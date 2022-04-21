Третьей будет

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Эльвира Набиуллина 21 апреля официально утверждена руководителем Банка России на третий пятилетний срок. Проблемы реальности 2022–2024 годов, в которой ей предстоит управлять ЦБ, в четверг продемонстрированы апрельским опросом ЦБ аналитиков. В нем наблюдается «беспрецедентный» разброс оценок на 2022 год при их стабилизации и ослаблении параметров прогнозов. Возможный же взгляд ЦБ на сценарии будущего раскрыт в бюллетене департамента исследований и прогнозирования. Одними из главных рисков в нем считаются избыточное стимулирование кредита и вторичные эффекты торговых эмбарго. В ЦБ в результате ждут, что экономика в 2023–2024 годах стабилизируется на более низкой, чем сейчас, технологической базе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Государственная Дума РФ Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Государственная Дума РФ

Переназначение Эльвиры Набиуллиной на третий срок в Банке России в четверг в Госдуме сопровождалось докладом, в котором не было принципиальных новшеств: глава ЦБ лишь в популярной форме объяснила депутатам, что регулятор подразумевает под «структурной перестройкой» экономики в условиях санкций и чем Банк России может ей содействовать. Отчасти этому же вопросу посвящен опубликованный 21 апреля бюллетень «О чем говорят тренды», подготовленный департаментом исследований и прогнозирования ЦБ: хотя такого рода документы не являются официальной точкой зрения регулятора (ее в конце апреля отразит макропрогноз ЦБ), позиция департамента стандартно учитывается Банком России как базовая при выработке решений. Также ЦБ сегодня опубликовал апрельские выпуски опроса макроэкономистов и оценок инфляционных ожиданий.

Принципиально новой информации, способной сильно повлиять на программу ЦБ «третьего срока», видимо, в ближайшее время не появится.

Таким образом, позиции Банка России по вопросам среднесрочного будущего экономики РФ, видимо, близки к постоянным, решения на их основе уже принимаются. Например, в четверг ЦБ отменил уже для всех экспортеров сверхжесткое правило продажи 80% валютной выручки за три дня (разрешено делать это в течение 60 дней). Это подтверждает предположение о том, что Банк России рассматривает меры валютного контроля как временные и связанные в основном не с конструкцией денежно-кредитной политики (ДКП), а с текущими рисками для финансового сектора. Глава ЦБ также в выступлении поддержала один из основных тезисов правительства в ситуации санкций: скорость перестройки экономики РФ зависит от предпринимательской инициативы, в силу этого глубина дерегулирования нефинансового сектора должна быть высокой.

«Трендовый» бюллетень Банка России при всей его лаконичности и отказе во многих случаях от каких-либо численных оценок содержит очень важную для понимания регуляторных действий и будущей ДКП ЦБ главу — «О природе экономического спада и его последствиях», в которой экономисты регулятора описывают четыре ожидаемые стадии адаптации экономики РФ к новым условиям внешней торговли: стартовый кризис, связанный с разрывом производственных цепочек, «первичная» адаптация, «обратная индустриализация» и, наконец, новое равновесие.

Экономисты ЦБ считают, что экономика РФ пойдет по пути импортозамещения развитием более старых, чем используются сейчас, индустриальных технологий.

То есть отчасти предполагается возврат к «индустриальной» экономике от частично постиндустриальной, что будет сопровождать сжатие ВВП и, возможно, некоторое снижение потенциала роста, который, видимо, сохранится на уровне 2% ВВП в год. Увеличится внутреннее производство инвесттоваров, в ряде отраслей — путем технологического регресса. В работе, отметим, прогнозируется тренд на повышение общеэкономических налогов из-за снижения рентных доходов государства, рост доли промышленности и снижение услуг в ВВП, снижение производительности труда и некоторая деэкологизация промпроизводства.

Мнение других экспертов о том, как это может выглядеть в макропараметрах, изложено в апрельском выпуске опроса ЦБ макроэкономистов. Их оценки инфляции на 2022–2023 годы (медианные) немного повышены (на 2022 год — с 20% до 22% годовых), как и по спаду ВВП (9,2% в 2022 году в оценках апреля против 8% в марте), при этом существенно улучшены (с 1% в год до 1,4%) прогнозы долгосрочного роста ВВП в 2025–2029 годах. То есть в нахождение новой ниши РФ в мировом разделении труда эксперты сейчас верят больше, чем месяц назад. Они также значительно более уверены в относительной стабильности рубля в сравнении с мартом, хотя и неочевидно — из-за крупного профицита платежного баланса РФ (см. «Мониторинг»), ослабления фактического давления санкций или валютного контроля или чего-то еще.

Отметим, что в ЦБ не склонны драматизировать риски текущего этапа адаптации к санкциям, хотя экономисты Банка России предупреждают, что повышенная (и нестабильная) инфляция будет сохраняться в течение всего 2022 года, то есть, хотя вторичные эффекты торговых эмбарго возможны, новых скачков цен в ЦБ особо не ждут — скорее сценарий, в котором быстрый спад спроса (внутри которого уже сейчас находится экономика России) будет весомым антиинфляционным фактором к лету, просматривается и в выступлении Эльвиры Набиуллиной, и в докладе экономистов ЦБ. Но не в оценках «внешних» по отношению к регулятору экономистов — по данным их опроса, они скорее склонны считать оценки краткосрочных инфляционных трендов заниженными. Так, они ждут инфляции в 4,8% годовых лишь в 2024 году (но месяц назад ждали 5%).

С предположением ЦБ о том, что инфляция будет быстро снижаться, неожиданно согласны респонденты опроса «инФОМ» по инфляционным ожиданиям. Апрельские оценки населением «прямой» инфляции, наблюдаемой прямо сейчас (19,9%), можно рассматривать как катастрофически высокие, хотя на деле апрель 2022 года — первый месяц в истории наблюдений, когда оценки текущей инфляции гражданами максимально близки к замерам Росстата (на середину месяца — около 17% годовых): обычно население называет цифры много большие, чем рассчитывает Росстат. Однако на апрель 2023 года население ждет инфляции в 12,5%, то есть на уровне его же оценок будущей инфляции в 2021 году, которые в их же оценках текущей инфляции в опросах «инФОМ», на их взгляд, подтверждались.

Природа столь сильного и уверенного снижения среднесрочных инфляционных ожиданий неизвестна, тем более что профессиональные аналитики дают очень противоречивые оценки и инфляции, и прочих макропоказателей в «беспрецедентно» (определение авторов ЦБ) широких рамках. Так, диапазон прогнозов импорта РФ на 2022 год — от $160 млрд до $370 млрд, роста номинальной зарплаты — от 0,3% до 21,7%, безработицы — от 5,2% до 10%, ключевой ставки — от 9% до 20%.

Дмитрий Бутрин