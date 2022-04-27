Организаторы Wimbledon подтвердили запрет на участие россиян и белорусов

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Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса Иэн Хьюитт не считает объявленное на прошлой неделе решение о недопуске российских и белорусских теннисистов до участия в Уимблдонском турнире дискриминацией.

По его словам, в основу решения легли два момента. «Во-первых, если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями (об отказе поддерживать действия России на Украине.— “Ъ”), существовал бы риск того, что их успех или участие в турнире будут использованы в интересах их страны. Во-вторых, мы не должны подвергать риску безопасность и благополучие игроков или их семей»,— заявил господин Хьюитт, считающий, что в сложившихся обстоятельствах организаторы Wimbledon приняли самое ответственное решение, которому «нет альтернативы с учетом позиции правительства».

В ближайшие дни в Мадриде по этому вопросу состоятся консультации в рамках руководящих органов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), не поддержавших отстранение россиян. Тем временем организаторы Открытого чемпионата Италии, крупного объединенного турнира АТР и WTA, который пройдет в Риме, заявили о том, что решение о допуске россиян и белорусов будет принимать правительство страны.

Евгений Федяков