ЕГЭ дают еще одну попытку

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Школьникам могут разрешить пересдать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил полученный по итогам экзамена результат. Такой законопроект внесли в Госдуму представители профильных образовательных комитетов. Возможность пересдачи снимет стресс, который школьники испытывают перед экзаменом, обосновывают авторы инициативу, а переэкзаменовку можно устроить в резервные дни. Опрошенные “Ъ” эксперты поддерживают идею нескольких попыток, однако признают, что реализовать ее будет сложно. В Рособрнадзоре назвали содержащиеся в законопроекте нормы избыточными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправки к закону «Об образовании» призваны снизить стресс школьников перед ЕГЭ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Поправки к закону «Об образовании» призваны снизить стресс школьников перед ЕГЭ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Поправки к закону «Об образовании» внесли в среду в парламент представители партии «Новые люди», в том числе ее лидер Алексей Нечаев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Из пояснительной записки следует, что поправки разработаны для «создания благоприятных условий сдачи единого госэкзамена для обучающихся». Авторы ссылаются на данные «последних социологических опросов», согласно которым 20% противников ЕГЭ называют главной причиной неприятия «слишком большую нагрузку на детей, которые испытывают стресс».13% респондентов считают, что результаты единого госэкзамена «недостаточно отражают знания школьников». «Однако отмена ЕГЭ приведет к ухудшению качества доступности образования для широкого круга граждан,— говорится в пояснительной записке.— После введения единого госэкзамена абитуриенты из семей с разным финансовым достатком, из разных городов получили возможность поступить в ведущие вузы страны на равных условиях».

Ранее ряд политиков и общественных деятелей неоднократно призывали отказаться от практики аттестации школьников в рамках единого госэкзамена. Так, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, высказываясь за возрождение советской системы образования, назвал ЕГЭ пыткой для молодежи и предлагал его упразднить.

Законодатели считают необходимым для «снижения стресса для абитуриентов, когда школьники ждут ЕГЭ как часа, когда решится их судьба и разделится жизнь на "до" и "после"», разрешить пересдавать экзамен в течение месяца. По их мнению, переэкзаменовка возможна «во время дополнительного периода для сдачи соответствующего предмета». Авторы законопроекта предлагают ввести такую норму с 1 января 2023 года.

«Я сторонник того, чтобы давать школьникам возможность выбрать дату сдачи экзамена, чтобы они имели несколько попыток и могли выбрать лучший результат,— говорит директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.— Ведь это ответственный экзамен, школьнику надо продемонстрировать, насколько он полно знает программу».

Однако директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин называет предложение депутатов непродуманным. «Резервный день по предмету намечен через три недели после основного экзамена,— говорит господин Илюхин.— Например, экзамен по русскому языку школьники сдают 30 мая, результаты будут известны через две недели, есть еще несколько дней на апелляцию. В итоге ребенок в середине июня решает, что он хочет пересдать. И за неделю региональные власти должны будут обеспечить ему необходимые условия для пересдачи, а школьник за это время — подготовиться». По его мнению, возможность пересдачи спровоцирует массовый спрос, на который придется реагировать чиновникам: «Нужно будет подготовить помещение, контрольно-измерительные материалы, обеспечить связь, сопровождение детей,— перечисляет господин Илюхин.— А это все средства из бюджета, которые регионы не смогут заранее просчитать». Впрочем, саму инициативу разрешить пересдавать ЕГЭ он поддерживает.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, впрочем, не считает, что попытаться улучшить таким образом свои результаты захотят многие школьники. Также, по его мнению, для пересдачи госэкзамена в резервные дни не потребуется привлекать большое число педагогов. Более того, отмечает господин Луховицкий, для введения этой инициативы поправки к законодательству не нужны: при желании Министерство просвещения РФ может прописать новую практику в ведомственном приказе.

ЕГЭ — это устоявшийся механизм, прошедший через множество доработок и сегодня уже привычный и понятный школьникам, учащимся и их родителям, говорят в Минпросвещения: «За последние годы ЕГЭ качественно изменился, ушли тесты, появились творческие задания. Есть и механизмы, которые снижают волнение у школьников, способствуют психологической разгрузке». Впрочем, там добавляют, что готовы к обсуждениям и рассматривают все предложения. Отметим, министр просвещения Сергей Кравцов уже обсуждал схожую инициативу в 2014 году, когда возглавлял Рособрнадзор. Тогда ведомство анонсировало эксперимент по созданию так называемых независимых центров сдачи ЕГЭ. Подразумевалось, что сдать в них экзамен можно будет несколько раз за год и использовать для поступления лучший результат. Впрочем, этого так и не произошло.

В Рособрнадзоре “Ъ” заявили, что не поддерживают законопроект, называя содержащиеся в нем предложения избыточными. У выпускников, которые не получили аттестат, и сейчас есть возможность пересдать ЕГЭ по русскому языку и математике (из тех, кто не набрал минимальный балл) в резервные сроки и затем в дополнительный период в сентябре, отмечают в ведомстве. Предметы по выбору сдаются исключительно для поступления в вузы, и сроки их сдачи увязаны с приемной кампанией в вузах, отмечают в ведомстве: «Проведение пересдач экзаменов через месяц не даст их участникам дополнительных возможностей для поступления на обучение по программам высшего образования в текущем году». В ведомстве также заявляют, что не получали обращения граждан или органов власти по этому поводу.

Анна Васильева