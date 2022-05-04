Возраст несогласия

282 4 мин. ...

На заседании Международного союза конькобежцев (ISU), которое пройдет в июне на таиландском курорте Пхукет, решится один из наиболее противоречивых и актуальных вопросов, связанных с фигурным катанием,— о возрастном цензе. Если большинство членов конгресса поддержат предложение о поднятии минимального возраста для участия фигуристов в международных соревнованиях на взрослом уровне, то он начиная с 2024 года будет составлять не 15 лет, как сейчас, а 17. Эта тема наиболее актуальна для российского женского одиночного катания, так как именно отечественные спортсменки, не достигшие предполагаемого лимита, завоевывали главные титулы в течение последних олимпийских циклов, однако лишить отечественную сборную статуса лидера эта реформа не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В повестку июньского конгресса ISU, опубликованную Международным союзом конькобежцев (.pdf), вошел вопрос об ужесточении возрастного ценза в фигурном катании. Минимальный возраст для спортсменов, выступающих на взрослых международных соревнованиях, предлагается увеличить с 15 до 17 лет. Если предложение будет одобрено, то в следующем сезоне лимит останется прежним, через год составит 16 лет, а вот уже в 2024 году достигнет планки в 17 лет. Хотя нововведение будет распространяться на все дисциплины, повлияет оно в наибольшей степени на женское одиночное катание: именно здесь юные спортсменки установили абсолютную гегемонию.

С этой инициативой несколько национальных федераций — голландская, датская и норвежская — выступали еще после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, однако из-за пандемии коронавируса заседание, на котором планировалось обсуждать эту проблему, не состоялось. Теперь на повышении возрастной планки настаивает совет Международного союза конькобежцев, что существенно повышает шансы изменения возрастного регламента.

ISU, ссылаясь на многочисленные исследования, перечисляет в документе причины, по которым 15-летние фигуристы не должны допускаться на взрослые старты.

Ранний запуск карьеры приводит, по мнению организации, к многочисленным проблемам как с «физическим», так и с «ментальным здоровьем», которые могут сопровождать спортсмена «до конца жизни».

Фигуристки, форсирующие подготовку, часто сталкиваются с «задержкой полового развития». Кроме того, они — «из-за недостаточного развития скелета или мышц» — в большей степени подвержены травмам на фоне чрезмерно высоких нагрузок, нежели взрослые атлеты. ISU не приводит конкретные примеры, однако их несложно найти. Только в минувшем сезоне с травмами столкнулись почти все лучшие российские одиночницы: чемпионка Европы 2019 года Алена Косторная дважды ломала руку, чемпионка мира Анна Щербакова — палец на ноге, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова лечила стопу, а 15-летнюю Дарью Усачеву и вовсе пришлось уносить со льда прямо во время разминки на этапе Гран-при в Японии из-за вертельного перелома бедра.

Гораздо выше у юных фигуристок, по версии ISU, и риск получения таких психологических травм, как, например, расстройство пищевого поведения или синдром эмоционального выгорания. Приверженцы реформы чаще всего приводят в качестве подтверждения драму с участием 15-летней Камилы Валиевой, развернувшуюся на Олимпиаде 2022 года. В Пекине фигуристка, оказавшаяся в центре допинг-скандала, столкнулась с «беспрецедентным давлением», вследствие чего провалила индивидуальный турнир и осталась без медали. ISU, по всей видимости, считает, что всего этого можно было бы избежать: если бы возрастная планка была выше, то Валиева в Пекин попросту не приехала бы.

Еще одна серьезная проблема — короткая продолжительность карьеры спортсменов. ISU объясняет, что фигуристы «утрачивают интерес и испытывают разочарование» из-за того, что «их тело меняется в период полового созревания и вынуждает их заново осваивать приобретенные ранее навыки».

Международный союз конькобежцев указал на следующий тренд: начиная с 1994 года пять спортсменок, которым было от 15 до 17 лет, выиграли Олимпийские игры. Три из них завершили карьеру сразу после Олимпиады, еще две — через год.

Наиболее остро вопрос встал на излете прошлого десятилетия. На трех последних Олимпиадах побеждали спортсменки, не достигшие предполагаемого возрастного лимита. Выигравшая командный турнир на сочинской Олимпиаде 2014 года Юлия Липницкая и звезда пхёнчханских Игр 2018 года Алина Загитова, взявшая тогда индивидуальное золото, не продержались после своего триумфа и одного олимпийского цикла. Первая, лечившаяся от анорексии, так и не завоевала больше ни одного титула и закончила карьеру в 19 лет. Вторая через год после Олимпиады победила на чемпионате мира, но затем не выдержала конкуренции с еще более юными соотечественницами и в 17 лет объявила о приостановке карьеры (фактически — о ее завершении).

Может показаться, что в наибольшей степени от повышения возрастного минимума пострадает сборная России. Ведь если бы реформа была проведена, скажем, десять лет назад, отечественная команда недосчиталась бы огромного количества медалей. Она потеряла бы два золота, одно серебро и одну бронзу чемпионатов мира, 14 наград чемпионатов Европы, три первых места на Олимпиаде.

Но в действительности ущерб не был бы таким колоссальным. Если бы на пхёнчханскую Олимпиаду, к примеру, не допустили 15-летнюю Алину Загитову, то золото досталось бы другой россиянке — ставшей тогда второй 18-летней Евгении Медведевой. Если бы Камила Валиева не смогла в нынешнем сезоне выступать на взрослом уровне, то за золотые награды боролись бы 17-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, которым на международной арене равных нет.

В качестве кандидатки на олимпийские путевки, кроме того, всерьез рассматривалась и 25-летняя Елизавета Туктамышева. Хотя Туктамышева считается ветераном команды, ее программа по сложности превосходит программу японки Каори Сакамото — единственной зарубежной спортсменки, которая пыталась конкурировать с россиянками и на пекинской Олимпиаде взяла личную бронзу.

Екатерина Ремизова