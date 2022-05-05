Санкции хороши к обеду

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Ждать официальных формулировок шестого пакета европейских санкций против РФ придется еще почти неделю, но уже понятно, что его контуры и последствия окажутся весьма неоднозначными. Это касается и наиболее острого вопроса с поставками российской нефти, и, казалось бы, не менее актуального отключения крупнейшего в стране Сбербанка от системы SWIFT, анонсированного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В начале марта ЕС принял уже сделал это в отношении семи российских банков, включая ВТБ, «Россию» и «Открытие», но Сбербанк тогда не тронул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Выглядит неслучайным, что заявление госпожи фон дер Ляйен совпало с объявлением, что активов Sberbank Europe AG, находящегося в процедуре банкротства, достаточно для выплаты всех депозитов. Австрийское Управление по финансовым рынкам (FMA) в начале этой недели одобрило продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe. За счет этого подразделение Сбербанка полностью вернуло €926 млн австрийскому Агентству по страхованию вкладов (ESA), которое ранее выплатило эти средства в рамках системы гарантирования депозитов (страховкой покрываются вклады на сумму до €100 тыс.).

Все оставшиеся депозиты сверх гарантированной суммы будут также полностью выплачены, заверили в Сбербанке. Бизнес Sberbank Europe должен быть свернут до конца года.

США, где у Сбербанка не было существенного бизнеса, ввели в отношении банка первые санкции еще в феврале 2022 года — санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), а в начале апреля — блокирующие санкции.

На этом фоне отключение от SWIFT выглядит не такой уж страшной угрозой для Сбербанка. SWIFT — это универсальная, наиболее распространенная информационная система передачи определенных команд о совершаемых трансакциях. Все межбанковские операции «заточены», алгоритмизированы под SWIFT. Отключение ведет к дополнительным неудобствам, к потере оперативности.

Если банк активно развивает направление международных денежных переводов, за счет расчетов по корсчетам, открытым у банков-партнеров из стран ближнего зарубежья (сейчас семь стран), блокировка SWIFT может быть критичной в силу замедления процессов.

Сбербанк, только начинавший всерьез заниматься переводами, еще почти месяц назад по собственной инициативе прекратил переводы за границу в иностранной валюте (в рублях они были доступны). Теперь на этом бизнесе можно, видимо, поставить крест, но для банка он так и не стал важным направлением бизнеса.