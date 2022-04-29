Уголь добудется в борьбе

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Роснедра намерены лицензировать угольный участок «Чалпан-4» огромного Бейского месторождения, несмотря на отмену аукциона в прошлом году. На этот раз за участок могут побороться СУЭК и «Коулстар» Эдуарда Худайнатова, который уже добивался успехов в конкуренции с крупными игроками за перспективные активы. Ключевым при розыгрыше участка будет вопрос вывоза угля на восток из-за ограниченной пропускной способности инфраструктуры. Поэтому эксперты ожидают, что Роснедра не будут торопиться с проведением аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

СУЭК, бывшим владельцем которой является Андрей Мельниченко (новые собственники не раскрываются), и «Коулстар» Эдуарда Худайнатова претендуют на участок «Чалпан-4» Бейского угольного месторождения в Хакасии с запасами 353 млн тонн. Как сообщили “Ъ” в Роснедрах, этот участок был предложен для включения в программу лицензирования угольных месторождений на период 2021–2025 годов и предоставления в пользование СУЭК. Однако «в настоящее время в Роснедра поступила заявка "Коулстара" на предоставление в пользование указанного участка недр», рассказали в агентстве. В компаниях не предоставили комментариев.

Бейское месторождение, общие запасы которого составляют 4 млрд тонн угля, знакомо обеим компаниям. Входящий в СУЭК Восточно-Бейский разрез добывает там уголь на северо-восточном фланге участка Чалпан. «Коулстар» владеет лицензиями на разведку и добычу в границах участков Майрыхский и Бейский-Западный с промышленными запасами рядового угля в 1,36 млрд тонн.

В конце 2021 года Роснедра выставляли участок «Чалпан-4» на аукцион, однако он был отменен после негативной реакции правительства Хакасии и по причине инфраструктурных ограничений по вывозу угля с территории региона. Тогда решение объяснялось существующими «планами освоения месторождений Республики Хакасия, которые превышают текущие провозные способности и внутренние потребности в угле».

«Коулстару» не привыкать вступать в конкуренцию за перспективные угольные месторождения с крупными игроками. В 2021 году структура «Коулстара» выиграла аукцион на разрез «Богатырь» в Новосибирской области, заплатив 3,15 млрд руб. Этот разрез входил в круг интересов «Сибантрацита» и «Ростеха», которые в итоге не подали заявки на участие. Аукцион проходил со спецусловиями, одним из которых было обеспечение гарантий на транспортировку не менее 10 млн тонн угля в год железнодорожным транспортом по ветке Бердск—Новоалтайск.

«Коулстар» строил далеко идущие планы по расширению бизнеса, намереваясь к 2030 году добывать 30 млн тонн (в 2020 году добыл 4 млн тонн, план на 2021 год составлял 7 млн тонн). В частности, компания собиралась вложить 51 млрд руб. в создание собственного железнодорожного оператора и закупку парка вагонов. Также у «Коулстара» есть созданное в 2019 году совместное предприятие с ОАО РЖД по строительству инфраструктуры для вывоза угля с участков Майрыхский и Бейский-Западный. Партнеры должны построить станцию Шалгиново и однопутную железную дорогу до инфраструктуры общего пользования.

Запасы на участке «Чалпан-4» уже хорошо разведаны, отмечает Сергей Гришунин из НРА: на категорию А приходится 53% запасов, остальное — С1. «Это хороший результат для нового участка, так как позволяет с очень высокой степенью уверенности прогнозировать объем добычи, при этом марка угля Д востребована в России и на рынках стран Азии»,— говорит эксперт. По его мнению, Роснедра не будут спешить с проведением аукциона в свете проблем с вывозом угля в Азию.

Евгений Зайнуллин