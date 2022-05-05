Резервы на возможную потерю России

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Европейские финансовые группы, владеющие российскими банками, в первом квартале 2022 года сформировали многомиллиардные резервы. Это отразилось на их финансовых показателях, в частности для группы UniCredit — €915 млн убытка. Общая недополученная прибыль европейских банков, работающих в России, по оценке Bloomberg, превысила $7 млрд. Однако она в меньшей степени связана именно с экономикой российских банков как таковых. Максимально возможные резервы европейские группы создают на случай реализации самого негативного сценария — запрета на ведение бизнеса в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дочерние российские банки европейских финансовых институтов в первом квартале принесли материнским компаниям многомиллиардные убытки, вынудив создавать значительные резервы на фоне геополитической напряженности и экономической неопределенности. Это следует из квартальных отчетов европейских банков, опубликованных в последние дни.

Наибольший убыток в России зафиксировала итальянская группа UniCredit (владеет Юникредит банком) — €915 млн. В первом квартале она создала резервы на €1,23 млрд. По мнению главного исполнительного директора UniCredit Андреа Орчела, представленного в отчетности, именно создание таких резервов позволит группе сохранить стабильность для клиентов и выполнить стратегию до 2024 года, несмотря на геополитическую и макроэкономическую неопределенность.

Менее значительные убытки (€113 млн) понесла французская группа Societe Generale (владеет Росбанком, который продается структурам Владимира Потанина, см. “Ъ” от 22 апреля). При этом год назад группа получила прибыль в российском сегменте в размере €26 млн. Как отмечает Societe Generale, в прошедшем квартале почти в два раза выросла стоимость риска — до €561 млн. Это резервы, заложенные на риски по неработающим (€313 млн) и работающим (€248 млн) кредитам. Ликвидация российского бизнеса в связи с резким изменением перспектив в регионе позволит сохранить эффективную и непрерывную работу для своих сотрудников и клиентов, приводятся в отчетности слова главного исполнительного директора Societe Generale Фредерика Удеа.

Австрийский Raiffeisen Bank International (владеет Райффайзенбанком, см. “Ъ” от 5 мая) не зафиксировал убытков от российского бизнеса, а даже заработал €96 млн. Однако группа также создала значительные резервы (на €59 млн из-за санкций в отношении России и на €46 млн из-за ситуации на Украине). При этом группа не исключает ухода с российского рынка, о чем еще раз заявил глава банка Йоханн Штробль.

Йоханн Штробль, глава Raiffeisen Bank International 17 марта 2022 года: Мы рассматриваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка Россия, в том числе тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России.

Все три российских дочерних банка входят в список системно значимых. Согласно рейтингу «Интерфакса», они входили в двадцатку крупнейших как по размеру активов, так и по чистой прибыли.

Суммарно, по оценке агентства Bloomberg, недополученная прибыль европейских банков с учетом ранее объявивших о сворачивании бизнеса в РФ Commerzbank, Credit Suisse, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS превысила $7 млрд.

Бизнес в России становится убыточным для банков. Ухудшается общая экономическая ситуация, замедляется экономический рост, и банки фиксируют убытки по сравнению со своими первоначальными прогнозами. Кроме того, часть корпоративных клиентов банков столкнулась со значительными финансовыми проблемами и сокращением объемов бизнеса, описывает ситуацию директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании «Делойт и Туш» Максим Налютин. Например, это касается компаний, занятых в сегменте международных перевозок, у которых был большой трафик между Россией и Европой. Эта экономическая составляющая текущего кризиса, вероятно, уже нашла свое отражение в зафиксированных убытках банков, приводит пример он.

Вторая составляющая кризиса, под которую создаются резервы,— политическая, отмечают эксперты. «Никто не понимает, как ситуация с иностранными банками будет развиваться в России дальше. Банки опасаются, что им могут запретить деятельность в стране. Хотя, безусловно, они хотели бы сохранить бизнес в России, а не продавать его за бесценок»,— продолжает господин Налютин. Суммы резервов, создаваемых банками, больше похожи на совокупную величину их капитала, замечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Похоже на то, что банки готовятся к продаже бизнеса в России, полагает он. Вместе с тем величина резервов в дальнейшем будет зависеть от развития политической ситуации. Вероятно, отмечает Максим Налютин, они будут снижаться, если не будут реализованы самые негативные сценарии, «увеличивать резервы уже нет ни возможности, ни необходимости».

Полина Трифонова