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Коммерсантъ FM
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Куда поступать в 2023 году в России

Как абитуриенту выбрать вуз, какие документы нужны для поступления и другие ответы — в материале “Ъ”.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2022 учебном году были изменены правила поступления в вузы. Появилось несколько новшеств, понимание которых облегчит жизнь и абитуриентам, и действующим студентам. Кроме того, на фоне пандемии продолжались процессы адаптации сферы образования к сложившейся ситуации. В высших учебных заведениях ввели обязательную возможность подачи документов онлайн, увеличилось количество часов дистанционного обучения, преподавание многих предметов стало проводиться в удаленном формате.

Правила поступления

Абитуриент может предоставить итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за 2018, 2019, 2020, 2021 или 2022 годы. Подать документы можно дистанционно, по почте и лично. Зачисление будет, как и годом ранее, в одну волну. В связи с этим необходимо как можно точнее определиться с вузом, чтобы вовремя дать согласие на зачисление и аттестат.

Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется. Это «лечебное дело», «фармация», «педагогика и психология девиантного поведения» и другие.

К 1 февраля все выпускники должны были определиться, какие ЕГЭ сдавать. Чтобы повысить шансы на поступление в вуз с высоким рейтингом, стоило выбрать не три, а, например, четыре ЕГЭ, так как у вузов есть право изменять вступительные экзамены, и они им пользуются. Например, в одном вузе на какую-либо специальность потребуют ЕГЭ по русскому языку, истории и английскому языку. В другом на эту же специальность надо будет принести результат не по английскому, а по литературе. На сайтах вузов заранее стоит узнать средний балл прошлого года, минимальный балл, с которым примут документы, наличие дополнительных экзаменов, баллы за индивидуальные достижения и стоимость платного обучения.

До 2021 года вузы проводили отдельный конкурс для каждой специальности или направления. В этом году Минобрнауки предложило вузам организовать единый конкурс на группу родственных направлений. Например, можно принимать абитуриентов сразу на «Прикладную математику и информатику», «Компьютерную безопасность», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». В министерстве считают, что это поможет вузам отбирать самых сильных абитуриентов.

Также не все абитуриенты могут поступить в 2022 году в вуз исключительно по результатам ЕГЭ. Право на поступление без вступительных испытаний имеют, например, те, кто:

  • выиграл олимпиаду;
  • имеет инвалидность;
  • иностранный гражданин;
  • сдавал экзамен в другом государстве или сдавал ГВЭ;
  • поступает после колледжа (не в случае МГУ имени Ломоносова, МГИМО и некоторых других вузов с высоким рейтингом).

Какой институт выбрать

Для того чтобы поступить в ведущий московский вуз, федеральный университет или такие крупные высшие учебные, как Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет, необходимо ориентироваться на 80–85 баллов. Вдобавок необходимо позаботиться о дополнительных баллах за индивидуальные достижения (максимум 10 баллов). К индивидуальным достижениям относятся: аттестат или диплом с отличием, участие или победы в олимпиадах, конкурсах, спортивные достижения, волонтерство.

Например, Московский политех и МГТУ имени Баумана за аттестат с отличием зачисляют абитуриентам дополнительно 10 баллов, МГУ — 6 баллов. Есть вузы, которые дают дополнительные баллы даже за участие (не за победу) в этапах Всероссийской олимпиады школьников.

При выборе вуза необходимо иметь в виду, что в отраслевых университетах подготовка будет глубже, в классических — шире. До 2021 года абитуриенты могли подать заявления на три направления внутри одного вуза — и всего в пять вузов. Теперь максимальное количество вузов останется прежним, а вот количество направлений будет определять сам вуз. Главное, их должно быть не менее двух и не более десяти.

Что нужно учитывать при выборе вуза после колледжа

Для выпускников колледжей важно учитывать следующие факторы при выборе вуза после колледжа:

  • направления подготовки;
  • педагогический состав;
  • информационное обеспечение образовательного процесса;
  • современная материально-техническая база;
  • известные научные школы;
  • международные связи;
  • социальное обеспечение и стипендии;
  • культурная и спортивная жизнь студентов вуза.

По старым правилам абитуриенты, имеющие среднее специальное образование, должны были сдавать экзамены, которые совпадают с требуемыми ЕГЭ. Теперь вуз может решить самостоятельно, какие экзамены ставить в качестве вступительных.

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru:

«Современный рынок труда очень динамичный. Именно поэтому для успешного трудоустройства и построения карьеры так важно понимать его тенденции, осознавать, почему необходимо постоянно учиться и получать актуальные навыки. Если говорить о том, какой формат обучения выбрать, то мы рекомендуем в первую очередь рассматривать очное обучение, так как помимо более глубокой и насыщенной программы студенты получают возможность участвовать в разнообразных студенческих активностях, связанных с будущей профессией.

Большинство рейтингов высших учебных заведений основаны на показателях, важных для академической среды: научные степени и исследовательская работа в вузе. Уникальная особенность рейтинга факультетов hh.ru состоит в том, чтобы выявить наиболее востребованных выпускников на рынке труда,— именно этот фактор в первую очередь волнует поступающих. Востребованность оценивалась посредством анализа действий студентов и работодателей на сайте. На верхних строчках списка находятся факультеты, которые готовят самых успешных специалистов. Эти выпускники получают больше приглашений на собеседования, им предлагают более высокую зарплату, и они чаще находят работу по специальности по сравнению с конкурентами. В рейтинге рассматриваются девять популярных направлений подготовки:

  • журналистика;
  • информационные технологии;
  • маркетинговые коммуникации;
  • медицина;
  • строительство и архитектура;
  • туризм и гостеприимство;
  • управление персоналом;
  • экономика и финансы;
  • юриспруденция.

Например, в 2021 году в направлении "Информационные технологии" самыми востребованными на рынке труда стали выпускники факультета информатики и систем управления МГТУ имени Н. Э. Баумана. Вторую и третью строчку соответственно заняли факультеты МГУ и НИУ ВШЭ. Лидерами направления "Управление персоналом" стали выпускники факультетов МГУ и РосНОУ. Первую тройку направления "Маркетинговые коммуникации" заняли факультеты МГУ: философский, факультет журналистики и экономический».

Марина Колоколова; Елизавета Кукаева, группа «Прямая речь»

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