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Первые советские

Как выглядели новинки бытовой техники в СССР

10 мая 1932 года ленинградский завод «Коминтерн» первым в стране начал серийное производство телевизоров «Б-2». Аппарат обладал крошечным экраном размером 3х4 см. С чего начиналось развитие отечественной бытовой техники — в фотогалерее «Ъ».

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10 мая 1932 года на ленинградском заводе «Коминтерн» (ныне завод имени Козицкого) начался серийный выпуск первых в СССР любительских механических телевизоров. Партия «Б-2» состояла из 20 экземпляров. Размер изображения с увеличительной линзой составлял 3x4 см. Аппарат не имел собственного громкоговорителя и подключался к радиоприемнику

10 мая 1932 года на ленинградском заводе «Коминтерн» (ныне завод имени Козицкого) начался серийный выпуск первых в СССР любительских механических телевизоров. Партия «Б-2» состояла из 20 экземпляров. Размер изображения с увеличительной линзой составлял 3x4 см. Аппарат не имел собственного громкоговорителя и подключался к радиоприемнику

Фото: Валентин Кунов / ТАСС

Первый советский фотоаппарат «ЭФТЭ-1» (на фото) был создан артелью «Фототруд». К концу 1929 года произведено 25 экземпляров. Камера имела формат 9х12 см, была оснащена немецким объективом и стоила 150 руб. Спустя два года производители собрали аппарат «ЭФТЭ-2» исключительно из отечественных комплектующих

Первый советский фотоаппарат «ЭФТЭ-1» (на фото) был создан артелью «Фототруд». К концу 1929 года произведено 25 экземпляров. Камера имела формат 9х12 см, была оснащена немецким объективом и стоила 150 руб. Спустя два года производители собрали аппарат «ЭФТЭ-2» исключительно из отечественных комплектующих

Фото: bar90cameras.ru

Первый советский сверхвычислитель — малая электронная счетная машина (МЭСМ) — разрабатывался в Киеве с конца 1948 года под руководством директора Института электротехники Академии наук Украины Сергея Лебедева. В декабре 1951 года МЭСМ был запущен в эксплуатацию. Прародитель современного компьютера занимал 60 кв. м, имел 6 тыс. электронных ламп и запоминающее устройство емкостью 94 слова. Внешняя память отсутствовала

Первый советский сверхвычислитель — малая электронная счетная машина (МЭСМ) — разрабатывался в Киеве с конца 1948 года под руководством директора Института электротехники Академии наук Украины Сергея Лебедева. В декабре 1951 года МЭСМ был запущен в эксплуатацию. Прародитель современного компьютера занимал 60 кв. м, имел 6 тыс. электронных ламп и запоминающее устройство емкостью 94 слова. Внешняя память отсутствовала

Фото: Музей истории отечественных компьютеров

Первый в СССР серийный бытовой магнитофон «Днепр» производился на Киевском заводе радиоаппаратуры (позже — завод «Маяк») с 1949 по 1970 годы. Его вес составлял 29 кг. Аппарат мог воспроизводить звук в течение 20 минут, ускоренная перемотка осуществлялась только вперед

Первый в СССР серийный бытовой магнитофон «Днепр» производился на Киевском заводе радиоаппаратуры (позже — завод «Маяк») с 1949 по 1970 годы. Его вес составлял 29 кг. Аппарат мог воспроизводить звук в течение 20 минут, ускоренная перемотка осуществлялась только вперед

Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века»

В 1950 году Рижский электромеханический завод приступил к производству первых отечественных стиральных агрегатов «ЭАЯ-2». Процесс стирки занимал 20–30 минут, на отжим отводилось от 2 до 5 минут. Устройство включалось с помощью специального рычага. Чтобы привлечь покупателей, машинка продавалась за 600 руб., хотя производителю каждый экземпляр обходился в 1,5 тыс. руб.

В 1950 году Рижский электромеханический завод приступил к производству первых отечественных стиральных агрегатов «ЭАЯ-2». Процесс стирки занимал 20–30 минут, на отжим отводилось от 2 до 5 минут. Устройство включалось с помощью специального рычага. Чтобы привлечь покупателей, машинка продавалась за 600 руб., хотя производителю каждый экземпляр обходился в 1,5 тыс. руб.

Фото: Фотохроника ТАСС

В 1986 году в СССР занялись разработкой первых отечественных портативных компьютеров. Однако их серийное производство началось только в 1991 году. Ноутбук «Электроника МС 1504», собранный на минском НПО «Интеграл», вместе с аккумуляторами весил 4,5 кг, на март 1992 года его цена составляла $550

В 1986 году в СССР занялись разработкой первых отечественных портативных компьютеров. Однако их серийное производство началось только в 1991 году. Ноутбук «Электроника МС 1504», собранный на минском НПО «Интеграл», вместе с аккумуляторами весил 4,5 кг, на март 1992 года его цена составляла $550

Фото: Andshel / Wikimedia

Первый бытовой видеомагнитофон «Малахит» с 1967 года выпускался на Рижском радиозаводе имени Попова. Катушечный аппарат позволял записывать на магнитную ленту и впоследствии воспроизводить до 40 минут черно-белого сигнала с телевизора или прилагаемой видеокамеры. При необходимости осуществлялась запись звука. Вес «Малахита» составлял 36 кг, габариты — 57х43,5x25 см

Первый бытовой видеомагнитофон «Малахит» с 1967 года выпускался на Рижском радиозаводе имени Попова. Катушечный аппарат позволял записывать на магнитную ленту и впоследствии воспроизводить до 40 минут черно-белого сигнала с телевизора или прилагаемой видеокамеры. При необходимости осуществлялась запись звука. Вес «Малахита» составлял 36 кг, габариты — 57х43,5x25 см

Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века»

Первая советская игровая приставка «Палестра-02», созданная Львовским ПО имени Ленина, появилась в 1978 году. Подключалась она к антенному входу телевизора. Консоль предназначалась для имитации пяти спортивных игр, в которых счет велся до 15 очков,— теннис, мини-футбол, волейбол, сквош и тренировка. Вес устройства составлял 4 кг

Первая советская игровая приставка «Палестра-02», созданная Львовским ПО имени Ленина, появилась в 1978 году. Подключалась она к антенному входу телевизора. Консоль предназначалась для имитации пяти спортивных игр, в которых счет велся до 15 очков,— теннис, мини-футбол, волейбол, сквош и тренировка. Вес устройства составлял 4 кг

Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века»

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10 мая 1932 года на ленинградском заводе «Коминтерн» (ныне завод имени Козицкого) начался серийный выпуск первых в СССР любительских механических телевизоров. Партия «Б-2» состояла из 20 экземпляров. Размер изображения с увеличительной линзой составлял 3x4 см. Аппарат не имел собственного громкоговорителя и подключался к радиоприемнику

Фото: Валентин Кунов / ТАСС

Первый советский фотоаппарат «ЭФТЭ-1» (на фото) был создан артелью «Фототруд». К концу 1929 года произведено 25 экземпляров. Камера имела формат 9х12 см, была оснащена немецким объективом и стоила 150 руб. Спустя два года производители собрали аппарат «ЭФТЭ-2» исключительно из отечественных комплектующих

Фото: bar90cameras.ru

Первый советский сверхвычислитель — малая электронная счетная машина (МЭСМ) — разрабатывался в Киеве с конца 1948 года под руководством директора Института электротехники Академии наук Украины Сергея Лебедева. В декабре 1951 года МЭСМ был запущен в эксплуатацию. Прародитель современного компьютера занимал 60 кв. м, имел 6 тыс. электронных ламп и запоминающее устройство емкостью 94 слова. Внешняя память отсутствовала

Фото: Музей истории отечественных компьютеров

Первый в СССР серийный бытовой магнитофон «Днепр» производился на Киевском заводе радиоаппаратуры (позже — завод «Маяк») с 1949 по 1970 годы. Его вес составлял 29 кг. Аппарат мог воспроизводить звук в течение 20 минут, ускоренная перемотка осуществлялась только вперед

Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века»

В 1950 году Рижский электромеханический завод приступил к производству первых отечественных стиральных агрегатов «ЭАЯ-2». Процесс стирки занимал 20–30 минут, на отжим отводилось от 2 до 5 минут. Устройство включалось с помощью специального рычага. Чтобы привлечь покупателей, машинка продавалась за 600 руб., хотя производителю каждый экземпляр обходился в 1,5 тыс. руб.

Фото: Фотохроника ТАСС

В 1986 году в СССР занялись разработкой первых отечественных портативных компьютеров. Однако их серийное производство началось только в 1991 году. Ноутбук «Электроника МС 1504», собранный на минском НПО «Интеграл», вместе с аккумуляторами весил 4,5 кг, на март 1992 года его цена составляла $550

Фото: Andshel / Wikimedia

Первый бытовой видеомагнитофон «Малахит» с 1967 года выпускался на Рижском радиозаводе имени Попова. Катушечный аппарат позволял записывать на магнитную ленту и впоследствии воспроизводить до 40 минут черно-белого сигнала с телевизора или прилагаемой видеокамеры. При необходимости осуществлялась запись звука. Вес «Малахита» составлял 36 кг, габариты — 57х43,5x25 см

Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века»

Первая советская игровая приставка «Палестра-02», созданная Львовским ПО имени Ленина, появилась в 1978 году. Подключалась она к антенному входу телевизора. Консоль предназначалась для имитации пяти спортивных игр, в которых счет велся до 15 очков,— теннис, мини-футбол, волейбол, сквош и тренировка. Вес устройства составлял 4 кг

Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века»

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