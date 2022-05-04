Расходы без денег

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Начав оценивать проекты федеральных актов на предмет возможной дополнительной нагрузки на региональные бюджеты, Минэкономики всего за квартал выявило риски необеспеченных расходов субъектов на 168 млрд руб. Теперь такие инициативы ведомств направляются на доработку — если проблема не решится, они будут рассмотрены правительственной комиссией по региональному развитию. Эксперты приветствуют новшество, но отмечают, что проверять надо и уже принятые акты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам первых трех месяцев работы нового порядка оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов федеральных актов, в рамках которого теперь оценивается и нагрузка от них на региональные бюджеты, выявлены риски необоснованных расходов субъектов РФ на сумму 168 млрд руб., сообщили “Ъ” в Минэкономики. Всего, по словам замглавы ведомства Сергея Галкина, в рамках ОРВ рассмотрено более 400 проектов актов федерального уровня — из них в 60 выявлены требования к региональным полномочиям. Большая часть из них нагрузку на бюджеты регионов не увеличивает — вся сумма потенциальных допрасходов пришлась на 13 проектов, которые в итоге получили отрицательное заключение.

Необоснованными расходами в рамках ОРВ Минэкономики считает траты регионов и муниципалитетов, которые возникают из-за новых требований к осуществлению их полномочий без указания источников финансирования (например — трансфертов центра или снижения иных требований и высвобождения ресурсов). Об оценке таких рисков власти задумались в 2019 году, однако подготовлен этот механизм был в 2021-м (см. “Ъ” от 28 апреля 2021 года). Тогда регионы представляли свои оценки подобных допрасходов — например, у Нижегородской области в 2021 году в связи с принятием в 2020-м различных актов на федеральном уровне они оценивались в 1,7 млрд руб.

В Минэкономики поясняют, что инициативы, получившие отрицательное заключение по бюджетным причинам, «подлежат дальнейшей доработке его разработчиками для урегулирования возникших разногласий». Если снять их не удалось, проект акта выносится на правкомиссию по региональному развитию, что, видимо, даст субъектам больше шансов «отбиться» от дополнительных требований. Впрочем, в рамках ОРВ могут учитываться не все потенциальные расходы — есть «лазейка», которая позволяет без оценки вносить инициативы в виде поправок ко второму чтению законопроектов в Госдуме.

Новый механизм в целом развивает логику повышения прозрачности учета бюджетных обязательств, эта тенденция уже проявила себя в регулировании концессий – в виде обязанности публичной стороны таких соглашений предоставлять в минфины регионов информацию не только о прямых, но и о потенциальных расходах и условиях их возникновения.

Отметим, что в условиях нового кризиса федеральный центр ослабляет контроль за финансами регионов, предоставляя им больше свободы. Например, снято ограничение (3% от расходов) на объем региональных резервных фондов. Также Минфин готовит пилотный проект по предоставлению регионам единой субсидии (вместо нескольких целевых) на достижение показателей госпрограмм — для того чтобы территории могли сами определять необходимые для выполнения задач расходы.

Как отмечает директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов, новый механизм «позволяет ограничить стремление разработчиков федеральных нормативных актов возложить дополнительную нагрузку на консолидированные бюджеты». Однако, по его мнению, назрел и вопрос ревизии уже принятой нормативной базы — чтобы «снять с плеч регионов излишний груз обязательств, поскольку проблема так называемых необеспеченных мандатов, возложенных федеральными актами, не решалась долгие годы».

Евгения Крючкова