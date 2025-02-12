Заявление за оскорбление — образец 2025

Когда слова считаются оскорбительными и какое наказание за это можно получить, в каких случаях и куда стоит обратиться — в материале «Ъ».

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Что такое оскорбление согласно закону

Оскорбление личности — это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Ответственность за такое правонарушение предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ. В ней оскорбление определяется как обычное и публичное.

Обычное оскорбление влечет наложение административного штрафа на граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Выше суммы штрафов за публичное оскорбление, например, в СМИ. Оно влечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., на юридических лиц — от 200 тыс. до 700 тыс. руб.

Следует различать такие понятия, как оскорбление и клевета. Если оскорбление направлено на унижение человека, то клевета направлена на распространение о нем заведомо ложной информации. Такое правонарушение имеет уже уголовный статус и рассматривается по ст. 128.1 УК РФ. Также закон не относит к оскорблениям публичные действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства человека. За подобные действия отвечают ст. 20.3.1. КоАП РФ и ст. 282 УК РФ.

Как привлечь к ответственности за оскорбление

Для привлечения обидчика к ответственности необходимо обратиться в прокуратуру с заявлением и предъявить доказательства оскорбления: указать очевидцев, предоставить записи телефонных переговоров, камер видеонаблюдения, распечатки СМС-сообщений. Если оскорбление было в СМИ, можно предоставить нотариально заверенную страницу сайта. Дело об административном правонарушении рассматривается мировым судьей.

Однако, по мнению председателя президиума коллегии адвокатов Москвы «Жорин и партнеры» Сергея Жорина, привлечение к административной ответственности за оскорбление не совсем эффективный способ защиты нарушенного права по нескольким причинам:

«Во-первых, наказание, если удастся доказать вину, подразумевает штраф, который идет в доход государству. Во-вторых, такие дела, если вы непубличный человек, возбуждаются крайне неохотно и в большинстве случаев прекращаются, не доходя до финала. Если лицо все же выберет данный способ защиты, ему необходимо обратиться в прокуратуру. Но на фоне более тяжких преступлений правоохранители несерьезно относятся к этому».

Как добиться лучшего результата

Наиболее перспективным решением эксперт считает обращение в суд с иском о защите чести и достоинства, особенно если оскорбления были публичными. Основание для этого дает ст. 150 Гражданского кодекса РФ, согласно которой достоинство личности, честь и доброе имя, а также неприкосновенность частной жизни являются нематериальными благами, принадлежащими гражданину по рождению.

Председатель президиума коллегии адвокатов Москвы «Жорин и партнеры» Сергей Жорин:

«Но доказывать нужно не то, что информация является недостоверной и носит порочащий характер, а то, что она выражена в оскорбительном формате. Лучше всего приложить лингвистическое исследование, а в случае необходимости заявить ходатайство о назначении такой экспертизы. Это не так просто, как может показаться, зато перспективы будут более понятны».

Кроме этого, эксперт советует требовать взыскания морального вреда:

«Можно требовать какие угодно суммы, но, к сожалению, суд взыскивает обычно не более 50 тыс. руб. В любом случае эта сумма более значительная, чем по КоАП РФ, и идет пострадавшему от оскорбления. Кроме того, можно требовать судебные расходы, например, на проведение лингвистического исследования или экспертизы, назначенной судом, расходы на юриста, но не в полном размере, потому что суд считает, что юрист не может стоить больше 30–50 тыс. руб., на госпошлину. Таким образом, в совокупности с обидчика могут взыскать 100–150 тыс. руб. В редких случаях размер морального вреда может быть значительно больше… Со временем суммы компенсаций только уменьшаются, но, если выбирать меньшее из зол, это лучше, чем просто призвать к административной ответственности».

Следует помнить, что привлечение к административной ответственности обидчика не может служить причиной отказа от подачи в суд иска с требованием возмещения морального вреда, нанесенного оскорблением.

Андрей Егупец; группа «Прямая речь»