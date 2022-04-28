«Формулe-1» урезали короткие дистанции

62 3 мин. ...

Международная автомобильная федерация (FIA) неожиданно отказалась поддержать согласованный владельцами коммерческих прав «Формулы-1», а также всеми командами серии план по увеличению количества спринтерских гонок вдвое, начиная с сезона 2023 года. За сугубо техническим моментом, не исключено, стоит разворачивающаяся борьба за значительные средства. Спринтерские гонки, дебютировавшие в «Формуле-1» в прошлом году, в перспективе могут превратиться в некое подобие малого чемпионата мира. FIA, не исключено, хотела бы получить долю от будущих доходов, но команды, похоже, не готовы делиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luca Bruno / AP Фото: Luca Bruno / AP

Во вторник вечером в Лондоне состоялась встреча с участием представителей FIA, владельца коммерческих прав «Формулы-1» Liberty Media и всех десяти команд серии. Рутинное заседание привлекло к себе неожиданно много внимания. Все потому, что FIA отказалась поддержать согласованный другими сторонами план по увеличению количества спринтерских гонок в чемпионате мира с трех до шести, начиная с сезона 2023 года. В заявлении FIA такая позиция федерации, обычно не противящейся внедрению новшеств, согласованных командами и владельцами серии, объясняется необходимостью дальнейшего изучения предложения. В FIA отметили, что в принципе не против большего числа спринтерских гонок, но хотели бы понять, какую дополнительную нагрузку это создаст на логистику и персонал. Отметим, что именно FIA ответственна за технические и спортивные аспекты проведения чемпионата мира.

Однако, как заявили Sky Sports сразу в двух командах, позиция FIA продиктована не желанием лучше изучить вопрос, а «завышенными финансовыми запросами» или даже «необоснованной алчностью». Федерация, утверждают собеседники Sky Sports, хочет получить деньги за свое согласие. Цифр при этом никто не назвал, но, похоже, FIA недовольна тем, что ее интересы не учитываются при формировании потенциально очень привлекательного в плане коммерции мероприятия.

Напомним, что первые спринты в «Формуле-1» состоялись в прошлом году. Формат предусматривает проведение в субботу, за день до главной гонки, 100-километрового заезда, по ходу которого гонщики не обязаны делать пит-стопы и по итогам которого распределяются места в воскресной гонке. В прошлом сезоне очки за участие в спринте начислялись только за первые три места (по схеме 3–2–1). В этом году было решено начислять баллы первой восьмерке (от восьми очков победителю до одного гонщику, замкнувшему очковую зону). Спринты, задумывавшиеся как эксперимент, внезапно оказались перспективным продуктом. Что важно, они интересны в первую очередь молодой аудитории. «У нас всегда была цель привлечь новую, молодую, аудиторию. Это важно, поскольку есть опасения, что "Формула-1" превращается в спорт для старых белых мужчин»,— заявил Motorsport.com спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун. Он отметил также, что серия очень ценит своих преданных фанатов, разбирающихся в технических аспектах гонок, тактике команд, знающих особенности трасс. Но молодому поколению это чаще всего неинтересно. Его больше привлекают короткие форматы. В данном случае просто гонки без изысков, к тому же получающиеся вполне интересными. Первый из трех спринтов этого сезона (состоялся в минувшее воскресенье в рамках Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле) получил увлекательную развязку: Макс Ферстаппен добыл победу, обогнав на последних кругах Шарля Леклера. Далеко не все «большие» этапы могут похвастать тем, что их исход решается на последних минутах.

Росс Браун не лукавит, когда говорит о том, что молодежь не привлекают стандартные форматы соревнований. Такие же заявления делал, например, президент футбольного клуба «Ювентус» (Турин) Андреа Аньелли. Он ссылался на данные исследования, проведенного в прошлом году по заказу Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA), из которых следовало, что 40% лиц в возрасте от 16 до 24 лет футболом не интересуются вообще, а среди остальных растет число тех, кто предпочитает смотреть нарезки лучших моментов игр вместо целых матчей. Можно также вспомнить, что самым рейтинговым событием прошлогодней Олимпиады в Токио стал финал турнира по баскетболу 3х3 (матч длится лишь десять минут) между сборными России и Латвии.

Как отметил Росс Браун, у спринта в «Формуле-1» есть хороший коммерческий потенциал — как для организаторов этапов, которые смогут продать больше билетов, так и для серии в целом. Ведь, по задумке Росса Брауна, лучшему гонщику в спринтерских гонках в сезоне можно даже вручать отдельный приз. Фактически речь идет о создании турнира в турнире. При этом господин Браун видит перспективу привлечения под него коммерческих партнеров. Уже сейчас команды за каждую короткую гонку получают примерно по $500 тыс. дополнительных доходов (неудивительно, что они поддерживают идею удвоения числа спринт-заездов). По мере раскрутки нового формата поступления могут значительно увеличиться, и FIA имеет смысл побороться за долю от них.

Александр Петров