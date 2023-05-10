Первые советские

10 мая 1932 года ленинградский завод «Коминтерн» первым в стране начал серийное производство телевизоров «Б-2». Аппарат обладал крошечным экраном размером 3х4 см. С чего начиналось развитие отечественной бытовой техники — в фотогалерее «Ъ».
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10 мая 1932 года ленинградский завод «Коминтерн» первым в стране начал серийное производство телевизоров «Б-2». Аппарат обладал крошечным экраном размером 3х4 см. С чего начиналось развитие отечественной бытовой техники — в фотогалерее «Ъ».
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