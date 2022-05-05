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Коммерсантъ FM
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Одежка протягивает ножки

Продажи резко сократились с конца февраля

Закрытие магазинов крупнейших международных fashion-сетей, таких как H&M, Zara, Levi's, Mango и др., привело к падению продаж одежды в России почти на 25% год к году. Потребители постепенно переключаются на российские марки. Но участники рынка готовятся к затяжному кризису из-за падения доходов и высокой степени неопределенности.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продажи одежды у крупнейших fashion-сетей в России в период с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных исследования Platforma (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома»). Аналитики связывают динамику с закрытием магазинов ряда международных сетей, которые объявили о приостановке работы в России после начала военной операции на Украине. В их числе — испанская Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka), шведский H&M (одноименная сеть, а также Monki, Weekday, Cos), польский LPP (Reserved, Cropp, House), японская Uniqlo и пр. Так, согласно Platforma, с 1 января по 20 февраля продажи одежды в России росли почти на 8% год к году.

Как отмечают аналитики Platforma, расходы россиян в иностранных одежных сетях с 21 февраля по 13 марта выросли сразу на 14–20%, что может свидетельствовать о том, что часть потребителей запаслись одеждой нужных марок, объявивших о приостановке работы. Альтернативу покупатели начали искать только к началу апреля. По данным исследования, с 14 по 20 марта продажи в российских одежных сетях сократились на 15,5%, а к началу апреля оборот вырос на 14–28% год к году. Гендиректор Platforma Алексей Каштанов констатирует, что говорить о полном переключении на локальные бренды рано, но динамика расходов в российских магазинах существенно усилилась. На росте трат также сказалось увеличение цен. По данным ЦБ, на 22 апреля годовая инфляция достигла 17,6%.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс говорит, что на крупные fashion-сети, приостановившие работу в России, в 2021 году приходилось около 20% объема рынка российской модной розницы, который оценивался в 2,69 трлн руб. Потому логично, что закрытие этих магазинов привело к такому падению продаж, отмечает она. Кроме того, добавляет эксперт, с конца февраля потребительский спрос смещался на товары первой необходимости.

В Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic и Sela), Familia, Lady&Gentleman CITY не предоставили комментарий. В OR Group (управляет сетями Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход») заявили, что в феврале—марте наблюдали повышенный спрос из-за распродажи товарных запасов и опасений возможного роста цен после девальвации рубля. Всплеск в группе считают кратковременным и ожидают снижения активности покупателей из-за падения реальных доходов. Потребители начинают более взвешенно подходить к выбору товаров и больше обращать внимание на цену, что приведет к снижению числа спонтанных покупок и сделает актуальной концепцию slow fashion (медленной моды), когда модели сохраняют актуальность несколько сезонов, говорит представитель OR Group.

Анна Лебсак-Клейманс добавляет, что из-за высокого уровня неопределенности активность покупателей уже снизилась — одежда имеет наименьший приоритет среди потребностей жителей страны. Потребители заняли выжидательную позицию, продолжает она, так как не понимают, насколько им придется отказываться от своих привычек и любимых брендов. По данным NielsenIQ, покупка новой одежды — самый популярный способ экономии у россиян, который выбирают 70% опрошенных.

Участники онлайн-рынка, напротив, заявляют о кратном росте продаж одежды, обуви и аксессуаров год к году. В Ozon объяснили это ростом общего количества товарных позиций, зачастую от российских производителей. В Wildberries также делают ставку на поставщиков из РФ. Отдельный раздел для российских брендов создали и в «Яндекс.Маркете». Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова говорит, что местные марки выбирают онлайн-канал из-за низкого порога входа. А представитель OR Group отмечает, что площадки постоянно проводят акции и распродажи для поддержания интереса покупателей.

Никита Щуренков

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