Финалисты затянули с серией

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ЦСКА, который несколько дней назад казался обреченным на поражение в финале Кубка Гагарина, сравнял в нем счет, одержав в шестом матче вторую подряд победу над «Металлургом». Выиграв тяжелейшую встречу со счетом 2:1, армейцы растянули решающую серию play-off на максимальную дистанцию — до седьмой игры, которая состоится на площадке магнитогорцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография ЦСКА (№25 — Михаил Григоренко, забросивший победную шайбу), несколько дней назад казавшийся безнадежным аутсайдером, благодаря тяжелейшей победе в шестом матче растянул финальную серию с «Металлургом» на максимальную дистанцию Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Игрок команды «Металлург Мг» Никита Коростелев (справа) и армеец Владислав Каменев (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Игрок ЦСКА Владислав Провольнев и магнитогорец Линус Виделль Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Момент матча ЦСКА - «Металлург Мг» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 4 ЦСКА (№25 — Михаил Григоренко, забросивший победную шайбу), несколько дней назад казавшийся безнадежным аутсайдером, благодаря тяжелейшей победе в шестом матче растянул финальную серию с «Металлургом» на максимальную дистанцию Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Игрок команды «Металлург Мг» Никита Коростелев (справа) и армеец Владислав Каменев (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Игрок ЦСКА Владислав Провольнев и магнитогорец Линус Виделль Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Момент матча ЦСКА - «Металлург Мг» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

Армейцы в этом матче показывали, как выглядит команда, которая недавно находилась не просто в сложном, а в катастрофическом, почти что безнадежном положении, но, преодолевая собственные проблемы, сражаясь с собственными демонами, смогла зацепиться за край пропасти и даже, одержав победу на чужой площадке, подтянуться и закинуть за край локти. От их игры за версту пахло уверенностью, раскрепощенностью в хорошем смысле — когда она сочетается с собранностью. Все в этой игре делалось без лишней спешки, но с толком и надежно, а гол созрел быстро.

Форвард Владислав Каменев на шестой матч вышел, кажется, с каким-то особенным настроем и был безумно активен с первых секунд. А вскоре ему выпала возможность пальнуть по воротам Василия Кошечкина с довольно близкой дистанции, и Каменев пальнул очень грамотно — подняв шайбу в ближнюю девятку. А партнер Антон Слепышев помог ему, исполнив любимый номер по установке «экрана» перед голкипером.

У «Металлурга» после этого был формально недурной отрезок, когда он поддавливал. Однако речь шла о давлении, которым ЦСКА точно было не сломать,— не тот градус. Требовалось что-то более внушительное, а магнитогорского заряда на такой уровень не хватало. Ну или армейцы не позволяли его достичь.

Второй раз ЦСКА ужалил соперника, получив в концовке первого периода большинство. Розыгрыш лишнего открылся для него с эпизода тревожного. Магнитогорец Максим Карпов во внезапной контратаке целил в дальний угол, но голкипер Иван Федотов устоял. А отбившись, хозяева закрепились в чужой зоне и нашли переводом свободного Михаила Григоренко. Тот стрельнул в касание и не промазал.

Все в этом матче складывалось для ЦСКА прекрасно. Так прекрасно, что можно было подумать, будто бы он доберется до победы без мучений и страданий, превратившихся в уже привычные для него в нынешнем финале.

Во втором периоде «Металлург» был агрессивнее. Но это ничего не значило, учитывая, что быть агрессивным ему велело само положение. Осторожничать уже не имело никакого смысла. ЦСКА между тем держался крепко. То есть у гостей, разумеется, появлялись время от времени перспективы, связанные со взятием ворот, но ясности и четкости им не хватало. А ЦСКА, теперь чаще обороняясь, все равно иногда кусался в ответ. И, например, у Данила Юртайкина был момент из категории таких, которые без всяких оговорок можно называть голевыми.

Все у ЦСКА было замечательно вплоть до последней минуты периода. Надо было еще чуть-чуть потерпеть, не опускать планку дисциплинированности и аккуратности — и уходить на перерыв с чистой совестью и громадным запасом уверенности в себе.

И тут армейцы вдруг грубо сфальшивили. К рывку Андрея Чибисова от магнитогорской зоны они отнеслись с какой-то преступной по меркам финалов play-off халатностью. Вместо того чтобы постараться сразу затормозить форварда, армейцы все отходили и отходили назад, словно ожидая, когда же наглец упрется наконец в барьер. А Чибисов, игрок шустрый и смелый, пер и пер вперед, пока не увидел, что можно фактически без помех бросать по воротам с полудюжины метров. Федотов шайбу отбил, но подобрал ее не кто-то из трех его партнеров, находившихся рядышком, а все тот же Андрей Чибисов. И вторая-то попытка броска удалась ему куда лучше первой.

«Металлург», казалось, чуть не погубил Джош Карри. Жесткость — то, без чего Карри играть не может. Но в данном случае он с ней переборщил. Срубив Криса Дальбека, магнитогорец заработал в начале заключительного периода аж пятиминутное удаление за удар в голову.

Но «Металлург» выстоял. Можно сказать, что и чудом, потому что однажды Слепышев непонятно как не запихнул лежавшую у «ленточки» шайбу в сетку, но выстоял, а затем уже сам получил возможность две минуты поиграть в большинстве. Терпели уже армейцы, которым в более или менее дежурном режиме добиться выигрыша было не суждено.

Пришлось добиваться его в нервной концовке, переживая штурм «Металлурга», заменившего, естественно, Кошечкина на шестого полевого игрока. ЦСКА не пропустил, и финал увенчает седьмой матч. Он состоится в субботу на площадке «Металлурга», который в своей истории дважды брал Кубок Гагарина, и оба раза — проведя семь встреч. В 2014 году он в растянувшейся на максимальную дистанцию серии одолел пражский «Лев», а в 2016-м — именно ЦСКА. Причем шесть лет назад магнитогорцы одержали решающую победу над армейцами на выезде. Хотя едва ли тот факт, что в 2022 году они завершают финал дома, делает «Металлург» явным фаворитом, учитывая контекст. Непросто собраться на важнейший матч сезона, после того как ты дважды подряд упустил шанс взять приз.

Алексей Доспехов