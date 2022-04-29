Ставки низкие, рубли деревянные

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Накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке экономисты продолжают обсуждать возможные среднесрочные стратегии действий ЦБ. Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в экспресс-обзоре представили результаты моделирования четырех вариантов действий регулятора и пришли к выводу, что самым рациональным для смягчения последствий санкционного шока будет сохранение жесткого капитального контроля с мягкой денежно-кредитной политикой (ДКП). Впрочем, несмотря на независимость Банка России в вопросах ДКП, на решение будут влиять факторы, которые сложно включить в модель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк России примет решение по ключевой ставке 29 апреля, после экстренного повышения ее 28 февраля до 20% и внепланового снижения до 17% годовых 8 апреля. Первое опорное решение (с публикацией скорректированного макропрогноза ЦБ) станет уже более уверенной демонстрацией среднесрочной антикризисной стратегии регулятора: большая часть его действий в феврале—апреле была противодействием шокам, в том числе заморозке около половины международных резервов ЦБ, и ответом на санкции. Деконвертацию рубля и введение контроля за движением капитала можно рассматривать и как «мгновенную» реакцию Банка России на происходящее, и как элемент среднесрочной стратегии. Очевидно, этот выбор должен быть сделан самим ЦБ, он не может не быть отражен в реализации ДКП (ее Банк России проводит независимо от правительства, хотя может координировать свои действия с Минфином). Наконец, этот выбор может быть еще не сделан или скорректирован в связи с новыми данными.

Эксперты обсуждают будущие стратегии ЦБ с марта 2022 года, но пока ни Банк России, ни аналитики не делали уверенных заявлений или предположений о том, какой она будет или должна быть. ЦМАКП на этой неделе первым представил исследование на базе модели байесовской структурной векторной авторегрессии (BSVAR) по данным 2001–2021 годов, оценив последствия для экономики РФ на горизонте до 2024 года четырех вариантов действий регулятора, составленных из сочетаний жесткой и мягкой ДКП при сохранении или ослаблении капитального контроля. По словам Олега Солнцева из ЦМАКП, «исследование показало, что контроль над движением потоков капитала — довольно эффективный инструмент антикризисного регулирования». «Он позволяет проводить стимулирующую ДКП без значительных рисков для ценовой и финансовой стабильности. Сценарий с мягкой ДКП и капитальным контролем обеспечивает увеличение ВВП на 10% к 2024 году по сравнению со сценарием жесткой ДКП и ускоренной отменой капитального контроля»,— отмечает он.

Жесткая ДКП по модельным расчетам центра может привести к краткосрочному росту цен в рамках эффекта «загадки цен» (price puzzle), помимо ограничений на рост ВВП, авторы закладывали в этот сценарий «резкое повышение ключевой ставки», то есть в данных условиях — ее сохранение в высоком реально положительном диапазоне. Впрочем, основной вывод ЦМАКП — о преимуществах сохранения капитального контроля. Отметим, что свежий обзор ИЭП имени Гайдара также констатирует высокую, но в основном краткосрочную эффективность капитального контроля.

Пока действия ЦБ можно трактовать как выбор между нейтральной и жесткой ДКП с сохранением контроля капитала — возможно, в несколько ослабленной форме. Впрочем, «чистым» он вряд ли будет. Так, одной из сложностей при принятии решения ЦБ 29 апреля будет относительно позднее принятие на президентском уровне решений об отсрочке уплаты соцвзносов. ЦБ при этом сложно учитывать не только внутриполитические аспекты антикризисной политики Белого дома, например неравномерность учета им интересов отраслей, но и чисто политические аспекты контроля движения капитала, воспринимаемого за пределами Банка России в том числе как «оружие» во внешней политике, не говоря уже о множестве экономических предубеждений, например распространенном мифе о благотворности долгосрочной умеренной инфляции для промышленного роста. Не учитывать их в ДКП нельзя, но они вряд ли поддаются математическому моделированию.

Дмитрий Бутрин