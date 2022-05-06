Росгвардию зовут в детский сад

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Правительство Ульяновской области намерено предложить федеральному правительству установить обязательную охрану войсками Росгвардии во всех школах и детсадах. Такое решение принято по итогам разбора причин Вешкаймской трагедии — когда житель области убил воспитательницу детского сада и двух детей. Впрочем, в Росгвардии указывают: выполнение этого предложения потребует увеличения штата службы на 600 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В четверг губернатор Ульяновской области Алексей Русских представил общественности первые выводы из Вешкаймской трагедии. Напомним, 26 апреля житель поселка Вешкайма Руслан Ахтямов убил соседа, забрал его ружье и пришел в детский сад «Рябинка». Там он застрелил воспитательницу и двух маленьких детей, после чего покончил с собой. При этом в детском саду не было охранника — только тревожная кнопка. Министр просвещения Ульяновской области Наталья Семенова объясняла “Ъ”, что в этом нет нарушения закона. Дело в том, что постановление правительства РФ №1006 от 2 августа 2019 года делит образовательные учреждения на различные «категории антитеррористической защищенности», причем основным критерием выступает количество учащихся. «Рябинка» относилась к четвертой категории — «объекты с численностью менее 100 человек», где нет требования наличия охранника. Тогда же собеседник в администрации губернатора Ульяновской области в беседе с “Ъ” назвал эти условия странными — «потому что в четвертой категории те же дети, которых также необходимо охранять». «Мы намерены пересмотреть категорийность учебных заведений по уровню опасности, чтобы повысить их защиту»,— сказал Алексей Русских на заседании штаба. Он поручил правительству области выйти на федеральный центр с инициативой о передаче всех без исключения школ и детсадов под охрану сил Росгвардии. «Потому что, как правило, охранники ЧОПов сегодня — это люди пенсионного возраста, они не вооружены, у них под рукой только тревожная кнопка,— сказал губернатор.— Это проблема всех регионов России».

Отметим, что предложения передать функцию охраны школ и колледжей Росгвардии или полиции высказывались после каждого случая нападения на образовательное учреждение. Впервые эта тема стала всерьез обсуждаться после стрельбы в московской школе (2014 год, один человек погиб). После этого был инцидент в Ивантеевке (2017 год, пострадали четыре человека), нападение на школу в Улан-Удэ (2017 год, ранены четыре человека), стрельба и взрыв в керченском колледже (2018 год, 21 жертва), расстрелы в казанской гимназии (2021 год, девять погибших) и Пермском государственном университете (2021 год, шесть человек погибли). Ответ силовых ведомств на это требование каждый раз был одним и тем же; после Вешкаймской трагедии его повторил замглавы Росгвардии Олег Плохой. «Это повлечет серьезные финансовые затраты, источников финансирования которых пока на сегодняшний день нами не найдено,— пояснил он.— Если мы будем говорить о взятии под охрану всех видов образовательных учреждений, то увеличение только штатной численности войск предусматривается не менее чем на 600 тыс. человек».

На вчерашнем заседании губернатор Алексей Русских отметил, что «вооруженного психически больного человека не сможет остановить никакая охрана». По мнению господина Русских, «нужны новые алгоритмы по контролю и работе с людьми, состоящими на психиатрическом учете». «Необходимо внести поправки в закон о психиатрической помощи, чтобы обеспечить наблюдение не только за больными с агрессивным поведением, но и за больными, у которых такое поведение возможно»,— сказал губернатор. Вице-губернатор Александр Коробко заявил, что необходимо корректировать законодательство и «возвращать принудительное лечение людей с психическими заболеваниями, если сами они не хотят лечиться». Напомним, омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что Руслан Ахтямов «состоял на учете как психически больной».

Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский сказал “Ъ”, что уже в пятницу будет создана рабочая группа для проработки инициатив региона — «и в течение мая предложения будут подготовлены». Впрочем, зампред комитета по охране здоровья Госдумы РФ, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный сомневается, что предложение скорректировать закон о психиатрической помощи будет принято: «Сейчас в нулевом чтении подготовлена новая редакция этого закона, но в нем ничего по усилению надзора не предусмотрено. Лечебно-консультативная группа психически нездоровых людей гораздо больше той группы, что находится под наблюдением. И охватить их всех, присваивать какие-то знаки отличия или поставлять какую-то информацию о неадекватности, с точки зрения современной психиатрии, неправильно. Я не вижу перспектив для предотвращения подобных трагедий в изменении этого законодательства». По мнению господина Куринного, вместо этого следует укреплять амбулаторное звено: «Оно, находясь на региональном бюджете по остаточному принципу, сегодня далеко не в лучшем состоянии. Между тем именно на этом уровне можно контролировать состояние пациентов и выявлять отклонения».

Сергей Титов, Ульяновск; Ульяна Миронова