Резервы на возможную потерю России

Европейские финансовые группы, владеющие российскими банками, в первом квартале 2022 года сформировали многомиллиардные резервы. Это отразилось на их финансовых показателях, в частности для группы UniCredit — €915 млн убытка. Общая недополученная прибыль европейских банков, работающих в России, по оценке Bloomberg, превысила $7 млрд. Однако она в меньшей степени связана именно с экономикой российских банков как таковых. Максимально возможные резервы европейские группы создают на случай реализации самого негативного сценария — запрета на ведение бизнеса в РФ.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Дочерние российские банки европейских финансовых институтов в первом квартале принесли материнским компаниям многомиллиардные убытки, вынудив создавать значительные резервы на фоне геополитической напряженности и экономической неопределенности. Это следует из квартальных отчетов европейских банков, опубликованных в последние дни.
Наибольший убыток в России зафиксировала итальянская группа UniCredit (владеет Юникредит банком) — €915 млн. В первом квартале она создала резервы на €1,23 млрд. По мнению главного исполнительного директора UniCredit Андреа Орчела, представленного в отчетности, именно создание таких резервов позволит группе сохранить стабильность для клиентов и выполнить стратегию до 2024 года, несмотря на геополитическую и макроэкономическую неопределенность.
Менее значительные убытки (€113 млн) понесла французская группа Societe Generale (владеет Росбанком, который продается структурам Владимира Потанина, см. “Ъ” от 22 апреля). При этом год назад группа получила прибыль в российском сегменте в размере €26 млн. Как отмечает Societe Generale, в прошедшем квартале почти в два раза выросла стоимость риска — до €561 млн. Это резервы, заложенные на риски по неработающим (€313 млн) и работающим (€248 млн) кредитам. Ликвидация российского бизнеса в связи с резким изменением перспектив в регионе позволит сохранить эффективную и непрерывную работу для своих сотрудников и клиентов, приводятся в отчетности слова главного исполнительного директора Societe Generale Фредерика Удеа.
Австрийский Raiffeisen Bank International (владеет Райффайзенбанком, см. “Ъ” от 5 мая) не зафиксировал убытков от российского бизнеса, а даже заработал €96 млн. Однако группа также создала значительные резервы (на €59 млн из-за санкций в отношении России и на €46 млн из-за ситуации на Украине). При этом группа не исключает ухода с российского рынка, о чем еще раз заявил глава банка Йоханн Штробль.
Йоханн Штробль, глава Raiffeisen Bank International 17 марта 2022 года:
Мы рассматриваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка Россия, в том числе тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России.
Все три российских дочерних банка входят в список системно значимых. Согласно рейтингу «Интерфакса», они входили в двадцатку крупнейших как по размеру активов, так и по чистой прибыли.
Суммарно, по оценке агентства Bloomberg, недополученная прибыль европейских банков с учетом ранее объявивших о сворачивании бизнеса в РФ Commerzbank, Credit Suisse, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS превысила $7 млрд.
Бизнес в России становится убыточным для банков. Ухудшается общая экономическая ситуация, замедляется экономический рост, и банки фиксируют убытки по сравнению со своими первоначальными прогнозами. Кроме того, часть корпоративных клиентов банков столкнулась со значительными финансовыми проблемами и сокращением объемов бизнеса, описывает ситуацию директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании «Делойт и Туш» Максим Налютин. Например, это касается компаний, занятых в сегменте международных перевозок, у которых был большой трафик между Россией и Европой. Эта экономическая составляющая текущего кризиса, вероятно, уже нашла свое отражение в зафиксированных убытках банков, приводит пример он.
Вторая составляющая кризиса, под которую создаются резервы,— политическая, отмечают эксперты. «Никто не понимает, как ситуация с иностранными банками будет развиваться в России дальше. Банки опасаются, что им могут запретить деятельность в стране. Хотя, безусловно, они хотели бы сохранить бизнес в России, а не продавать его за бесценок»,— продолжает господин Налютин. Суммы резервов, создаваемых банками, больше похожи на совокупную величину их капитала, замечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Похоже на то, что банки готовятся к продаже бизнеса в России, полагает он. Вместе с тем величина резервов в дальнейшем будет зависеть от развития политической ситуации. Вероятно, отмечает Максим Налютин, они будут снижаться, если не будут реализованы самые негативные сценарии, «увеличивать резервы уже нет ни возможности, ни необходимости».