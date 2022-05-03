Готовность, приближенная к повышенной

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Краснодарский край стал первым субъектом федерации, отменившим режим повышенной готовности из-за коронавируса со всеми сопутствующими запретами. Этот режим был повсеместно введен весной 2020 года, в начале пандемии, и объем связанных с ним требований регулярно видоизменялся от региона к региону в зависимости от эпидемиологической ситуации. Неизменным оставалось только одно — запрет на митинги, акции и прочие массовые мероприятия. Впрочем, оппозиция на Кубани пока не заметила изменений. Зато участники туристического и рекреационного рынка приветствуют распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева, устраняющее ряд сохранявшихся до сих пор запретов. При этом они сомневаются, что это решение компенсирует потери, связанные с закрытием части аэропортов юга страны из-за событий на территории Украины. В остальных российских регионах отменять режим повышенной готовности пока не планируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил об отмене режима повышенной готовности 27 апреля на заседании оперативного штаба. «Большинство новых случаев приходятся на омикрон-штамм. Он практически всегда лечится дома и не вызывает тяжелых осложнений»,— объяснил господин Кондратьев. Документ о режиме повышенной готовности потерял силу с 1 мая. Отметим, заболеваемость в регионе показывает нисходящую динамику: если в начале марта коронавирусом заболевали более тысячи человек в стуки, то 27 апреля их было 226, а 3 мая — всего 25.

Решение губернатора пришлось на канун майских праздников, которые часть россиян предпочла провести у Черного или Азовского моря. Участники рынка гостиничных услуг считают, что отмена режима повышенной готовности в Краснодарском крае позитивно повлияет на туристический поток, хотя и не компенсирует снижение трафика в связи с закрытием большинства аэропортов юга России.

Председатель правления южнороссийской ассоциации отельеров «АМОС» Дмитрий Богданов утверждает, что снятие ограничений на проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий (ранее разрешалось заполнять не более 50% зала) — очень востребованная мера, как и отмена запрета на ночную работу заведений общепита.

«Мы ждем окончательного снятия ограничений, то есть отмены требования носить маски»,— пояснил собеседник “Ъ”. Отметим, требование предъявлять сертификаты иммунизации с QR-кодами при заселении в отели Краснодарского края, а также при посещении кафе и ресторанов было отменено еще 4 марта.

Помимо ограничений, касающихся туристов, отмена режима повышенной готовности касается запрета на массовые мероприятия: он действовал в Краснодарском крае более двух лет и теперь снимается. Несмотря на это, 1 мая официальные праздничные мероприятия в регионе не проводились, а планы оппозиции власти не согласовали.

Как рассказал “Ъ” секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов, коммунисты планировали устроить праздничное шествие в Краснодаре, но подали заявку еще до решения Вениамина Кондратьева, и мэрия стандартно отказала со ссылкой на антиковидные ограничения.

«Обратите внимание, как иезуитски поступил губернатор, отменив режим повышенной готовности ровно в тот момент, когда истек срок подачи уведомлений на проведение массовых акций»,— возмутился господин Сафронов. По его словам, чтобы не подвергать своих сторонников риску задержания, в краевом центре КПРФ отметила Первомай автопробегом, а в других городах коммунисты ограничились возложением цветов к памятникам Ленину. В Краснодаре колонна из 30 автомобилей проехала по центральным улицам, развернув флаги КПРФ, ДНР и ЛНР. Автопробег прошел без происшествий. При этом в Анапе и Тимашевске возложение цветов закончилось объяснением с полицией.

В соседнем Крыму отменять режим повышенной готовности не планируют. Как сообщил “Ъ” источник в правительстве полуострова, это связано с рекомендациями Роспотребнадзора, а также из-за наплыва беженцев из Украины и низкой загрузкой отелей на майские праздники. В качестве исключения глава региона Сергей Аксенов распорядился временно отменить запрет на проведение массовых мероприятий для акций и шествий, приуроченных ко Дню Победы. В правительстве Севастополя рассказали “Ъ”, что думают только над отменой ограничений для детского отдыха.

В других регионах России следовать примеру Краснодарского края пока тоже не спешат. Например, в Тюменской области, где 3 мая было выявлено всего 19 новых случаев заболевания коронавирусом (последний раз такое было в мае 2020 года), режим повышенной готовности продлен до 1 июня. В регионе продолжает действовать и запрет на массовые мероприятия, и масочный режим в общественном транспорте.

До конца весны режим продлен, например, на Ямале, в Пензенской и Ульяновской областях. Не планируют его отменять в Приморском и Ставропольском краях, в Татарстане, Чувашии, Нижегородской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Свердловской областях.

А в Челябинской области “Ъ” и вовсе пояснили, что режим повышенной готовности сохраняется в связи с риском подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в мае-июне. В Москве, где сейчас фиксируют минимальный уровень заболеваемости, согласно действующей редакции указа мэра о поэтапном снятии ограничений сохраняются те из них, которые касаются митингов и других подобных публичных мероприятий.

Анна Перова, Краснодар; Андрей Прах; корсеть “Ъ”