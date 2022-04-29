Со своего плеча

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На российском fashion-рынке, который с большой долей вероятности в этом году покинут многие международные бренды, появился первый локальный игрок, планирующий занять освобождающиеся ниши. Российская сеть «Стокманн» решила открывать магазины под собственными торговыми марками. Компания рассчитывает открыть до 50 магазинов женской одежды Bellucci, а также отдельные точки под вывесками Aurana, Marco Di Radi, Peter Jorgen. Но сейчас основная проблема для запуска новых проектов в ритейле — низкая доступность кредитов из-за высоких ставок по процентам, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В апреле сеть «Стокманн» зарегистрировала домены для семи собственных fashion-брендов — Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci, обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». Под этими брендами будут созданы отдельные одежные сети с магазинами в торгцентрах и витринами на маркетплейсах, сообщил “Ъ” гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин. Он не стал конкретизировать сумму инвестиций, добавив, что уже потрачено «несколько десятков миллионов рублей».

Первым крупным проектом должна стать сеть женской одежды Bellucci. Под этим брендом планируется открыть около 50 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, пояснил господин Левкин. По его словам, сейчас идут переговоры с рядом торгцентров на предмет аренды площадей для Bellucci. Топ-менеджер оценивает затраты на открытие одного магазина не менее чем в 4 млн руб. Таким образом, первоначальные инвестиции в сеть могут составить около 200 млн руб.

Сеть универмагов «Стокманн» основана в Финляндии, в РФ работает с 1989 года. В 2015 году российскую часть бизнеса сети выкупил Reviva Holdings Ltd Якова Панченко. Сейчас под вывеской «Стокманн» работает 12 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В 2021 году выручка АО «Стокманн» составила 8,4 млрд руб., чистая прибыль — 104,7 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс». В январе 2022 года господин Панченко подписал соглашение о продаже «Сберу» всего бизнеса российского «Стокманна».

Bellucci будет работать в среднем ценовом сегменте, как, например, Zara, говорит Геннадий Левкин. Магазины под другими зарегистрированными «Стокманном» брендами планируется открыть к весне 2023 года, уточнил он.

У российского «Стокманна» 15–20% ассортимента — это собственные торговые марки, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. «Открытие новых сетей — это масштабирование уже имеющихся брендов»,— отмечает эксперт. Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что «Стокманн» при запуске новых сетей будет использовать партнерство с маркетплейсом «Сбермегамаркет». Это, по ее мнению, позволит ему анализировать спрос и поддерживать продажи товаров собственных марок.

Если международные бренды примут решение окончательно покинуть Россию, то у ритейлера не будет проблем с арендой освободившихся площадей и покупательским спросом, считает госпожа Лебсак-Клейманс. Среди одежных сетей, заявивших об уходе из России или приостановке работы из-за военной операции РФ на Украине,— группа Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и т. д), H&M, Mango и другие. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «Стокманн» будет претендовать на помещения уходящих компаний среднего размера, таких как польской LPP, а не крупнейших fashion-ритейлеров Inditex и H&M.

Основной проблемой в fashion-ритейле президент Baon Илья Ярошенко называет низкую доступность финансирования из-за высоких процентных ставок по кредитам. Это может стать ограничителем для открытия новых магазинов и закупки товара. «Кроме того, fashion-ритейл сейчас находится под давлением общей определенности»,— добавляет господин Ярошенко.

Никита Щуренков