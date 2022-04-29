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1,4 процента составило снижение размера ВВП США в первом квартале 2022 года в годовом исчислении (то есть если бы такими же темпами экономика сокращалась весь год). Кварталом ранее ВВП вырос на 6,9% и в январе—марте также ожидался прирост. В обычном годовом выражении ВВП в первом квартале увеличился на 3,6% после прироста на 5,5% в четвертом. Негативный вклад в изменение показателя внесли чистый экспорт (минус 3,2 процентного пункта) и запасы (минус 0,8 пункта). При этом потребительские расходы увеличились на 2,7%, капвложения — на 9,2%, инвестиции в недвижимость — на 2,1%. Во втором квартале прирост ВВП США может составить 2%, а в целом по году — 2,4%, прогнозируют в Capital Economics.