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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 67 лет министру обороны РФ Сергею Шойгу

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет первый зампред Совета федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак:

— С Новолетием, уважаемый Сергей Кужугетович! От всей души, с днем рождения! Вся Ваша жизнь — это путь служения стране: на сибирских стройках и в тайге, в точках техногенных катастроф и в строительстве партии президента, на заводах ВПК и в боевых операциях, от которых зависит безопасность страны. Это путь человека, который своим трудом и сибирским упорством всегда поднимал на высшую ступеньку каждое порученное дело. Не каждому военному руководителю в нашей истории выпадала судьба быть во главе армии России в тот исторический момент, когда от нее зависит все: будущее страны, государственность, будущее всего народа. Вы уже справились однажды, в качестве главы МЧС, в тот момент, когда Россия в прямом смысле распадалась и стояла на краю пропасти. Тем более справитесь и сейчас. Для Вас не существует невыполнимых задач. Искренне горжусь работать с Вами в одной команде. Желаю крепости сил — душевных и физических, и только Победы!

Сегодня исполняется 71 год полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке

Юрий Чайка

Юрий Чайка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Юрий Чайка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками нацгвардии РФ, генерал армии Виктор Золотов:

— Уважаемый Юрий Яковлевич! Примите искренние поздравления с днем рождения! Знаю Вас как профессионала с колоссальным опытом, способного принимать единственно верные решения в самой сложной обстановке. Благодаря Вашему самоотверженному труду сегодня на Северном Кавказе активно развивается экономика, произошли значительные положительные изменения в социальной сфере, обеспечивается высокий уровень безопасности граждан, проживающих в регионе. Уверен, что наше плодотворное взаимодействие послужит дальнейшему укреплению законности и правопорядка на земле Северного Кавказа. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, долголетия, новых свершений во благо нашего Отечества!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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