина.

По мнению уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, стимулирование доносительства — очень порочная практика. «История нашей страны знала несколько случаев появления доносительства, а иначе как доносительством я назвать эту Telegram-практику не могу. И всякий раз впоследствии точки над i расставлялись не в пользу доносчиков. Это странный спорт — мериться, кто больше патриот, тем более привлекая к этим "соревнованиям" государственную машину пропаганды»,— отметила госпожа Мерзлякова. По ее словам, провокация уральской командой Владимира Соловьева приводит только к усилению раскола в обществе. «К сожалению, эти люди, называющие себя патриотами, в основном берут на себя функции обвинителей, не стремясь создать даже впечатления диалога,— подчеркнула Татьяна Мерзлякова.— И это впадение в крайность ведет к тому, что пропасть в обществе только разрастается».

Напомним, конфронтация телеведущего Владимира Соловьева с екатеринбуржцами началась после его заявления 27 апреля, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты». После этого господин Соловьев подвергся критике местных политиков, общественников, музыкантов, спортсменов и рядовых горожан. После этого Владимир Соловьев начал уделять внимание Екатеринбургу в каждом эфире. В последних заявлениях он пообещал «вскрыть нарыв» в городской думе уральской столицы. «Там целый кружок. Они в свое время ходили с флагами Уральской республики. И до сих пор считают, что волноваться нечего»,— заявил телеведущий. Из членов действующего созыва Екатеринбургской гордумы под это описание подпадает только депутат от «Яблока» Константин Киселев, который в середине 1990-х годов участвовал в качестве политконсультанта на первых выборах губернатора Свердловской области (идея Уральской республики относится именно к тому периоду).

Тем временем в четверг за екатеринбуржцев вступился полпред посольства Сербии в Уральском федеральном округе (УрФО) Сава Рапич. Он опубликовал в YouTube обращение, в котором напомнил о кардинальном изменении отдельных позиций телеведущего. Полпред напомнил, как в 2013 году господин Соловьев заявил, что России Крым не нужен, а впоследствии его мнение по этому вопросу поменялось: «Объясните, как вы успели так быстро переобуться? — недоумевает господин Рапич.— Как поменялось ваше понятие в отношении Украины. Видимо, должно пройти определенное время, тогда у вас поменяется определенное понятие, связанное с Екатеринбургом. Но чтобы мы не ждали, я скажу вам прямо и сейчас: Екатеринбург — один из самых прекрасных городов, в которых я жил в своей жизни». Господин Рапич призвал российские спецслужбы проверить заявления господина Соловьева и добавил, что приложит усилия, чтобы тот не смог взять интервью ни у одного гражданина Сербии: «Мы не хотим сотрудничать с той мерзотой, которую, видимо, вы на сегодняшний день представляете».

Артем Рябов, Екатеринбург