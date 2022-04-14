Еда теряет скорость

101 2 мин. ...

Масштабный экономический кризис не обошел стороной сегмент доставки еды. По данным Tinkoff Data, в марте число заказов продуктов и готовых блюд в сервисах доставки сократилось почти на 15%. Параллельно представленные в этом канале точки начали повышать цены. Эксперты ожидают, что разочарование россиян в сервисах заказа еды продолжит расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В марте количество заказов еды через сервисы доставки снизилось на 13% год к году. Относительно февраля спрос сократился на 12–14%. Такие цифры приводят в Tinkoff Data. По данным аналитиков, в первом квартале этого года по количеству покупок лидирует Delivery Club с долей 42% рынка против 40% годом ранее. Доля «Яндекс.Еды» в натуральном выражении за год сократилась с 45,5% до 35%, подсчитали в Tinkoff Data.

В «Яндекс.Еде» и Delivery Club уверяют, что число заказов в годовом выражении растет. Но рестораторы подтверждают сокращение спроса на доставку. В сети «Рыбная мануфактура» говорят о сокращении числа заказов через сервисы в марте на 27% к февралю. О снижении спроса говорит и представитель сети «Андерсон», связывая это с ростом цен среди всех участников рынка общепита и более обдуманных трат потребителей.

В «Чайхоне №1» также подтвердили тренд, объясняя его сезонностью и снятием ограничений на посещение ресторанов, действовавших на протяжении почти двух лет из-за COVID-19. В ГК «Шоколадница» говорят, что число заказов на доставку умеренно растет год к году. В целом по рынку спрос мог снизиться из-за приостановки работы ряда сетей, таких как McDonald’s, а также из-за неработающих сервисов оплаты Apple Pay и Google Pay, говорит представитель группы. В сети «Теремок» падения интереса к доставке в марте не было, говорит ее основатель Михаил Гончаров.

По данным Tinkoff Data, средние расходы на доставку на фоне падения числа заказов остались на прежнем уровне из-за роста цен. По итогам марта средний чек вырос на 3%, до 943 руб., посчитали аналитики. Причем, как обнаружил “Ъ”, у некоторых точек позиции в меню в сервисах доставки стали заметно дороже, чем в меню в стационарных заведениях. Расхождения в цене “Ъ” обнаружил у сетей «Теремок», Burger King, «Чихо», «Раковая №1», VanWok и др. Так, у «Теремка» один из блинов в ресторанах стоит 259 руб., а в сервисах доставки — 285 руб., в стационарной точке Burger King «Фиш кинг» продается по 199 руб., а через приложения при доставке из той же точки — почти за 220 руб.

В Delivery Club говорят, что цены в меню ресторана и приложении должны быть одинаковыми — это закреплено в договоре с партнерами, но контроль ведется пользователями. «Аномального роста» таких жалоб в сервисе не наблюдают. В «Яндекс.Еде» отметили, что их партнеры сами устанавливают цены на позиции из меню. Совладелец «Раковой №1» Евгений Ничипирук говорит, что повышение стоимости в доставке — способ компенсации комиссии сервисов, которая доходит до 35%.

Растет и стоимость продуктов в экспресс-доставке. По данным “Ъ”, в «Яндекс.Лавке» и «Самокате» цены на некоторые позиции выше традиционной розницы на 20–30%, а в ряде случаев — в 1,5 раза и более. К примеру, томаты из Узбекистана в «Яндекс.Лавке» 12 апреля стоили около 1,3 тыс. руб. за 1 кг, в «Азбуке вкуса» — по 890 руб. за 1 кг, во «Вкусвилле» — около 600 руб. за 1 кг. Представитель «Яндекс.Лавки» говорит, что стоимость продуктов там сопоставима с офлайн-ритейлом среднего сегмента. Повышение цен, добавляет он, происходит неравномерно и связано с действием ряда факторов — скачков курса валют, логистической инфляции, а также доступности товара.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что бизнес сервисов доставки еды убыточный, а в условиях кризиса операторам приходится оптимизировать все процессы: сервисные сборы и стоимость доставки, перекладывать промоакции на своих партнеров и т. д. В экспресс-доставке продукты всегда были дороже из-за слабых закупочных возможностей, а на ряд позиций устанавливается сверхвысокая наценка, отмечает он. В целом, прогнозирует эксперт, рост цен приведет к снижению популярности сервисов, а рестораторы будут стараться развивать свою доставку.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова, Александра Мерцалова