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Коммерсантъ FM
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Гардеробная ломается на ПИКе

Застройщики отказываются от квартир с мебелью

Серьезное подорожание сырья для производства мебели и перебои с поставками могут привести к исчезновению с рынка жилых новостроек Москвы и Подмосковья популярного формата — продажи меблированных квартир. Крупнейший российский застройщик — ГК ПИК Сергея Гордеева уже отказался реализовать такие лоты, хотя мебель девелопер изготавливает сам. Самостоятельно приобретать мебель покупателям квартир тоже будет накладно: по итогам этого года цены на нее могут вырасти в среднем на 30%.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Группа ПИК в середине апреля убрала из реализации все лоты с мебелью, сообщил “Ъ” руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Застройщик мог отказаться от продажи квартир с мебелью, так как это стало экономически не оправданно, поясняет партнер ILM Андрей Лукашев. Кроме того, добавляет он, из-за нарушения логистических цепочек производство мебели и отделочных материалов в прежних объемах сейчас невозможно. В ПИК отказались от комментариев.

ГК ПИК — крупнейший застройщик РФ с портфелем текущих проектов в 5,4 млн кв. м, следует из данных информсистемы «Наш.дом.рф». Основные учредители — президент компании Сергей Гордеев (59,33%) и банк ВТБ (21,93%). Выручка девелопера в первом квартале 2021 года составила 166,3 млрд руб., подсчитал Forbes.

Исходно ГК ПИК начала предлагать к покупке квартиры с мебелью (кухня с техникой и встроенные гардеробные) производства сторонних компаний в 2019 году. Но в начале 2021 года девелопер запустил собственное производство с ежегодной мощностью в 23 тыс. кухонь и 20 тыс. комплектов систем хранения. Тогда квартиры с меблировкой предлагались в комплексах Москвы и Подмосковья, а застройщик не исключал расширения географии в будущем.

Себестоимость производства мебели с начала 2022 года выросла уже более чем на 10–15%, отмечает гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Тимур Иртуганов. Это серьезное удорожание, поэтому девелоперам теперь невыгодно продавать меблированные квартиры, добавляет руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков. Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова говорит, что опция меблировки увеличивала стоимость квартиры всего на 1–5%.

Из-за сохраняющейся неопределенности относительно стоимости закупок и возможных проблем с поставками спрогнозировать новый уровень цены сейчас трудно, что могло вынудить девелоперов пока отказаться от опции, полагает господин Дарусенков. Андрей Лукашев считает, что некоторые застройщики стали отказываться от меблировки и установки техники в квартирах, чтобы не брать на себя дополнительные обязательства перед дольщиками.

В ГК «Самолет» сообщили, что в марте-апреле делали перерыв в продажах меблированных квартир и апартаментов из-за изменения стоимости мебели и перестройки логистических цепочек, но уже с 21 апреля вернули опцию. В ГК «А101» предлагали покупателям сертификаты на покупку мебели в IKEA, но после закрытия сети стали разрабатывать новые предложения.

Хотя спрос на меблированные квартиры в новостройках продолжает расти, отмечает гендиректор «Самолет Плюс» (входит в одноименную группу) Дмитрий Волков. По его словам, это выгодно для покупателей: квартира с отделкой и меблировкой приобретается по текущим ценам и включается в ипотеку под процентную ставку гораздо ниже, чем потребительские кредиты. По итогам 2022 года стоимость мебели для покупателей вырастет в среднем на 30%, прогнозирует гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова

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