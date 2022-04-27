Ближневосточное регулирование

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Один из самых известных футбольных клубов Италии — «Милан» — уже до конца недели может сменить собственника. Переговоры о продаже команды бахрейнской компании Investcorp почти за €1,2 млрд вошли в завершающую стадию. Отметим, что нынешнему владельцу «Милана» — американской Elliott Management — клуб четыре года назад достался меньше чем за €300 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francesco Scaccianoce / LiveMedia / NurPhoto / Getty Images Фото: Francesco Scaccianoce / LiveMedia / NurPhoto / Getty Images

Лидер чемпионата Италии «Милан» до конца недели может сменить собственника. По данным Reuters, подписание документов может состояться уже в пятницу. Как сообщают источники агентства, переговоры между нынешним владельцем миланского клуба — американским инфестфондом Elliott Management — и заинтересованным в его приобретении бахрейнским холдингом Investcorp идут довольно гладко. Что касается цены, то она составит примерно €1,18 млрд с учетом имеющегося у «Милана» долга. Он, к слову, относительно небольшой и не превышает €100 млн (долг «Ювентуса» почти в четыре раза больше). А ведь еще два года назад долги «Милана» превышали €200 млн. Но положение удалось выправить, и, согласно прогнозам клуба, к концу нынешнего сезона долг «Милана» снизится уже до €63 млн. А еще через год, если миланцы более или менее успешно выступят в Лиге чемпионов (текущий турнир у них не задался — команда не смогла преодолеть групповой этап), долги могут перестать быть реальной проблемой.

По всей видимости, «Милан» мог бы расплатиться с долгами и раньше. И тогда уже сейчас вышел бы как минимум на безубыточность. Но это потребовало бы урезания расходов на усиление команды (в текущем сезоне чистый минус по работе на трансферном рынке, по данным Transfermarkt, у миланцев составил €72 млн, а значит, на покупку игроков они тратили больше, чем получали от их продажи), что неизбежно сказалось бы на результатах. Впрочем, клуб все равно уменьшает объемы потерь. По итогам этого сезона они составят около €60 млн против €96 млн сезоном ранее. Учитывая также, что Investcorp планирует вложить значительные, в районе €300 млн, средства в усиление команды, нельзя исключать, что «Милан» после десяти лет с лишним без больших побед (национальное первенство миланцы в последний раз выигрывали в 2011-м, а Лигу чемпионов в 2007 году) вернет прежний статус.

Отметим, что итальянские клубы в последнее время пользуются все большей популярностью у иностранных инвесторов. «Милан» станет уже девятой командой Серии A под иностранным управлением. Во многом это происходит потому, что более модные в мире английские клубы с сопоставимой репутацией стоят в разы дороже («Челси» сейчас пытаются продать минимум за £2,5 млрд), а купить что-то уровня того же «Милана» в Испании или Германии просто невозможно — «Реал», «Барселона» или «Бавария» попросту не продаются. Отсюда и заметный рост цен на итальянские команды.

Тот же «Милан» пять лет назад был продан экс-премьером Италии Сильвио Берлускони пулу китайских инвесторов, объединившихся в консорциум Rossoneri Sport Luxembourg, за €420 млн. Они, впрочем, силы свои не рассчитали. Сделка финансировалась с привлечением займа в €300 млн, выданного как раз Elliott Management под залог акций «Милана». Уже в 2018 году заемщики пропустили платеж по кредиту, после чего Elliott Management обратила взыскание на предмет залога. Тогда в американской компании отмечали, что не намерены оставлять «Милан» себе, а хотели бы после процедуры финансового оздоровления продать его. История, однако, затянулась на четыре года. Зато Elliott Management удастся выручить за команду в четыре раза больше, чем компания за нее заплатила.

Александр Петров