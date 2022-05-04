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Коммерсантъ FM
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Комбайны перешли все границы

Экспорт сельхозтехники из РФ продолжает расти

Российские машиностроители в январе—марте увеличили экспорт сельхозтехники на 30%. Поставки шли в том числе и в ЕС, но эксперты предполагают, что эти объемы в итоге переориентируют в Африку. В профильной ассоциации «Росспецмаш» подтверждают, что с марта уже «идет перестройка логистики», и не готовы прогнозировать ситуацию с экспортом раньше середины лета. Как минимум поставки в СНГ на фоне благоприятной конъюнктуры у аграриев могут продолжить рост. Но участникам рынка придется решить проблему с отгрузками компонентов: нынешняя схема разрешений на их экспорт из РФ сильно ограничивает возможности оперативного обеспечения сервиса и гарантии.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Росспецмаша» о поставках отечественной сельхозтехники за границу в первом квартале: они выросли на 30%, до 5,1 млрд руб. В количественном выражении наиболее активно шли отгрузки кормоуборочных (рост в 2,9 раза) и зерноуборочных комбайнов (в 2,7 раза). Также рос экспорт косилок (на 90%), машин для внесения удобрений (на 62%), опрыскивателей (на 54%), жаток (на 42%). Как писал “Ъ” 26 января, по итогам 2021 года экспорт увеличился на 38,5%, до рекордных 21 млрд руб.

Всего в январе—марте сельхозмашины были поставлены аграриям в 22 странах. Помимо СНГ основными зарубежными рынками стали страны ЕC, Египет и Монголия. Так, в денежном выражении отгрузки в Венгрию выросли в 3,6 раза, в Египет — в 3,2 раза, в Польшу — в 2,9 раза, в Молдавию — в 2,3 раза, в Узбекистан — на 87%, в Монголию — на 81%, в Азербайджан — на 65%, в Казахстан — на 16%, а в Болгарию — на 16%.

Главной причиной роста зарубежных поставок отечественных сельхозмашин по-прежнему остаются стабильно высокие цены на сельхозпродукцию на мировом рынке, благодаря которым аграрии могут инвестировать дополнительные средства в модернизацию сельхозпроизводства, говорят в «Росспецмаше». Однако, уточняют в ассоциации, рост объемов экспорта в страны ЕС был обеспечен в основном за счет поставок в январе—феврале, а с марта сдерживающими факторами роста экспорта стала перестройка логистических цепочек и поиск новых партнеров — производителей и поставщиков комплектующих.

Прогнозы по развитию ситуации можно будет делать только с середины лета, уточняет замглавы «Росспецмаша» Денис Максимкин. Традиционно, поясняет он, большая часть экспорта отечественных сельхозмашиностроителей приходится на страны СНГ, где сейчас хорошая ценовая конъюнктура на продукцию аграриев и, соответственно, у них есть финансовые ресурсы для закупки техники.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает, что поставки, которые до сих пор шли в ЕС, будут переориентированы: «Со стратегической точки зрения сейчас интересно было бы выходить на рынки Африки — Египет, Нигерия, Танзания,— и тут потребуется некоторая поддержка со стороны государства: субсидирование логистики, экспортные кредиты и прочее». Эксперт ожидает «некоторого роста» экспорта по итогам 2022 года. «Основной объем, естественно, придется на СНГ,— говорит он.— Цены на сельхозпродукцию (пшеницу, кукурузу, сою и другую продукцию) сейчас находятся на максимумах, что позволяет инвестировать в обновление парка техники».

В то же время, помимо усложнения логистики поставок техники и комплектующих в РФ и из нее, на экспорте сельхозтехники отразились и введенные Москвой ограничения на экспорт различных видов продукции в рамках постановлений 311 и 312. Денис Максимкин поясняет, что они практически не сказались на возможностях вывоза готовой техники, но есть сложности с поставками комплектующих и запчастей для осуществления гарантийно-сервисного обслуживания (ГСО). «На всю готовую технику есть заключения по постановлению 719 о локализации, тогда как на компоненты нужно получать сертификат СТ-1 на каждую партию»,— отмечает он. По словам господина Максимкина, пользу принесло бы разрешение использовать при сопровождении продукции копию сертификата СТ-1, выданного на другую партию полностью идентичного товара.

Ольга Никитина

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