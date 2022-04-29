Российские хоккеисты сохранили кубковость

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Полностью сформировавшийся перед финишем регулярного чемпионата состав участников розыгрыша Кубка Стэнли практически гарантирует активное участие отечественных хоккеистов в борьбе за главный приз НХЛ. Российские легионеры играют важную роль в подавляющем большинстве команд, пробившихся в play-off. А в некоторых из них их роль, по сути, ключевая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин является главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона

Фото: Reuters Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин является главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона

Фото: Reuters

Полный — из 16 клубов — состав участников play-off НХЛ стал известен за три дня до завершения регулярного чемпионата. Последним клубом, отцепленным от розыгрыша Кубка Стэнли, оказался «Вегас Голден Найтс». Шансов пробиться в него он лишился, уступив — 3:4 в серии буллитов — «Чикаго Блэкхокс».

Собственно, осечка «Вегаса» — одна из двух по-настоящему громких неожиданностей регулярки, если брать именно неожиданности с оттенком негативным. В НХЛ этот клуб дебютировал в 2017 году, с ходу проник не просто в play-off, а в финал play-off и с тех пор мимо кубковой стадии не пролетал, все время довольно высоко котируясь. Неплохо котировался «Вегас» и перед нынешним сезоном, но что-то пошло не так. Лавина травм вынудила команду значительную часть чемпионата играть без ведущих игроков, таких как Марк Стоун, Макс Пачиоретти, Райлли Смит, Робин Ленер, а какого-то надежного способа компенсировать потери его тренерский штаб не изобрел.

Вторая неожиданность из этого разряда — выступление «Монреаль Канадиенс». В прошлом году монреальцы сражались в финале Кубка Стэнли с завоевавшим его второй раз подряд «Тампа-Бей Лайтнинг». В этом — предстали чрезвычайно наглядной иллюстрацией зыбкости раскладов и иерархии в НХЛ. «Монреаль» играл настолько скверно, что давно выпал из списка охотников за play-off, окопавшись в подвале сводной таблицы лиги.

Для тех, кого в НХЛ интересует прежде всего ее «российская составляющая», итоги регулярного первенства должны выглядеть близкими к идеальным. В текущем сезоне на лед в лиге вышли почти шесть десятков отечественных игроков. А подавляющее большинство из них представляют именно те клубы, которые прорвались в play-off. Более того, на самом деле среди этих 16 клубов только в двух — «Эдмонтон Ойлерс» и «Лос-Анджелес Кингс» из Западной конференции — «российское присутствие» имеет нулевой или символический масштаб, сводясь к наличию в заявке редко появляющихся на льду резервистов. Во всех остальных командах россияне играют либо довольно важную, либо безусловно важную, либо вообще важнейшую роль, и без них котировки сразу катастрофически упадут.

К третьей категории без оговорок относятся, пожалуй, пять клубов. В рвущейся к третьему Кубку Стэнли «Тампе» по-прежнему многое зависит от не теряющего бомбардирские навыки Никиты Кучерова, от только что признанного в опросе Ассоциации хоккеистов НХЛ лучшим ее вратарем Андрея Василевского и от защитника Михаила Сергачева, а «Вашингтон Кэпиталс» по-прежнему ассоциируется в первую очередь с величайшим снайпером века Александром Овечкиным. Хотя его соотечественники — нападающий Евгений Кузнецов, игрок обороны Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов — тоже заметные фигуры.

Рывок «Миннесота Уайлд», от которой, учитывая яркость игры в регулярке, следует ждать кубковых подвигов, из середняков в элиту, обеспечил прежде всего Кирилл Капризов. Молодой форвард набрал в регулярном первенстве более ста очков и обрел на второй сезон в Северной Америке присущие суперзвездам харизму, магнетизм и умение своими решениями переворачивать ход неудачных матчей.

«Сент-Луис Блюз» весной был похож на реального претендента на Кубок Стэнли во многом благодаря эффективности своих российских нападающих — Владимира Тарасенко, Павла Бучневича и Ивана Барбашева, а отличные показатели «Нью-Йорк Рейнджерс» — следствие в том числе продуктивности главного его мотора и распасовщика Артемия Панарина, а также феноменальной надежности не так давно приехавшего в НХЛ Игоря Шестеркина, который, кажется, вполне может получить приз сильнейшему голкиперу сезона.

Впрочем, североамериканские эксперты, оценивая «российское влияние», не забывают и о других клубах. Расхваливая атакующую мощь «Флорида Пантерс», они обязательно отмечают, что без класса вратаря Сергея Бобровского она, не исключено, не имела бы никакого смысла. А комментируя перспективы «Питсбург Пингвинс», указывают на то, что особенно хорош он, когда в огне ветеран Евгений Малкин.

Алексей Доспехов