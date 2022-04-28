Демура Тарас Александрович

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Родился 17 декабря 1978 года. Окончил Международный экономический христианский университет (Австрия, Вена); Европейский университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса (Киев, Украина); Школу бизнеса Колумбийского университета США (Columbia Business School). Кандидат экономических наук и доктор философии. Начал карьеру в туристической отрасли в 1996 году, в компании «Авиатур». В 2000-х годах занимался развитием сети турагентств «Галопом по Европам» и туроператора «Вояж-Киев», войдя в число совладельцев последнего. В 2009–2011 годах эту компанию приобрела TUI Travel PLC в составе холдинга TUI Russia & CIS. С 2009 года занимал должность директора по маркетингу и продажам «TUI Украина», в 2015 году — место гендиректора компании. Летом 2016 года стал гендиректором «TUI Россия», которая с марта этого года работает под брендом Fun & Sun. Женат, двое детей.