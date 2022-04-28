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0,25 процента составила недельная инфляция в РФ в период с 16 по 22 апреля, сообщил вчера Росстат. Это несколько выше показателя предыдущей недели в 0,2%, но заметно ниже 0,66% за неделю со 2 по 8 апреля и 0,99% с 26 марта по 1 апреля. С начала месяца цены к 22 апреля выросли на 1,25%, с начала года — на 11,32%. Среднесуточный рост цен за 22 дня апреля, по данным Росстата, составил 0,056%. Минэкономики в обзоре «О текущей ценовой ситуации» оценило темпы роста потребительских цен в годовом выражении по состоянию на 22 апреля в 17,7% (против 17,62% неделей ранее). Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин вчера сообщил, что предварительный прогноз Минэкономики по инфляции на 2022 год — 20,7%.