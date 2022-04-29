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Коммерсантъ FM
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Польша раскатала трубы на НОВАТЭК

От компании потребовали предоставить доступ к газопроводам

Варшава обязала НОВАТЭК, чьи активы оказались заморожены из-за местных санкций, предоставить доступ к своей газовой инфраструктуре польским госкомпаниям. Из-за заморозки активов НОВАТЭК прекратил поставки топлива в страну. Теперь польские PGNiG, PSG и Gaz-System будут поставлять природный газ клиентам в районах, пострадавших от прекращения поставок. При этом пока формально НОВАТЭК остается владельцем инфраструктуры.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство Польши обязало НОВАТЭК передать свою газовую инфраструктуру местным госкомпаниям PGNiG, PSG и Gaz-System, сообщил 29 апреля пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

По словам господина Мюллера, премьер Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил государственным компаниям незамедлительно поставить газ в сети НОВАТЭКа, хотя российская компания пока остается их формальным владельцем. «НОВАТЭКу было приказано сделать сеть доступной для государственных компаний, чтобы обеспечить безопасные поставки газа потребителям в те районы, которые ранее обслуживала компания»,— говорится в его сообщении.

26 апреля Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении «Газпрома», НОВАТЭКа и его местной компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. Санкции предполагают полную заморозку активов российских компаний на территории страны. НОВАТЭК остановил поставки газа в страну. Сейчас Польша получает трубопроводный газ реверсом из Германии, запасы газа также есть в подземных хранилищах.

Novatek Green Energy владеет регазификационными станциями в Польше и сетью СПГ-АЗС в Польше и Германии. В 2021 году через Novatek Green Energy НОВАТЭК реализовал весь экспортный объем сжиженного углеводородного газа (СУГ) — 567 тыс. тонн. На конец 2021 года в Европе работало 16 СПГ-заправок НОВАТЭКа (12 — в Германии, 4 — в Польше) и 48 регазификационных установок (1 — в Германии, 47 — в Польше).

С 27 апреля, как сообщали польские власти, Novatek Green Energy прекратила поставлять СУГ польским потребителям, оставив несколько десятков польских гмин без газоснабжения. В НОВАТЭКе не ответили на запрос “Ъ”.

В Польше достаточно развито законодательство об антикризисном управлении, причем основная его часть, затрагивающая частные предприятия и их активы, равно как и содействие госкомпаниям, получила развитие в период пандемии, поясняет руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова. По ее словам, в соответствии с законом об антикризисном управлении госкомпании могут получать содействие от властей в случае, если угроза неисполнения своих обязательств этими компаниями носит существенный характер.

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«В данном случае, опираясь на возможность оказания такого рода поддержки, премьер-министр Польши может принять решение об использовании замороженных, а постепенно — фактически конфискованных трубопроводов с целью обеспечить исполнение госкомпаниями своих обязательств»,— говорит она. Эксперт подчеркивает, что, безусловно, это слишком широкая трактовка применимого закона со стороны польских властей, «однако Варшава в настоящий момент готова вносить изменения в законодательство страны с целью максимально реализовать антироссийские ограничения».

Татьяна Дятел

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