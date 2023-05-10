Первые советские

В 1986 году в СССР занялись разработкой первых отечественных портативных компьютеров. Однако их серийное производство началось только в 1991 году. Ноутбук «Электроника МС 1504», собранный на минском НПО «Интеграл», вместе с аккумуляторами весил 4,5 кг, на март 1992 года его цена составляла $550

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