И взять, и дать

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Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович запросил дополнительные £500 млн от претендентов на покупку клуба. Как сообщает Sky Sports, в окружении предпринимателя, вынужденного расстаться с «Челси» из-за попадания в санкционный список Великобритании, объяснили это желанием передать на благотворительность £2,5 млрд, из которых £1 млрд будет выделен сразу после завершения сделки. С учетом других условий, которые придется выполнить новому владельцу, команда может обойтись ему в общей сложности от £3,5 млрд до £4 млрд.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роман Абрамович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Процесс отбора нового владельца для лондонского «Челси» натолкнулся на неожиданное препятствие. Как сообщает Sky Sports, представители Романа Абрамовича, выставившего команду на продажу в начале марта, незадолго до того как он был включен в санкционный список правительства Великобритании, уведомили претендентов на покупку о том, что для продолжения участия в гонке за «Челси» им придется увеличить свои предложения минимум на £500 млн. Источники Sky Sports отмечают, что это нужно для того, чтобы господин Абрамович смог учредить благотворительный фонд, который займется помощью пострадавшим от событий на Украине, на £1 млрд. Эти средства должны быть доступны сразу после закрытия сделки.

На данный момент претендентов на покупку «Челси» осталось трое. Один из консорциумов-претендентов представляют совладелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» и команды итальянской Серии А «Аталанта» Стивен Пальюка совместно с совладельцем «Торонто Мейпл Лифс» (Национальная хоккейная лига), «Торонто Рэпторс» (НБА) Ларри Таненбаумом. Второй — владелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Бёли. Третий — бывший глава British Airways сэр Мартин Бротон и действующий президент Международной федерации легкой атлетики (WA) лорд Себастьян Коу.

Предполагалось, что ведущий сделку американский инвестбанк Raine Group может назвать предпочтительного покупателя уже в ближайшие дни, но после появления новых требований господина Абрамовича уверенности в этом нет.

При этом, полагают источники Sky Sports, никто из претендентов не стал отвергать возможность заплатить дополнительные £500 млн. Другое дело, что сумма значительная, и изыскать ее быстро непросто.

Отметим, что заявки всех претендентов колеблются у отметки в £2,5 млрд. То есть проблем с тем, чтобы выделить из этой суммы искомый £1 млрд на благотворительность, вроде бы нет. Сложность в том, что господин Абрамович, купивший «Челси» в 2003 году, финансировал команду за счет выдачи ей беспроцентных займов. На данный момент материнская компания «Челси» Fordstam должна фирме Camberley International Investments, также связанной с господином Абрамовичем, £1,54 млрд. В марте предприниматель отмечал, что не будет настаивать на компенсации этого долга. Да и даже истребуй он его, все равно не смог бы распорядиться деньгами. Санкции исключают доступ Романа Абрамовича к средствам, полученным от реализации «Челси», да и сама продажа клуба состоится только после одобрения властями. Долг, однако, сам по себе не исчезнет, рано или поздно эта тема может всплыть.

Как заявил Sky Sports представитель одного из претендентов на покупку клуба, специалисты, ведущие сделку, считают, что было бы «непрактично» просто простить долг. Можно предположить, что новая схема предусматривает, что долг будет погашен за счет средств покупателя «Челси», а уже затем эти деньги будут пущены на благотворительность. По крайней мере, один из собеседников Sky Sports полагает, что господин Абрамович хочет в общей сложности выделить на нее £2,5 млрд. То есть все, что получит за «Челси».

Однако среди требований, предъявляемых к потенциальным покупателям, есть и касающееся финансового будущего собственно клуба. От новых хозяев требуется гарантия инвестиций в размере от £1 млрд до £1,5 млрд на строительство нового стадиона и развитие женской команды. Таким образом, общий объем вложений новых хозяев «Челси» в клуб может составить от £3,5 млрд до £4 млрд. При этом еще одно требование гласит, что покупатель «Челси» не сможет перепродать его ранее 2032 года, что исключает возможность покупки с целью быстрой перепродажи.

Александр Петров