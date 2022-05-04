Никола Пашиняна бьют его же оружием

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Антиправительственные протесты в Армении, которые продолжаются уже больше недели, начали приобретать принципиально новый масштаб. Центральные улицы Еревана и трассы, связывающие города страны, периодически перекрываются, а в центре столицы появились палатки. В то время как премьер-министр Никол Пашинян в среду выступал в парламенте, манифестанты требовали его немедленной отставки. Свои действия оппозиционеры объясняют слишком мягкой, по их мнению, позицией властей в переговорах с Азербайджаном. Ситуация в стране во многом напоминает весну 2018 года, когда аналогичные действия помогли господину Пашиняну прийти к власти.

Уличное противостояние власти и оппозиции в Армении переходит в новую фазу. Теперь оно выражается не в митингах и шествиях к столице, как было неделю назад, а в бескровных, но решительных штурмах административных зданий, а также в перекрытии дорог. Напомним, что такой же тактики протестующие придерживались и в 2018 году, когда за власть боролся нынешний премьер Армении Никол Пашинян. В частности, в среду оппозиционеры перекрывали Киевский мост, несколько перекрестков в центре, а также трассу к озеру Севан. При этом на одной из центральных площадей Еревана — площади Франции появился палаточный лагерь, что явно намекает на готовность к продолжительной борьбе.

Этим планы оппозиционеров не ограничились. В среду, 4 мая, они собирались выдвинуться к парламенту страны, где как раз должен был выступать Никол Пашинян. Они собирались высказать ему свое требование уйти в отставку. Силовикам об этом было хорошо известно, поэтому они заранее выставили кордоны. Судя по заявлениям полиции и Службы национальной безопасности (СНБ) страны, власти всерьез опасались захвата здания. «Служба национальной безопасности настоятельно предупреждает организаторов акции и ее участников воздерживаться от совершения противоправных действий, в противном случае вся ответственность за случившееся будет лежать на организаторах»,— заявили в ведомстве. Впрочем, вице-спикер Ишхан Сагателян пообещал, что захвата не будет, и требование об отставке правительства огласят не протестующие, а сами оппозиционные депутаты.

В итоге все действительно прошло относительно мирно. «Занимающий должность премьер-министра Армении Никол Пашинян провалил свои обязанности по защите армянских интересов в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, принес войну и поражение,— заявил во время выступления премьера депутат от партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.— Он признался, что мог остановить войну и избежать жертв, однако не сделал этого. В июне 2021 года обещал в течение одного-двух месяцев вернуть из Азербайджана пленных, но они до сих пор остаются там. Обещал, что будет вести политику по окончательному уточнению статуса Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”) путем полноценной реализации права на самоопределение. Однако сегодня Пашинян фактически осуществляет политику "Карабах — это Азербайджан, и точка", поддерживает политику по снижению планки статуса Арцаха и позицию Азербайджана и Турции о признании Арцаха в составе Азербайджана. Пашинян нелегитимен, не имеет мандата решать нашу судьбу и вести страну к новым уступкам и должен уйти в отставку».

Господин Пашинян ответил, что переговорный процесс по Карабаху провалил не он, а его предшественник — Серж Саргсян. После этого премьер пообещал раскрыть некую тайну, но сделать это ему не дали — оппозиционные депутаты вышли из зала, скандируя: «Никол — предатель!» «Вот так и всегда будете бежать!» — прокомментировал их поступок армянский лидер. Оппозиционеры вышли из здания парламента и начали шествие по улицам города вместе со сторонниками. Одной из целей было здание министерства иностранных дел: оппозиционеры пытались установить там флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Полицейские сначала препятствовали им, но после небольшой стычки Ишхан Сагателян все же прошел внутрь и установил флаг сразу у входа.

Как заявили “Ъ” сами оппозиционеры, они полностью осознают, что повторяют тактику 2018 года, которая позволила Николу Пашиняну прийти к власти.

Ее суть заключается в множестве небольших акций в разных частях города, что не позволяет полицейским сгруппироваться и эффективно противостоять протестующим. «Нас это не смущает, поскольку это общеизвестные технологии борьбы с властью,— сказал “Ъ” депутат от фракции оппозиционного блока "Армения" Артур Казинян.— Это политическая борьба, нацеленная на создание политического кризиса, который сокращает силы властей. Такая ситуация уже складывается в Армении, власти начинают чувствовать силу протеста общества, которое не согласно со многим — особенно с политикой властей по карабахскому вопросу. Массовость протеста будет только расти».

При этом депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян заявил “Ъ”, что ему непонятна критика оппозиции, которая касается карабахского вопроса. «Все зависит от того, как оппозиция воспринимает политику официального Еревана по карабахскому вопросу,— сказал он.— Она заключается в обеспечении безопасности Арцаха. Мы будем делать все для стабилизации ситуации в Арцахе и обеспечения его безопасности. Если у оппозиции есть другие предложения, пусть выскажется. Насколько я понимаю, у них нет иного предложения по Арцаху. А после решения вопросов безопасности мы будем стремиться к возобновлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ».

Напомним, что Минская группа ОБСЕ долгие годы считалась основным переговорным форматом по Нагорному Карабаху. Однако недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что этот формат больше не работает, так как два других ее сопредседателя — США и Франция — отказались от взаимодействия с Россией из-за ее действий на Украине.

Как считает армянский политолог Грант Микаелян, повторить «бархатную революцию» 2018 года оппозиционерам мешают внутренние разногласия. «Оппозиционные лидеры не готовы ослабить поводок контроля своих сторонников,— сказал он “Ъ”.— Судя по всему, есть серьезная конкуренция и внутри оппозиционного лагеря. Как следствие, оппозиция застряла в процессе перехода от стационарной акции протеста к рассредоточенной».

При этом в Баку за происходящим в Армении следят без особого интереса. «Никаких опасений в Азербайджане нет,— заверил “Ъ” азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.— Напротив, здесь полагают, что в случае захвата власти в стране этими силами (имеется в виду окружение Роберта Кочаряна.— “Ъ”) Армения может оказаться в еще более критическом положении. Пашиняну необходимо окончательно и бесповоротно убрать их с авансцены — в этом условие его политического выживания».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван