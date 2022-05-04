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Коммерсантъ FM
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Россияне пересели в фастфуд

Граждане экономят на ресторанах

Стремление потребителей сокращать в кризис траты привело к очередному перетоку посетителей кафе и ресторанов в фастфуд. В таких заведениях за два месяца оборот и число заказов выросли на 16% год к году на фоне общего спада. Для работающих сетей быстрого питания дополнительным драйвером стало закрытие точек McDonald’s. Но открывать новые заведения они не спешат даже на фоне роста бизнеса: процесс сдерживают проблемы с поставками оборудования и высокие ставки по кредитам. Эксперты добавляют, что разница тенденций, по крайней мере отчасти, может быть вызвана переходом ряда ресторанов и кафе на серые схемы оплаты, чего не наблюдается в крупном сетевом фастфуде.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот расположенных в торгцентрах кафе и ресторанов в марте—апреле сократился на 3% год к году, в то время как у операторов фастфуда, напротив, вырос на 16%, подсчитали в Focus Technologies. Количество заказов у кафе и ресторанов снизилось на 10% при увеличении среднего чека на 8%, а у операторов фастфуда — выросло на 4%, хотя средний чек подорожал на 11%. В Malltech подтверждают, что оборот заведений фастфуда в торгцентрах компании только за март увеличился на 6%, а кафе и ресторанов — снизился на 3%.

До кризиса, вызванного «специальной военной операцией» РФ на Украине, такого разрыва тенденций в двух сегментах не наблюдалось. По данным Focus Technologies, в январе—феврале оборот как кафе и ресторанов, так и заведений фастфуда вырос на 16%, а число заказов — на 7% и 10% соответственно.

Изменение тренда связано с желанием россиян экономить во время кризиса, что приводит к перетоку потребителей в сегмент фастфуда, полагает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Гендиректор RestCon Елена Перепелица добавляет, что негативным фактором для бизнеса кафе и ресторанов в торгцентрах стала приостановка работы международных ритейлеров: «Закрылись магазины, ориентированные на средний класс, мотивация посещать объекты снизилась». Показатель Mall Index (отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве 18–24 апреля действительно был ниже показателя прошлого года на 11%.

Дополнительным драйвером для бизнеса операторов фастфуда стало закрытие точек McDonald’s. Коммерческий директор R4S Group (управляет торговой недвижимостью) Ирина Буренко отмечает, что на этом фоне выручка расположенного в торгцентре «Заря» заведения KFC (работает по франчайзингу) выросла в апреле на 72% год к году, Cofix — на 100%. Выручка расположенного в торгцентре «Март» заведения Pizza Hut (также работает по франчайзингу) в апреле выросла на 10%, Phobo — на 25%, «Теремка» — на 58%, говорит она. В то же время показатели ресторана «Гвидон» не поменялись, уточняет госпожа Буренко. Владелец «Мясо & Рыба» Сергей Миронов отмечает, что его сеть из-за кризиса подняла цены в среднем на 8%, но средний чек остался на прежнем уровне: стремясь сэкономить, посетители стараются выбирать дешевые блюда.

Собеседник “Ъ” на ресторанном рынке считает, что снижение оборота и количества трансакций кафе и ресторанов «в некоторой степени может быть статистическим», так как часть таких несетевых заведений из-за кризиса перешла на серую модель работы. «Многие несетевые рестораны сейчас "не принимают карточки" или у них "сломан терминал", расчеты происходят через наличные или переводы на карты физлиц»,— говорит собеседник “Ъ”. По его словам, операторы фастфуда в торгцентрах — в основном крупные сети, поэтому избегают такого подхода.

Хотя у операторов фастфуда растет оборот, но они пока не торопятся активно открывать новые точки, отмечает руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. «У многих из них возникли проблемы с поставками оборудования»,— говорит эксперт. Коммерческий директор Malltech Мария Дриц тоже не ждет активного развития из-за нехватки оборудования и дорогого заемного финансирования.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова

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