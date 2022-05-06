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Коммерсантъ FM
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Замебление рынка

Производство мебели снижается, спрос падает, цены растут

Начало года оказалось успешным для российских производителей мебели, но с марта из-за глубокого кризиса, причиной которого стала военная спецоперация РФ на Украине, объемы выпуска начали сокращаться. Помимо снижения расходов потребителей мебельщики столкнулись с сужением каналов сбыта после приостановки работы IKEA. Стресс-сценарий ситуации на рынке предполагает падение продаж на 50% по итогам года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам марта производство мебели в России снизилось на 3% год к году, до 4,3 млн условных единиц продукции, подсчитала для “Ъ” Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Спад произошел после в целом успешного для рынка начала года: в феврале объем производства составил 4,6 млн единиц, превысив показатель прошлого года на 15%. «Март обнулил все наши предыдущие прогнозы о дальнейшем стабильном росте»,— говорит президент АМДПР Александр Шестаков.

О частичном спаде говорит и гендиректор компании «Мария» Ефим Кац. Он отмечает снижение продаж продукции среднего и высокого ценового сегмента. «Пока пользуется спросом только бюджетная линейка: ее доля в структуре продаж выросла с 3% в феврале до 15% в апреле»,— говорит он. Но это временное явление, считает основатель Divan.ru Антон Макаров: «Рост зарплат не успевает за инфляцией, потребление падает». Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что в базовом сценарии российские домохозяйства тратят на мебель 5–7% доходов, но во времена кризисов эти расходы сокращаются одними из первых.

В деньгах оборот российского рынка мебели в первом квартале 2022 года, по оценкам АМДПР, составил 79,6 млрд руб., увеличившись на 20% в годовом выражении, и стал рекордным за последние четыре года. Эта динамика во многом объясняется ростом цен: стоимость мебели в январе—марте выросла в среднем на 12,5%. Российские производители зависят от импорта комплектующих, включая фурнитуру, лаки, краски, ткани, которые выросли в цене из-за нарушения логистики, поясняет Александр Шестаков.

В АМДПР прогнозируют рост стоимости локальной продукции не менее чем на 30%. Ефим Кац оценивает рост себестоимости в марте в 35–50% относительно февраля, доля импорта в его продукции составляет 50–60%. «Сейчас рубль укрепился, а европейские партнеры начали понемногу снижать цены, цена производства в мае сократилась в среднем на 20%»,— рассказывает он.

Тем не менее в АМДПР по итогам 2022 года ждут снижения объема продаж мебели в денежном выражении на 50% в рамках стресс-сценария. Это может произойти не только из-за сокращения платежеспособного спроса, но и из-за приостановки работы в РФ шведской IKEA. На долю продукции, производимой IKEA в России, приходилось 5% от общего объема всего выпуска, из которых 80% экспортировалось, отмечает господин Шестаков. Но, по его словам, сбывать свою продукцию российским предприятиям, производившим мебель для ритейлера, стало сложнее.

Приостановка работы IKEA негативно сказывается на производителях из-за потери важного канала продаж, соглашается руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев. Алексей Ванчугов считает, что с проблемами сейчас сталкиваются компании, выпускавшие мебель под собственную торговую марку IKEA. Для некоторых производителей речь шла о 20% бизнеса, сейчас им приходится спешно искать новые каналы.

Михаил Васильев констатирует, что аналогов IKEA на рынке сейчас нет. Онлайн-розница, по мнению эксперта, вряд ли станет полноценной альтернативой: при подборе мебели для покупателей часто важно совершить офлайн-выбор. Управляющий партнер RedStone Индира Шафикова предполагает, что замещение IKEA на российском рынке растянется на три-пять лет: сейчас в стране нет соответствующих компетенций по дизайну и маркетингу.

Альтернативный, оптимистичный, прогноз АМДПР предполагает стабилизацию российского мебельного рынка к осени. Тогда производителям удастся избежать выраженного спада продаж, и предприятия продолжат работу в привычном режиме. Позитивный сценарий, по словам господина Шестакова, может обеспечить высокий ввод недвижимости и изменение критериев стандартного жилья Минстроя. В перечень последних может быть включена обязательная чистовая отделка и минимальная меблировка кухонь, ванных комнат, прихожих.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков

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